Apple, Tesla’nın Eski Autopilot Direktörünü İşe Aldı!

Apple, elektrikli otomobil projesi hakkında çok fazla ses çıkarmadı, ancak Bloomberg’e göre iPhone üreticisi, EV’leri üzerinde çalışmak için Tesla’nın Autopilot yazılım mühendisini işe alıyor. Konuya yakın kaynaklar Bloomberg’e Apple’ın kendi kendine sürüş yazılımı üzerinde çalışmak için Christopher “CJ” Moore’u aldığını söyledi. Daha önce mühendislik başkan yardımcısı olarak görev yapan başka bir Tesla eski patronu olan Stuart Bowers’a rapor verecek.

Tesla’da geçirdiği süre boyunca Moore, CEO Elon Musk’ın “full otonom sürüş” iddialarını abartılı olarak adlandırdığı için tartışmalara yol açtı. Ocak ayında Musk, “arabanın bu yıl insandan çok daha fazla güvenilirlikle kendini sürebileceğinden son derece emin olduğunu” belirtti. Sürücünün her zaman aracın kontrolünü elinde tutması gerektiğinden, şu anda beta sürümünde olan tam kendi kendine sürüş yazılımı Tesla aracını tamamen özerk yapmaz.

Moore, Tesla’nın şu anda aracın özerklik düzeyine atıfta bulunarak 2. Düzeyde olduğuna dikkat çekti. Düzey 2, otomobilin hala sürücünün denetimine ihtiyacı olduğu anlamına gelirken, Düzey 5 tam özerklik (Full Otonom) anlamına geliyor. Moore o zamandan beri Nisan ayında iki kişinin ölümüne neden olan ateşli Tesla kazasına tanık olarak çağrıldı. İlk raporlar sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını öne sürmüştü, ancak Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu geçen ay yaptığı soruşturmanın bu olayda sürücü koltuğunun dolu olduğunu gösterdiğini söyledi.

Apple’ın kod adı Project Titan olan elektrikli otomobil projesi gizlilik içinde saklanıyor. Bununla birlikte, Apple’ın diğer şirketlerden, özellikle de Tesla’dan EV uzmanlarını işe aldığını biliyoruz.

Ford, Apple’ın otomobil projesinin başkanı Doug Field’ı işten çıkardıktan sonra, Apple onun yerine eski Adobe CTO’su ve Apple Watch yöneticisi Kevin Lynch’i getirdi. Apple ayrıca, BMW’ye i3 ve i8 programlarında yardımcı olan Canoo’nun kurucu ortağı Ulrich Kranz’ı da işe aldı. Apple daha önce Tesla’dan tasarımcı Andrew Kim’i, Tesla’nın sürücü sistemleri uzmanı Michael Schwekutsch ve otomobil iç/dış mühendislik başkan yardımcısı Steve MacManus ile birlikte yakalamıştı.

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Apple daha önce, iki eski Mercedes mühendisini de işe almıştı. Bu iki habere bakılacak olursa, iPhone ile mühendislik hünerlerini sergileyen şirket, yakın gelecekte tasarlayacağı arabasıyla gövde gösterisi yapacak.

Kaynak: The Verge, Bloomberg