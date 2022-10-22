Steam’de ön siparişe sunulan Resident Evil 4 Remake’in fiyatı 563.47 TL olarak açıklandı. Resident Evil 4 Deluxe Edition sürümü için de 657.53 TL fiyat belirlendi. Oyunun planlanan çıkış tarihi ise 24 Mart 2023 olarak gözüküyor. Oyuna ön siparişten sahip olanlar, ilk deneyimlerini tatmak için 5 ay sonrasını beklemek zorunda kalacak.
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RESİDENT EVİL 4 REMAKE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
Minimum:
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500
Bellek: 8 GB RAM
Ekran kartı: AMD Radeon RX 560 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB
DirectX: Sürüm 12
Depolama alanı: 40 GB
Önerilen:
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700
Bellek: 16 GB RAM
Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070
DirectX: Sürüm 12
Depolama alanı: 40 GB – SSD
* Her iki seçenekte de 1080p 60 FPS şartı gözetilerek belirtiliyor. Işın izleme kullanımı için AMD Radeon RX 6700 XT veya NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartı öneriliyor.