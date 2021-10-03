Amazon ve Ford tarafından desteklenen elektrikli araç üreticisi Rivian, halka arz edilecek.

Amazon için ticari teslimat kamyonları da dahil olmak üzere elektrikli araçlar geliştiren bir şirket olan Rivian Automotive, Cuma günü ilk halka arz için başvuruda bulundu. Şirket, Nasdaq’ta “RIVN” koduyla işlem yapmayı hedefliyor.

Şirketin evrakları, 2021’in ilk altı ayında sıfır gelirde $994 milyon net zarar olduğunu gösteriyor. 2020 yılında şirketin net zararı $1.02 milyar olarak açıklandı. Şirket, dosyalamasında şunları yazdı: “Gelişme aşamasındaki bir şirketiz ve bugüne kadar maddi gelir elde etmedik. Araç üretimi ve teslimatları 2021 yılının Eylül ayında başladı.” Rivian, parlayan erken incelemeler alan elektrikli bir pikap olan R1T ile pazara Tesla, GM ve Ford’u yendi. Dosyada, şirketin Aralık ayında R1S adlı yedi yolculu bir SUV piyasaya sürmeyi planladığı belirtildi. Doktora derecesine sahip CEO RJ Scaringe. 2009 yılında Rivian’ı kuran Massachusetts Institute of Technology’deki Sloan Otomotiv Laboratuvarı’ndan alınmıştır. Şirketin merkezi Irvine, Kaliforniya’dadır ve Haziran sonu itibariyle 6.274 çalışana sahiptir. Normal, Illinois’de bir araç montaj tesisi işletiyor.

Amazon ve Ford, şirketin %5′inden fazlasına sahip. Amazon’un dünya çapında kurumsal ve iş geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Peter Krawiec, Rivian’ın yönetim kurulunda yer alıyor.

Rivian’ın ticari araç işi, öngörülebilir gelecekte büyük ölçüde Amazon’a bağımlı olacak. Şirket, Amazon’un en az dört yıl boyunca Rivian’dan elektrikli dağıtım araçları satın almak için bazı münhasır haklara ve bundan sonra ilk reddetme hakkına sahip olduğunu söyledi. Ancak, her iki şirket de belirli koşullar altında anlaşmadan çekilebilir. Özellikle, Amazon art arda iki takvim yılı boyunca en az 10.000 araç sipariş etmezse, Rivian geri çekilebilir ve Amazon’u belirli maliyetleri geri ödemeye zorlayabilir.

Rivian’ın Amazon için ürettiği elektrikli araçlar, 500, 700 ve 900 fit küp olmak üzere 3 farklı boyuttan oluşuyor. Daha küçük olan ikisinin bu yıl Aralık ayında ve 2022′nin başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Daha büyük olanı ise belirsiz bir tarihte gelecek. Tesla gibi Rivian da şimdilik sendikasız bir otomobil üreticisi olmaya devam ediyor. Şirketin başvurusu, bu statünün işgücü maliyetlerini değiştirebileceğini ve etkileyebileceğini kabul etti. Rivian ayrıca Tesla’nın dikey olarak bütünleşmiş ayak izlerini takip ediyor. Bu, elektrikli araçlarını franchise bayileri yerine doğrudan müşterilere sattığı, kendi araç servis ve onarımlarını sağladığı ve Rivian sahiplerinin kullanması için bir şarj istasyonu ağına yatırım yaptığı anlamına geliyor.

İlginizi çekebilir: Amazon, ABD’de 16 Şehirde Elektrikli Araçlarla Dağıtıma Başlıyor!

Şirketin Cuma günü yaptığı dosyalama, Rivian’ın şu anda Kaliforniya, Illinois, Washington ve New York’ta altı servis merkezi işlettiğini ve bir müşterinin evine gidebilen ve bazı onarımlar yapabilen 11 mobil servis aracı işlettiğini belirtti. Rivian ek servis merkezleri için 20 lokasyon kurdu.

Rivian, açık hava sporları ve rekreasyon hayranlarını hedef alıyor ve uzak, off-road destinasyonlarındaki şarj istasyonlarına yatırım yapıyor. Dosyalama, şirketin yedi eyalette 24 Rivian Adventure Network doğru akım hızlı şarj sahasını ve 30 eyalette 145 Rivian Waypoints şarj sahasını güvence altına aldığını söyledi.

Kaynak: CNBC News