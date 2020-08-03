Oyun
Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 2 Remake’in gerisinde kaldı
Resident Evil serisi, korku türünü sevenlerin en beğendiği oyun serilerinden. Serinin son oyunu Resident Evil 3 Remake, oldukça iyi satış miktarına ulaştı. Ancak Resident Evil 2 Remake‘in de oldukça gerisinde kaldı.
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Capcom, Haziran ayında yaptığı açıklamada Resident Evil serisinin toplam satışının 100 milyon sınırını geçtiğini açıklamıştı. Serinin bunu başaran ilk Capcom yapımı olduğunu açıklamıştı. Merakla beklenen Resident Evil 3 Remake de 3 ay sonunda 2.7 milyon satışa ulaştı. Bu miktar oldukça saygı duyulacak bir miktar, ancak Resident Evil 2 Remake ilk 3 ayda 4 milyon satmıştı, ki bu miktar da Resident Evil 2‘nin normal versiyonunun tüm satış miktarından daha fazlaydı. Resident Evil 3 Remake fazlasıyla olumsuz eleştiri de almıştı.Düşen satış miktarında oyunun aldığı bu kötü notlar da etkili olmuş gibi gözüküyor.
Donanım
DualShock 4, PlayStation 5 özel oyunlarında kullanılamayacak!
Sony, şu anda da satın alabileceğimiz bazı parçaların dahil olduğu, PlayStation 5 üzerinde çalışabilecek aksesuarları açıkladı. Uzun süredir beklenen ve hakkında çeşitli söylentiler bulunan DualShock 4 desteği ise PS5 oyunları için sürdürülmeyecek. Ancak geriye dönük uyumluluk içeren, PS5 içerisinde oynayacağımız bazı PS4 oyunlarında DualShock 4 kontrolcüsünü kullanabileceğiz.
DualShock 4’ün neden kullanılamadığı sorusuna Sony; “DualSense kablosuz denetleyicisinin de dahil olduğu yeni platform özelliklerini kullanıcıların tam anlamıyla kullanabilmesini istiyoruz” şeklinde bir söylemle açıklık getirdi. Bu demek oluyor ki hali hazırda elimizde bulunan PS4 kontrolcüleri, PlayStation 5 oyunları için kullanılamayacak. Yeni nesil konsola eklenen özellikler sebebiyle istenen deneyimi sunmayacağını düşünülen kontrolcü, kullanıcılara yeni PS5 ile birlikte yeni DualShock kontrolcüsünü de almaya neredeyse mecbur bırakacak.
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Yayınlanan açıklamada ayrıca, PS4 için özel olarak çıkan kulaklık, direksiyon setleri, arcade ve flight (uçuş) aksesuarlarının, teknolojileri destekleyen PS5 oyunları üzerinde kullanılabileceğini vurgulandı. Ek olarak VR aksesuarları ve PS Move kiti de PlayStation 5 üzerinde kullanılabilecek. 06 Ağustos tarihinde gerçekleşmesi beklenen yeni State of Play etkinliğinin öncesinde, kullanıcılar aksesuarlar konusunda yayılan söylentilerden sonra gerçekleri öğrenmiş oldu.
Oyun
URUZ Er Kişinin Geri Dönüşü, 28 Eylül’de Steam’de yayınlanıyor
URUZ Er Kişinin Geri Dönüşü, Türk mitolojisinden yola çıkarak hazırlanan PixelArt tarzında bir oyun olarak Berzah Games tarafından Steam‘de yayınlanacak.
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Dede Korkut Hikayeleri‘nin Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Çıkarması bölümünde karşımıza çıkan Uruz karakterinin öyküsü, platform oyunu olarak Steam‘de oyun severlerin karşısına çıkacak. Yapımcılar, Uruz karakterinden hareketle Türk mitolojisini oyun haline getirdiklerini ifade ediyor.
URUZ Er Kişinin Geri Dönüşü, Steam sayfasında kısaca şu ifadelerle anlatılıyor:
“Uruz, Orta Asya’nın mistik dünyasında yol alan bir figürün başından geçen maceraları deneyimlediğimiz pixel platform tarzında bir oyundur. “Uruz: Er Kişi’nin Dönüşü”; Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik yazılı destanlarından birisi olan ve göçebe Türk halklarının sosyal yaşam tarzı ve inançlarından ipuçlarını keşfedebileceğimiz “Dede Korkut Hikayeleri”nden esinlenerek yapılmıştır. Kitaptaki “Kazan Bey’in oğlu Uruz’un tutsak ediliş hikayesi” destanı oyunun temel çıkış noktasıdır. Hatun’un ve Kazan Bey’in adamlarının Uruz’u kurtarması için Kazan Bey’e nasıl yardım ettikleri anlatılmaktadır. Oyunumuz ise bu destanın bittiği yerden başlamaktadır. Destanın sonunda Oğuzlara tutsak düşmüş olan Kara Tekfur kalesi yağmalandıktan ve tarumar edildikten sonra serbest bırakılmıştır.”
PixelArt tarzında olacağından ötürü URUZ‘un, bugünkü yüksek grafiklere sahip oyunlardan farklı olacağını belirtelim. Daha önce Mart, Nisan ve Mayıs aylarında oyunu piyasaya sürmek istediklerini belirten yapımcılar, nihai olarak 28 Eylül‘de oyunu Steam‘de yayınlayacaklarını açıkladı.
Haber
Mobil yapım Diablo: Immortal için yeni oynanış videosu yayınlandı
Bugün Diablo: Immortal için yayınlanan yeni oynanış fragmanı, sağlam bir şekilde geliştirilmiş grafikler ve karakter modellemelerini gözler önüne seriyor. Tanıtım döneminde ortaya çıkan görüntülere kıyasla, yapımda büyük değişiklikler söz konusu.
Diablo: Immortal, Blizzard’ın ünlü Diablo serisinin bir spin-off’u olarak hizmet veren bir mobil hack & slash oyunu olmasıyla biliniyor. İki yıl önce duyurulmasına rağmen, oyunun henüz belirli bir çıkış tarihi yok. 2018 yılında BlizzCon kapsamında tanıtılan ve oyuncular arasında büyük bir tartışma yaratan hatta tanıtım videosuyla dislikle rekorları kıran yapım sonunda umut vadediyor gibi görünüyor.
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Diablo Immortal oynanış videosu
Birçok oyuncu, Diablo: Immortal’ın genellikle düşük kalite, yüksek reklam içerikli ve çok sayıda oyun içi satın alım öğesi bulunduran bir yapım olacağını düşünüyordu. Fakat BlizzCon 2019’da bu iddia ve ön yargılar biraz da olsa kayboldu. Bunun nedeni, firmanın geri dönüşleri baz alarak söylemlerle ilgili açıklamalarda bulunmasıydı. Blizzard tarafından ChinaJoy 2020’de gösterilen ve bugün yayınlanan fragman ise tüm ön yargılarımızı kırabilecek seviyede. Bir mobil oyuna kıyasla grafik, karakter modellemeleri ve oynanış unsurlarıyla dikkat çeken Diablo Immortal, Diablo III’ün sevilen unsurlarını barındırıyor.
Diğer platform serilerine bakıldığında birçok benzer içerik gördüğümüz fragman, şimdiden Diablo hayranlarının ön yargılarını kırmış gibi görünüyor. Oyunculardan aldığı geri dönüş ve eleştirilerle oyunu yeniden şekillendiren Blizzard bu işin de altından kalkmış gibi görünüyor. Henüz çıkış tarihi konusunda bir detay bulunmayan yapımın yakın bir gelecekte beta testlerine başlaması bekleniyor.