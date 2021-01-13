RedmiBook Pro 11. Nesil Tiger Lake ile geliyor

Xiaomi’nin yeni laptopu RedmiBook Pro, Intel’in 11. nesil Tiger Lake H35 işlemcisiyle beraber yakında tanıtılacak.

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CES 2021 fuarı, hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl ilk defa dijital ortamda yapılan fuar Covid-19 virüsünün gölgesinde yapılsa bile, firmalar yeni nesil ürünlerini burada tanıtmaya devam ediyor. Yeni nesil teknolojiler, akılı telefonlar, laptoplar derken oldukça fazla yeni ürün gördük. Fuarın sonlarına yaklaşırken bir sürpriz de Çinli akıllı telefon üreticisinden geldi. Fiyat / performans odaklı akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Xiaomi, bir süredir sessiz kalan laptop ailesini yeniliyor. Yeni tanıtılan Intel Tiger Lake işlemci kullanan, Xiaomi RedmiBook Pro laptop geliyor.

RedmiBook Pro

Hakkında şimdilik çok fazla şey bilinmeyen Xiaomi RedmiBook Pro, önceki standart modellerin aksine, Intel’in U serisi işlemcilerinin yerine yeni tanıtılan H35 işlemcilerini kullanacak. Şirket şimdilik sadece yayınladıkları bir görselde yeni H35 işlemciye gönderme yaptı ve başka detay açıklamadı. Tiger Lake mimarili yeni Intel H35 işlemciler, Intel’in ince ve hafif taşınabilir Premium laptoplar için bu hafta duyurulmuştu. İşlemci 3 farklı versiyon ile gelecek bunlar;

Intel Core i7-11375H : 4 cores, 8 threads | 5GHz max Turbo | 35W max TDP

: Intel Core i7-11370H : 4 cores, 8 threads | 4.8GHz max Turbo | 35W max TDP

: Intel Core i5-11300H: 4 cores, 8 threads | 4.4GHz max Turbo | 35W max TDP

Bu modellerden hangisinin ya da hangilerinin RedmiBook Pro laptoplarda kullanılacağı ise belirsizliğini koruyor . laptopun çok yakında Çin’de tanıtılması bekleniyor.

AMD yerine Intel

Fiyat performans odaklı üretici Xiaomi’nin, RedmiBook Pro laptoplarında AMD yerine Intel kullanması ise gözden kaçmadı. Bu sene neredeyse her büyük üretici ZEN mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken AMD işlemcileri laptoplarında kullanmayı tercih etmişti. AMD şu anda masaüstü işlemciler konusunda piyasayı ele geçirmiş, laptop işlemcilerde de farkı oldukça hızlı kapatmaya başlamış durumda. Bakalım rekabet 2021 yılı içerisinde nasıl gelişecek. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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