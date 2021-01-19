Genel
RedmiBook Pro, K40 Serisi ile beraber tanıtılabilir!
Redmi’nin 11. nesil Intel işlemcilere sahip RedmiBook Pro laptop modeli, Redmi K40 Serisi ile birlikte tanıtılabilir.
Geçtiğimiz hafta Redmi tarafından doğrulanan RedmiBook Pro, yakında piyasaya sürülecek. Şimdiye kadar gelen bilgilerde RedmiBook Pro‘nun tanıtım tarihi bilinmiyordu ancak Redmi yaptığı bir açıklama ile cihazın Şubat ayında geleceğini doğruladı.
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RedmiBook Pro, Şubat ayında tanıtılacak!
Şubat ayı için belirli bir gün söylemeyen Redmi, akıllarda başka bir soru işareti oluşturdu. Redmi’nin yeni K40 Serisi hakkında bir süredir sızıntılar alıyoruz ancak tanıtım tarihi hakkında bir açıklama söz konusu değil. 2021 yılında tanıtılacak olan K40 Serisi’nin, RedmiBook Pro ile beraber tanıtılacağı düşünülüyor.
Redmi’nin Şubat ayında Redmi K40 Serisi için özel bir lansman yapması bekleniliyor. Tanıtılacak bir de laptop modeli bulunan şirket, iki ayrı lansman yerine tek seferde iki modeli de tanıtabilir. Ancak bu konuda kesin bir bilgi mevcut değil. Ancak iki cihazın da Şubat ayında tanıtılması bekleniliyor.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Geekbench 5 üzerinde görüntülenen RedmiBook, Intel’in 11. nesil işlemcilerini kullanıyor. Intel Core i5-11300H, i7-11370H ve i7-11375H işlemci modellerinden güç alacak olan RedmiBook Pro, 16GB Ram bellek ile bu performansı destekleyecek.
Intel’in 11. nesil işlemcilerini kullanan RedmiBook Pro‘nun üzerinde bir Type-C bağlantı noktası, bir led gösterge, bir HDMI bağlantı noktası ve bir USB Type-A bağlantı noktası taşıması bekleniliyor. Bunun dışında cihaz hakkında başka bir detay söz konusu değil.
Redmi’nin AMD yerine Intel işlemciler ile gelecek olması dikkat çekmedi değil. Özellikle diğer firmaların AMD’nin son teknoloji işlemci modellerine laptoplarında yer vermesi, Redmi için de beklenti oluşturmuştu. Ancak RedmiBook, performansı için daha verimli olacağını düşündüğü Intel işlemcileri kullanıyor. Bakalım bu durum fiyata da yansıyacak mı.
Redmi‘nin yeni dizüstü bilgisayar modeli RedmiBook Pro, Şubat ayı içerisinde tüm detayları ile karşımızda olacak. Bakalım gerçekten RedmiBook Pro ve Redmi K40 Serisi birlikte mi tanıtılacak. Sizce Redmi’nin laptop modeli piyasada nasıl bir yer edinecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Genel
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery, ülkemizin önde gelen dijital yayın platformu BluTV’nin %35 hissedarı oldu. Stratejik ortaklık, BluTV platformunda Discovery içeriklerinin yayınlanmasını da kapsıyor.
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Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketi Discovery Inc., Türkiye’nin ilk ve en büyük yerel abone bazlı online video izleme platformu (SVOD) olan BluTV‘ye yatırımını bugün duyurdu.
Dünya çapında Türkçe ve Arapça konuşan tüm izleyicilere hizmet veren BluTV, 2016’daki lansmanından bu yana, orijinal içeriklere ve teknolojiye odaklanması ve 10 bin saatten fazla yerli ve yabancı içeriğiyle çok güçlü bir büyüme sağladı.
Discovery ve BluTV ortaklığı neler sunacak ?
Bu stratejik ortaklıkla Türk izleyiciler, Discovery’nin ikonik global ve yerel markalarından tüm içerikleri ve Eurosport’un premium spor yayınlarını BluTV’de keyifle izleyebilecekler. İleriki yıllarda BluTV’ye daha fazla yatırım yapma olanağı sağlayacak bu ortaklık, Discovery’nin 83 milyon nüfusa sahip Türkiye pazarına girişini hızlandıracak.
Türkiye’de her geçen gün artan 4 milyondan fazla SVOD abone tabanında, BluTV’nin güçlenmesini sağlayacak. Discovery, ayrıca BluTV’nin popüler Türkçe içeriklerini uluslararası dijital yayın platformu Discovery+ için Türkiye dışında kullanabilecek. Bu işlemler düzenleyici makam onayına tabi olacaktır.
EMEA Bölgesi Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli konuyla ilgili olarak, “Türkiye, Discovery’nin 20 yıldır yatırım yaptığı önemli bir pazar. Türkiye’nin önde gelen uluslararası medya şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. BluTV’ye yaptığımız bu ortaklık, pazardaki çoklu kanal stratejimizi güçlendirip, dünya çapında izleyicisi giderek artan güçlü Türk yapımlarına erişim sağlayacak. BluTV üyelerinin, çok yakında istedikleri yerde ve zamanda Discovery içeriklerinin keyfini çıkarabilecek olmalarından çok memnunuz. Bu yolculuğa BluTV ile birlikte başlamaktan heyecan duyuyoruz” dedi.
Güzel bir haber paylaşmak isterim. Amerika’nın en büyük medya şirketlerinden Discovery, BluTV’ye ortak oluyor.
