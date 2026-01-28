Capcom’un son yıllarda büyük başarı yakalayan yeniden yapım serisi, hız kesmeden devam ediyor gibi görünüyor. Oyun dünyasından gelen son sızıntılar, sıradaki projenin uzun zamandır beklenen bir klasik olduğunu gösteriyor. Peki, serinin bu kült klasiği için beklenen Resident Evil Remake ne zaman oyuncularla buluşacak?

Resident Evil Remake için tarih verildi: 2027’nin ilk yarısı

Yeni bir Resident Evil Remake oyununa dair iddialar, oyun dünyasının en güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Nate the Hate tarafından doğrulandı. Kaynağın iddiasına göre, yeni Resident Evil oyunu, serinin hayranları tarafından yıllardır talep edilen Code Veronica’nın yeniden yapımı olacak. Nate the Hate, projenin geliştirme sürecinin ileri bir aşamada olduğunu ve 2027’nin ilk yarısında piyasaya sürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Sektörün tanınan ismi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Evet, Code Veronica yeniden yapılıyor ve geliştirme sürecinin derinliklerinde. Hedeflenen çıkış tarihi 2027’nin ilk yarısı.” Bu iddia, daha önce Capcom sızıntılarıyla bilinen Dusk Golem’in öngörüleriyle de örtüşüyor. Golem, Code Veronica’nın 2027’de, Resident Evil Zero’nun ise 2028’de geleceğini öne sürmüştü.

Capcom’un yeniden yapım stratejisi neden başarılı?

Capcom, yeniden yapım stratejisiyle oldukça başarılı sonuçlar elde etti. Resident Evil 2 Remake, 16.3 milyon adetle şirketin en çok satan üçüncü oyunu konumunda. 2023’te çıkan Resident Evil 4 Remake ise kısa sürede 11.1 milyon satış barajını aştı. Eleştirmenlerden daha düşük not alan Resident Evil Remake 3 bile 10.6 milyon gibi etkileyici bir satış rakamına ulaştı.

Bu başarı, şirketin gelecekte daha fazla yeniden yapım projesine yeşil ışık yakacağının bir kanıtı niteliğinde. Özellikle Resident Evil Code Veronica Remake, pek çok oyuncu için özel bir anlam taşıyor. Orijinal oyunun ilk olarak SEGA Dreamcast konsoluna özel çıkması, o dönemde birçok oyuncunun bu yapıma erişimini kısıtlamıştı.

Code Veronica, hikaye olarak Resident Evil 2’den yaklaşık üç ay sonrasını konu alıyor. Oyun, Redfield kardeşler Claire ve Chris’in Güney Okyanusu’ndaki bir hapishane adasında ve Antarktika’daki bir araştırma tesisinde hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Modern grafikler ve oynanış mekanikleriyle bu Resident Evil Remake projesinin seriye yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Code Veronica, diğer yeniden yapımlar kadar başarılı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.