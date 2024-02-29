Otomobil dünyası elektrikli otomobillere doğru sert bir evrim yaşıyor. Bu bağlamda birçok marka yeni elektrikli otomobillerini piyasaya sürüyor. Renault da bu markalardan birisi. Fransız otomotiv devi, Bundan yıllar yıllar önce Renault 5 isimli kompakt otomobilini piyasaya sürmüştü. Elektriğe geçiş esnasında güzel adımlar atan Renault, Renault 5’in elektrikli versiyonu olan Renault 5 E-Tech modelini tanıttı. Detaylara bakalım.

Renault 5 E-Tech neler sunuyor?

Otomobil, içten yanmalı neslinde olduğu gibi yine kompakt bir yapıya sahip. Peugeot’dan lakabı devralıp biraz değiştirir isek Renault 5 E-Tech’e “elektrikli otoban faresi” lakabını takabiliriz. Otomobil 46 hücreli bir batarya ile birlikte geliyor. Bu batarya 300 kilogram ağırlığında ve 52 kWh büyüklüğünde. Pil teknolojisi tarafında ise NMC (nikel-manganez-kobalt) tercih edilmiş.

Otomobil kaputun altında üç farklı motor seçeneği ile birlikte geliyor:

70 kW (95 HP)

90 kW (120 HP)

120 kW (150 HP)

Renault 5 E-Tech, 1149 kilogram ağırlığında. Özellikle 120 kW motor seçeneğini düşünürsek gerçekten bir “elektrikli otoban faresi” olabilir.

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İç tarafta ise bizleri retro ama modern bir tasarım karşılıyor. Otomobil 10 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence sistemi ile birlikte geliyor. Bu bilgi-eğlence sisteminin çerçeveleri oldukça kalın tasarlanmış. Bunun haricinde ise Renault 5 Turbo’da kullanılan sinyal kullarının modernleştirilmiş versiyonları da arabada tercih edilmiş. Bu kolda Renault logosu ve Fransa bayrağı da yer alıyor.