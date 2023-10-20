Redmi Watch önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek. Redmi, akıllı saat üzerinde uzunca bir süredir çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Watch, IMDA ve TUV sertifikalarını aldı. Detaylara bakalım.

Sertifikalara göre Redmi’nin yeni akıllı saati, M2315W1 model numarası ile birlikte gelecek. Sertifikalar bize başka bilgi vermiyor.

Önceki nesil: Redmi Watch 3 Active

Akıllı saat 1.83 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran Redmi Watch 3’ün ekranından daha büyük olmasıyla öne çıkıyor. Akıllı saat bu ekranda 200’den fazla saat arayüzünü ücretsiz olarak sunuyor. Umarım saat arayüzleri için ücret alan Huawei, hemşerisi Redmi’den biraz da olsa feyz alır.

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Akıllı saat, kandaki oksijen takibi, kalp atış hızı takibi, uyku izleme gibi özelliklere de sahip. Akıllı saatin bir de kadın sağlığı takip özelliği bulunuyor. Spor modu tarafında ise akıllı saat 100’den fazla spor modunu destekliyor.

Yüzme spor moduna da sahip olan Akıllı saat, 5 ATM’ye kadar da su geçirmezliğe sahip. Pil tarafında ise akıllı saat yoğun kullanımda 8 gün, düşük kullanımda ise 12 güne kadar bir pil ömrü vaat ediyor.