— A. Dogan Yalcindag (@adyalcin1) January 19, 2021
BluTV’nin Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ ise ile ilgili, “Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketlerinden biri olan yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Vizyon ve stratejimizi paylaşan ve BluTV’yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni bir ortağa sahip olduğumuz için mutluyuz.” ifadelerine yer verdi.
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Akıllı Telefonlar
Tecno, Türkiye’ye 25 milyon dolar yatırım yapacak
Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye’ye yatırım yapma kararı aldı. Şirketin akıllı telefonları İstanbul Pendik‘teki tesiste üretilecek.
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Ülkemiz son dönemde Çinli yatırımcıların oldukça dikkatini çekmeye başladı. Türkiye hem stratejik hem de uygun fiyata kaliteli iş gücü ile Avrupa’nın en avantajlı ülkelerinden birisi haline geldi. Üreticilerin de bu noktada ülkemize değer katmaya devam ettiklerini görüyoruz.
2006 yılında kurulan Hong Kong merkezli bir Çinli cep telefonu üreticisi olan Tecno, Türkiye’de pek bilindik bir marka olmasa da sektörün güçlü isimlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar gibi bir gelir elde eden şirket, Manchester City gibi popüler bir futbol takımının da global sponsoru. Söz konusu şirket şimdi de yerli üretim için ülkemize 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak.
Tecno Mobile, geçtiğimiz yıl Mart ayında tanıttığı Camon 16 Premier, Spark 6 ve Pova modelleriyle resmen Türkiye pazarına girmişti. Hemen ardından Türkiye’deki yerli ortağı ile birlikte üretim sürecini hemen başlatarak Türk tüketicisinin yakından tanıdığı, tercih ettiği, yerli bir marka olmayı hedefliyor.
Tecno üretim planlaması için gerekli adımları atarken, ilk yerli Tecno Mart ayı içerisinde üretilmiş olacak. Bu adımla birlikte şirket, Türkiye’de ekonomiye olan güvenini ifade ederken, iş imkanı da yaratılacak ve tüketicilerin beklentilerine göre pazara uyumlu cihaz üretecek. Bu yatırım hamlesi, markanın Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını gösteriyor.
İstanbul Pendik’te olacak Tecno fabrikası, öncelikli olarak Türk tüketicisinin hem fiyat hem kalite beklentilerine hizmet vermek ve aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor.
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Genel
Samsung Türkiye Başkanı değişti
Samsung’un yaprak dökümü devam ediyor. Samsung Türkiye Başkanı değişti. Yeni Başkan Choi Byung Hee oldu.
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Samsung Türkiye’de sular durulmuyor. Şirket uzun süredir ülkemizde yanlış fiyatlandırma ve reklam stratejileriyle kullanıcılardan tepki çekiyor, Çinli rakiplerinin gerisinde kalıyordu. Dünya çapında en büyük akıllı telefon üreticisi olan şirket, ülkemizde de pazarda hala birinciliğini korurken kan kaybetmeye devam ediyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Samsung, Türkiye’de bir yeniden yapılanma sürecine girdi. İlk olarak bu değişime yönetim tarafındaki değişikliklerle başlayan Güney Koreli teknoloji devi, ülkemizdeki operasyonlardan sorumlu tepe ismi değiştirdi. Choi Byung Hee, yeni Samsung Türkiye Başkanı oldu.
Yeni Samsung Türkiye Başkanı
Samsung Electronics Türkiye Başkanı olan Choi Byung Hee, görevi 2016 yılından itibaren bu koltukta oturan DaeHyun Kim’den devraldı. Hee, bundan önce Samsung Electronics Baltık Ülkeleri Başkanlığı’nı yapıyordu. Yeni Samsung Türkiye başkanı 1996 yılından beri şirketin bünyesinde çalışıyor. Bu tarihten itibaren çeşitli ülkelerde satış ve pazarlamadan sorumlu operasyonları yöneten yeni Hee’nin, görevinde neler yapacağı ise merak konusu.
Choi Byung Hee hakkında
Yeni Samsung Türkiye Başkanı ile ilgili şirketin paylaştığı bilgiler ise şunlar; ChoiByungHee, 1996 yılında fiber optik ve kablo mühendisi olarak Samsung Electronics’in Güney Kore’deki genel merkezinde göreve başladı. 1999 – 2002 tarihleri arasında ABD, Asya ve Latin Amerika’da kablo ve fiber optik kablo satış ve pazarlama operasyonlarından sorumlu oldu. 2003 yılında Samsung Electronics’in Hindistan’ın Delhi kentinde yapılan özel eğitim programına bölgesel uzman olarak katılan Choi Byung Hee, daha sonra ABD pazarındaki mobil satışların yönetiminden sorumlu olarak Samsung Electronics’in Güney Kore’deki merkezinde göreve başladı. 2007 yılında Samsung Electronics’in Global Operasyon Merkezi’nde 2 yıl boyunca tedarik zinciri yönetimi ve satış yönetiminden sorumlu olarak görev yapan Choi Byung Hee, 2009 – 2014 yılları arasında ABD Mobil Satışlardan Sorumlu Direktör ve Kıdemli Direktör görevlerini üstlendi. 2015 yılında Samsung Electronics genel merkezinde Satış ve Pazarlama ekibi içerisinde görev alan Byung Hee, Samsung Electronics Türkiye’de başkanlık görevine getirilmeden önce son olarak Aralık 2015 tarihinden bu yana Samsung Electronics Baltık Ülkeleri Başkanlığı’nı yapıyordu
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Yazan: fuguler, 1 gün önce
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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