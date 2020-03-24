Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması
Kendi içinde dahi oldukça rekabetçi olan Redmi Note serisine ait Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması satın alma tercihlerinizde size kolaylık sağlayacak.
Ekran- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması
Yeni tanıtılan Redmi Note 9s, 6.67″ boyutunda ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. 20:9 formundaki ekranın kasaya oranı %84,5 seviyesinde. IPS LCD türü panel kullanan ekranın inç başına düşen piksel sayısı 395 ve Redmi bu ekranın 495 nit parlaklık sunabildiğini söylüyor. Söz konusu ekran HDR 10 desteği de sunuyor. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in ekranında bir kamera deliği bulunuyor. Ekranın sahip olduğu bir diğer özellik ise Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisi.Redmi Note 8 modeli 6.3″ boyutunda, 1080 x 2340 piksel FHD+ çözünürlüklü, IPS LCD türü bir panele sahip. Bu panel üzerinde inç başına düşen piksel sayısı 409 olarak ölçülmüş. Ekranın kasaya oranı ise %81,7. Bunlara ek olarak 19,5:9 formundaki ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Redmi Note 8’in damla çentik formundaki ön kamerası ekran üzerinde bulunuyor.
Performans- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması
Redmi Note 9s, gücünü Qualcomm’un oyun odaklı orta seviye işlemci platformu olarak adlandırdığı Snapdragon 720G’den alıyor. Söz konusu işlemci, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 720G işlemcisi 64 bit mimarisine sahip. Redmi Note 9s grafik tarafında gücünü Adreno 618 grafik yongasından alıyor. Cihazın Antutu v8 testi puanı ise 274.596. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in 4 GB RAM ile 64 GB depolama ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama sunan seçenekleri bulunuyor.
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Redmi Note 8 modelinde bulunan performans öğelerine baktığımızda, cihaza gücünü orta seviye diyebileceğimiz Snapdragon 665 platformu veriyor. Bu platform 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan Kryo 260 Gold performans çekirdeğine ve 4 adet 1.8 GHz hızında çalışan Kryo 260 Silver güç tasarruf çekirdeklerine sahip. 11 nm üretim teknolojisi ile sahip işlemciye Adreno 610 grafik yongası eşlik ediyor. Akıllı telefon Antutu v8 performans testinden 173.592 puan alıyor. Redmi Note 8’in baz modeli ile 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi sunuluyor. Bunlara ek olarak modelin 4 GB RAM ile 64 ve 128 GB depolama kapasiteli seçenekleri bulunuyor. Cihazın en üst seviye versiyonu 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip.
Kamera- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması
Redmi Note 9s modeli arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens te Redmi Note 9s modelinde sunuluyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Delikli formdaki ekran üzerinde bulunan ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kamera ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.
Redmi Note 8 de rakibi ile aynı şekilde dörtlü kamera kurulumuna sahip. 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip lens cihazın ana kamerası olarak kullanılıyor. Bu lense ek olarak 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığı sunan geniş açı lensi, 2 megapiksel çözünürlüklü bir makro ve 2 megapiksel çözünürlüklü bir derinlik sensörü kamera modülünde yer alıyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklıklarına sahip. Redmi Note 8 ön kamera olarak 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kameraya sahip. Söz konusu kamera cihazın damla çentikli formdaki ekranı içinde bulunuyor. Cihaz arka kamerası ile 4K 30 FPS video çekimlerini desteklerken ön kamerada 1080p 30 FPS’i destekliyor.
Haberimize konu olan Redmi Note 9S’in ülkemiz için satış fiyatı kesinleşmedi. Fakat cihazın tanıtım fiyatı 250$ olarak açıklandı. Modelin Hindistan fiyatı ise 11.900 ruble bandında.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 serisinin kamera güncellemesi globalleşiyor!
Geçtiğimiz hafta Samsung, Exynos işlemci destekli Galaxy S20 serisi için kamera yazılımı güncellemesi yayınladı ve şimdi bu güncelleme globale geliyor. Güncellemenin daha fazla bölgeye ve ABD‘deki Snapdragon işlemci kullanan birimlere yayılması bekleniyor. Samsung Kamera uygulaması bu güncelleme ile birlikte en son sürüm olan 10.0.01.98 sürümüne güncellenmiş olacak.
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Samsung Galaxy S20 kamera güncellemesi bizlere neler sunuyor?
Bu güncelleme ile birlikte Galaxy S20 Ultra‘nın autofocus ve fotoğraflardaki cilt tonu ile ilgili sorunları ortadan kalkıyor olacak. Cihazların güvenlik yaması da bu güncelleme ile en son sürüme ulaşacak. Galaxy S20 serisi akıllı telefonların bu güncelleme ile stabilizasyonu artacak ve geçtiğimiz günlerde cihazlarda ortaya çıkan pek çok sorunu ortadan kaldıracak. Bunlar haricinde güncelleme notlarına baktığımızda telefonlarda performans iyileştirmesi olacağı belirtiliyor.
