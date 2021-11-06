Rivian, Halka Arz Fiyat Aralığını Yükseltti!

Elektrikli araç şirketi Rivian Automotive, Cuma günü hisselerinin beklenen halka arz fiyatını yükseltti.

Güncellenmiş bir menkul kıymetler dosyasına göre, Rivian şimdi 57 dolardan 62 dolara yükselen 72 ile 74 dolar arasında değişen 135 milyon hisse sunmayı planlıyor. Bu mevcut aralığın en üstünde ve sigortacıların 20,25 milyon ek hisse satın alma opsiyonu kullandığını varsayarsak, Rivian 65 milyar dolardan fazla değere sahip olacak.

Kaynaklar daha önce CNBC’ye verdiği demeçte, Amazon ve Ford tarafından desteklenen Rivian’ın önümüzdeki hafta en kısa sürede halka açılmayı planladığını söyledi. Rivian’ın geçen ay sunduğu halka arz prospektüsüne göre, şirket Nasdaq’ta “RIVN” senedi sembolü altında listelenmeyi planlıyor.

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Zengin değerleme, Rivian’ın, Rivian’da %5′ten fazla hisseye sahip olan GM ve Ford gibi geleneksel otomotiv devlerinden yalnızca biraz daha az değerli olduğu anlamına gelir . Şirket hiçbir zaman maddi gelir kaydetmedi ve başvurularına göre 30 Eylül’de sona eren çeyrekte en fazla 1 milyon dolar gelir elde etmeyi bekliyor. Yılın ilk altı ayında 994 milyon dolar kaybetti. Fiyat yükselişinin ardından şirketin değerinin $65 milyar olacağı söyleniyor.

Bu aynı zamanda Rivian’ı bir dizi elektrikli araç start-up’ı ve son zamanlarda Fisker, Lordstown Motors ve Lucid de dahil olmak üzere ABD’den halka açık şirketler arasında titan yapacak ve Çinli elektrikli araç üreticisi Nio ile eşit hale getirecekti.

Rivian, Amazon için son mil ticari teslimat kamyonları geliştiriyor ve yakın zamanda merakla beklenen elektrikli kamyoneti R1T’nin üretimine başladı. Rivian, geçen hafta, yıl sonuna kadar 1.000 R1T teslim etmeyi planladığı değiştirilmiş bir menkul kıymet dosyasında açıkladı.

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Perşembe günü, Rivian’da eski bir kadın yönetici, şirkete karşı açılan bir cinsiyet ayrımcılığı davasında, şirketin üst düzey yöneticilere “yatırımcılara verdiği sözleri yerine getirme yeteneği” konusundaki endişelerini dile getirdiğini açıkladı. Yönetici Laura Schwab, bu endişelerin, kadın çalışanların kritik toplantılardan dışlandığı ve marjinalleştirildiği şikayetleriyle birlikte reddedildiğini iddia etti.

Bir Rivian sözcüsü daha önce Schwab’ın davası ve iddiaları hakkında yorum yapmayı reddetmişti.