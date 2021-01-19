RedmiBook Pro, K40 Serisi ile beraber tanıtılabilir!

Redmi’nin 11. nesil Intel işlemcilere sahip RedmiBook Pro laptop modeli, Redmi K40 Serisi ile birlikte tanıtılabilir.

Geçtiğimiz hafta Redmi tarafından doğrulanan RedmiBook Pro, yakında piyasaya sürülecek. Şimdiye kadar gelen bilgilerde RedmiBook Pro‘nun tanıtım tarihi bilinmiyordu ancak Redmi yaptığı bir açıklama ile cihazın Şubat ayında geleceğini doğruladı.

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RedmiBook Pro, Şubat ayında tanıtılacak!

Şubat ayı için belirli bir gün söylemeyen Redmi, akıllarda başka bir soru işareti oluşturdu. Redmi’nin yeni K40 Serisi hakkında bir süredir sızıntılar alıyoruz ancak tanıtım tarihi hakkında bir açıklama söz konusu değil. 2021 yılında tanıtılacak olan K40 Serisi’nin, RedmiBook Pro ile beraber tanıtılacağı düşünülüyor.

Redmi’nin Şubat ayında Redmi K40 Serisi için özel bir lansman yapması bekleniliyor. Tanıtılacak bir de laptop modeli bulunan şirket, iki ayrı lansman yerine tek seferde iki modeli de tanıtabilir. Ancak bu konuda kesin bir bilgi mevcut değil. Ancak iki cihazın da Şubat ayında tanıtılması bekleniliyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Geekbench 5 üzerinde görüntülenen RedmiBook, Intel’in 11. nesil işlemcilerini kullanıyor. Intel Core i5-11300H, i7-11370H ve i7-11375H işlemci modellerinden güç alacak olan RedmiBook Pro, 16GB Ram bellek ile bu performansı destekleyecek.

Intel’in 11. nesil işlemcilerini kullanan RedmiBook Pro‘nun üzerinde bir Type-C bağlantı noktası, bir led gösterge, bir HDMI bağlantı noktası ve bir USB Type-A bağlantı noktası taşıması bekleniliyor. Bunun dışında cihaz hakkında başka bir detay söz konusu değil.

Redmi’nin AMD yerine Intel işlemciler ile gelecek olması dikkat çekmedi değil. Özellikle diğer firmaların AMD’nin son teknoloji işlemci modellerine laptoplarında yer vermesi, Redmi için de beklenti oluşturmuştu. Ancak RedmiBook, performansı için daha verimli olacağını düşündüğü Intel işlemcileri kullanıyor. Bakalım bu durum fiyata da yansıyacak mı.

Redmi‘nin yeni dizüstü bilgisayar modeli RedmiBook Pro, Şubat ayı içerisinde tüm detayları ile karşımızda olacak. Bakalım gerçekten RedmiBook Pro ve Redmi K40 Serisi birlikte mi tanıtılacak. Sizce Redmi’nin laptop modeli piyasada nasıl bir yer edinecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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