Güncellemenin teknik ayrıntıları neler ?
Güncellemenin versiyon numarası olan G98xxXXUxATCH, geçtiğimiz günlerde Exynos işlemcilere gelen güncellemenin versiyon numarası ile aynı. Bu numaradaki “xx” sahip olduğunuz Samsung Galaxy S20 cihazına, “U” telefonunuzun taşıyıcı-kilitli bir cihaz olduğunu, “U1” ise kilidi açılmış bir telefon olduğunu gösteriyor. Yani versiyon numarası telefondan telefona değişiklik gösterebilir.
Güncelleme, telefonunuzun modeline bağlı olarak 366 MB ile 415 MB boyutları arasında değişiyor. En yakın zamanda bu güncellemenin bütün Galaxy S20 serisi telefonlara gelmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iOS 13.4 güncellemesi bugün yayınlanacak!
Birçok yeni detay ile duyurulan ve sızıntılarla bazı özellikleri gündeme gelen yeni iOS sürümü desteklenen cihazlar için Türkiye saatiyle bugün 20:00’da yayınlanacak. Yeni sürümle beraber, watchOS 6.2, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4 ve tvOS 13.4 gibi iPhone harici diğer cihazlar için de yeni güncellemeler sunulacak.
Özellikle yeni CarKey teknolojisiyle, otomobillerin kilidini Apple cihazlar ile açabilmemizi sağlayan teknoloji büyük ses getirdi. CarKey ile otomobil kilidi açmak dışında, motor işlevleri de başlatılabilecek.
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Ayrıca satın alma kısmında bazı değişiklikler de var; Paylaşılan bilgilere göre, artık tek bir ödeme yöntemi ile macOS, iOS ve tvOS platformları için istenilen uygulama veya oyuna sahip olmak mümkün hale gelecek.
iPhone ve iPad için: Ayarlar > Genel >Yazılım Güncelleme
macOS için: Sistem Tercihleri > Yazılım Güncelleme
Apple Watch için: iPhone > Watch > Ayarlar > Genel> Yazılım Güncelleme kısımlarından güncellemeyi almak mümkün hale gelecek.
iOS 13.4 ile gelecek bazı yenilikler;
Sistemde yaşanan teknik ve performans sorunları çözüldü.
OS Recovery modu eklendi.
EKG ve düzensiz kalp ritmi bildirimi eklendi.
iCloud klasör paylaşma özelliği sisteme eklendi.
Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.
TV uygulamasının tasarımı yenilendi.
9 adet yeni memoji sisteme eklendi.
CarKey sayesinde NFC ile araba kilidi açmak mümkün hale geliyor.
Mail uygulamasında bazı iyileştirmeler yapıldı.
Mail uygulamasında silme ve arşivleme butonlarının yerleri değiştirildi.
CarPlay artık 3. parti uygulamaları destekliyor.
watchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.
Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.
Kestirmeler’de bulunan Shazam kestirmesi yenilendi.
Güncellemeyi alacak olan modeller
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPod touch (7. nesil)
Akıllı Telefonlar
realme, 65 yaş üzeri vatandaşlara WhatsApp eğitimi verecek!
realme, Koronavirüs’ten korunmak amacıyla evden çıkmayan ama çocukları, torunlarıyla haberleşmek isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlara, müşteri hizmetleri hattı üzerinden WhatApp kullanımı ile ilgili bilgi ve destek verecek.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yetkililerin #EvdeKal çağrısı ile vatandaşların kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Olağanüstü bir durumun yaşandığı şu günlerde en çok problemi de 65 yaş üstü vatandaşlar yaşıyor.
realme #EvdeKal çağırısına uyan 65 yaş üzeri vatandaşlara, çocukları ve torunlarıyla sorunsuzca görüşmeye devam etmelerini istiyor. Telefon markaları ne olursa olsun WhatsApp yazılımının kullanımı ile ilgili bilgi ve eğitim desteği veriyor.
Şimdilik Nisan sonuna kadar hizmetin devam etmesi bekleniyor. 65 yaş üzeri vatandaşlar realme’nin “08504338588” no.lu müşteri hizmetleri numarasını arayabilir. Telefon markasından bağımsız olarak “WhatsApp nasıl indirilir, WhatsApp’ta sohbet nasıl yapılır, sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır gibi konularda” destek sağlanıyor.
Bu kapsamda evinde internet hizmeti bulunmayanlar için data hattının açtırılması, kullanımı ve operatörler nezdinde fiyatlandırılması gibi konularda da bilgi verilecek.