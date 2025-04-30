Xiaomi, yeni elektrikli SUV modeli Xiaomi YU7 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketin Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı‘na yaptığı güncel başvuru, aracın merakla beklenen uzun menzilli yeni bir versiyonunu ortaya çıkardı. Peki Xiaomi YU7 uzun menzil özellikleri neler olacak? Xiaomi YU7 uzun menzil fiyatı ne kadar olacak?

Xiaomi YU7 Uzun Menzil Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre, yeni Xiaomi YU7 versiyonu gücünü tek bir elektrik motorundan alacak. Bu motor, yaklaşık 235 kW, yani 315 beygir gücü üreterek yeterli performansı sunmayı hedefliyor. Aracın 2.315 kg gibi bir ağırlığa sahip olmasına rağmen, 100 kilometrede sadece 13.3 kWh gibi iddialı bir enerji verimliliği değeri vaat etmesi, Xiaomi YU7 modelinin mühendislik başarısını gösteriyor. Bu verimlilik, 835 kilometrelik etkileyici menzilin anahtarı konumunda bulunuyor.

Dış tasarım açısından bakıldığında, yeni versiyon bilinen Xiaomi YU7 kimliğini koruyor. Ön bölümde pürüzsüz ve kapalı bir ızgara yapısı dikkat çekerken, markanın imzası haline gelen “su damlası farlar” ve modern gündüz farları aracın karakteristik görünümünü pekiştiriyor. Farların üst kısmındaki aerodinamik oyuklar ise hava akışını optimize ederek verimliliğe katkı sağlıyor; bu detay Xiaomi YU7‘nin tasarımındaki inceliği ortaya koyuyor.

Boyutları itibarıyla Xiaomi YU7, orta boy SUV segmentinde iddialı bir oyuncu olmaya aday. 4.999 mm uzunluk, 1.996 mm genişlik ve 1.600 mm yükseklik ölçülerine sahip araç, 3.000 mm’lik cömert dingil mesafesi ile hem sürücü hem de yolcular için ferah bir iç mekan vaat ediyor. Bu boyutlar, Xiaomi YU7‘nin hem şehir içi kullanımına hem de uzun yolculuklara uygunluğunu destekliyor.

İlk sızdırılan iç mekan görselleri, Xiaomi YU7‘nin kabininde teknolojik ve konforlu bir atmosferin hakim olacağını gösteriyor. İki tonlu renk şemasıyla modern bir görünüm sunulurken, sürücü ve yolcuların kullanımına sunulan büyük, ‘yüzer’ tarzda tasarlanmış merkezi kontrol ekranı dikkat çekiyor. Ayrıca, panoramik head-up ekranı (HUD), sürüş bilgilerini doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtarak güvenliği ve konforu artırıyor; bu özellik Xiaomi YU7 deneyimini zenginleştiriyor.

Xiaomi YU7 serisinin tamamında 800V yüksek voltajlı hızlı şarj teknolojisinin standart olarak sunulması bekleniyor. Bu teknoloji, bataryanın çok daha kısa sürede doldurulabilmesini sağlıyor. Henüz 835 km menzilli spesifik versiyonun şarj hızı detayları açıklanmasa da, 820 km menzilli başka bir tek motorlu Xiaomi YU7 varyantının sadece beş dakikalık şarjla 200 km menzil kazanabileceği bilgisi, beklentileri yükseltiyor.

Xiaomi YU7 Uzun Menzil Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Piyasalar ve tüketiciler, Xiaomi‘nin yeni elektrikli SUV modeli Xiaomi YU7 için belirleyeceği fiyatlandırması merakla bekliyor. Aracın doğrudan rakip olacağı Tesla Model Y ve Xpeng G7 gibi popüler modellerin yanı sıra, Xiaomi’nin kendi SU7 sedanının fiyatı da göz önünde bulunduruluyor. Analistler, Xiaomi YU7‘nin Çin pazarında 250.000 ile 350.000 RMB arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını öngörüyor. Bu aralık, güncel kurlarla yaklaşık olarak 31.500 euro ile 44.200 euro arasına tekabül ediyor.

İlginizi Çekebilir: Türkiye en çok elektrikli otomobil satılan ülkeler arasına girdi!

Siz Xiaomi YU7 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.