Yoğun rekabetin hızla değişen tüketici tercihleriyle buluştuğu perakende dünyasında, başarının anahtarı yeniliği benimsemekten geçiyor. Müşteri deneyimini geliştirmek, operasyonel verimliliği, yenilikçiliği ve rekabet gücünü artırmak, risk ve uyumluluğu daha iyi yönetmek için perakendede dijital teknolojilerin ve veri odaklı stratejilerin ağırlığı artıyor. Sektör, rekabetçi ve dinamik pazarda hayatta kalabilmek ve gelişebilmek için teknolojiye daha fazla yatırım yapıyor. Mordor Intelligence tarafından hazırlanan bir rapora göre, perakende sektöründe dijital dönüşüme yönelik küresel harcamaların, 2028 yılına kadar yaklaşık beşte bir oranında büyüme kaydederek 1,72 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

RFID, oyunun kurallarını değiştiriyor

Bu yenilikçi dalganın merkezinde, temel izleme ve tanımlamanın ötesine geçerek modern perakende operasyonlarının odağı haline gelen Radyo Frekansı Tanıma (Radio Frequency Identification-RFID) teknolojisi yer alıyor. Oyunun kurallarını değiştiren bir araç olan RFID, radyo frekansları aracılığıyla nesneleri belirli bir uzaklıktan otomatik olarak tanımlamayı sağlayan teknolojileri ifade ediyor. RFID’i en basit anlamıyla ‘temassız okuma teknolojisi’ diye adlandırmak mümkün.

“RFID patlama yapacak”

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu, RFID teknolojisinin dünyada ve Türkiye’de daha da yaygınlaşacağını belirterek, “Son yıllarda dünyada bütün gözler e-ticaret üzerindeydi. Buradaki temel amaç, müşteriyle ürünü buluşturmaktı. Bunu sağlamaya çalışırken maliyetlerin arttığı görüldü. Buradan hareketle envanter yönetimini iyileştiren; verimlilikten güvenliğe, tasarruftan minimum hatayla çalışmaya kadar pek çok avantaj sunan RFID teknolojisinin yıldızı parladı. RFID, bu yıldan itibaren Türkiye’de ve globalde bir patlama yapacak. Hayatımızın her yerinde RFID olacak. Securitas Technology olarak bu alanda 20 yıldan fazla deneyimimizle çok güçlüyüz ve çok iyi bir altyapıya sahibiz. Bu güçle RFID teknolojisinin avantajlarını müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Envanter kontrolüyle büyüme imkanı

Envanter takibi, perakende sektöründe en yaygın şekilde kullanılan RFID uygulaması. Radyo frekanslı tanımlama sisteminde kullanılan etiketler, ürünlerin üzerine takılıyor. Tedarik zincirinde yer alan her bir nesneyi, gerçek zamanlı ve sürekli olarak takip etmeyi mümkün kılıyor. Bir ürünün tedarik zincirindeki yeri örneğin bir kamyonda veya belirli bir mağazada olduğu, hatta mağazanın neresinde bulunabileceği hakkında son derece doğru bilgiler sağlıyor. Doğru ürün konumu bilgisi ise envanter yönetimini iyileştirirken maliyet ve karışıklığı azaltıyor, müşteri memnuniyetini artırıyor. McKinsey, RFID ile perakendecilerin daha iyi envanter kontrolünden elde edilen gelirlerde yüzde 5’e varan büyüme, envanterle ilgili çalışma saatlerinde ise yüzde 10-15 oranında tasarruf elde edebileceklerini tahmin ediyor.

Üretimden satışa kadar her adımda ürün takibi

Pazar ortalamaları, ürünlerin satış alanındaki bulunurluğunun yüzde 65 ila yüzde 85 arasında olduğunu gösteriyor. RFID teknolojisine sahip çözümlerle bu oran yüzde 95 seviyesine çıkarılıyor. Ürünlere eşsiz birer kimlik kazandıran RFID teknolojisi sayesinde operasyonel süreçler büyük hız kazanıyor. Müşterilerin aradıkları ürüne anında ulaşmalarına olanak tanıyan bu teknoloji verimlilik ve kazanç için önemli ölçüde fayda sağlıyor.

Binlerce ürünü saniyeler içerisinde sayıyor

Süreç, ürünün kaynakta (üreticide) ya da depo ve mağazalarda verilen RFID etiket ile başlıyor. Barkod teknolojisinden farklı olarak radyo dalgaları aracılığıyla okunan RFID etiketleri, okuyucu ile tek tek taramaya gerek kalmıyor. Böylece ürünler askıda, rafta ve hatta koli içindeyken dahi dokunmadan okunabiliyor. Personelin iş yükünü önemli ölçüde azaltan teknoloji ile mağazalarda yılda bir veya iki defa yapılan stok sayımı istenilen sıklıkta yapılabiliyor.

Yüzde 99,5’e varan stok doğruluğu

Mal kabul kontrolü, depo/reyon arası ürün transferleri ve POS satış/iade gibi işlemler gerçek zamanlı takip edilerek reyon doğruluğu korunuyor. Reyonda eksilen ürünlerin hızlı tespit edilmesi sayesinde reyon tamamlama ve yeni sipariş açma işlemleri tam zamanında yapılıyor. Ürün bulunabilirliğinin artışıyla, yok satmada yüzde 30’a, depoda unutulma gibi nedenlerle gereksiz yere indirme giden ürünlerde se yüzde 25’e varan azalma sağlanıyor.

Fiş tutarlarında ortalama yüzde 19 artış sağlıyor

Aradığı ürünü bulamayan müşteriler genellikle alışverişten vazgeçerek mağazayı terk ediyor. Ancak istediği ürünü bulan müşteriler alışverişlerine devam ederek farklı ürünler de satın alabiliyor. RFID uygulamalarının bu alanda sağladığı iyileştirme ile ortalama fiş tutarlarında yüzde 19’a kadar artış yakalanabiliyor.

İlave raporlar alınabiliyor

Reyon doğruluğunu ve ürün bulunabilirliğini en üst düzeye çıkartmak için “reyon tamamlama” listesi ve mağaza stoklarında olmayan ürünlerin tedariği için önerilen “sipariş listesi” raporları, sistem tarafından otomatik olarak hazırlanıyor. Diğer yandan alarmı çıkartılan ürünler ile satılan ürünlerin karşılaştırması, mağazadan çıkan satılmamış (kayıp) ürünlerin takibi, deneme kabininde denenen ürünler ile satışa dönenlerin karşılaştırması, depodan mağazaya ya da mağazadan mağazaya transfer edilen ürünlerin listesi gibi ilave raporlar alınabiliyor.