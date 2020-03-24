Kendi içinde dahi oldukça rekabetçi olan Redmi Note serisine ait Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması satın alma tercihlerinizde size kolaylık sağlayacak.

Ekran- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması

Yeni tanıtılan Redmi Note 9s, 6.67″ boyutunda ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. 20:9 formundaki ekranın kasaya oranı %84,5 seviyesinde. IPS LCD türü panel kullanan ekranın inç başına düşen piksel sayısı 395 ve Redmi bu ekranın 495 nit parlaklık sunabildiğini söylüyor. Söz konusu ekran HDR 10 desteği de sunuyor. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in ekranında bir kamera deliği bulunuyor. Ekranın sahip olduğu bir diğer özellik ise Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisi. Redmi Note 8 modeli 6.3″ boyutunda, 1080 x 2340 piksel FHD+ çözünürlüklü, IPS LCD türü bir panele sahip. Bu panel üzerinde inç başına düşen piksel sayısı 409 olarak ölçülmüş. Ekranın kasaya oranı ise %81,7. Bunlara ek olarak 19,5:9 formundaki ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Redmi Note 8’in damla çentik formundaki ön kamerası ekran üzerinde bulunuyor.

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Performans- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması

Redmi Note 9s, gücünü Qualcomm’un oyun odaklı orta seviye işlemci platformu olarak adlandırdığı Snapdragon 720G’den alıyor. Söz konusu işlemci, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 720G işlemcisi 64 bit mimarisine sahip. Redmi Note 9s grafik tarafında gücünü Adreno 618 grafik yongasından alıyor. Cihazın Antutu v8 testi puanı ise 274.596. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in 4 GB RAM ile 64 GB depolama ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama sunan seçenekleri bulunuyor.

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Redmi Note 8 modelinde bulunan performans öğelerine baktığımızda, cihaza gücünü orta seviye diyebileceğimiz Snapdragon 665 platformu veriyor. Bu platform 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan Kryo 260 Gold performans çekirdeğine ve 4 adet 1.8 GHz hızında çalışan Kryo 260 Silver güç tasarruf çekirdeklerine sahip. 11 nm üretim teknolojisi ile sahip işlemciye Adreno 610 grafik yongası eşlik ediyor. Akıllı telefon Antutu v8 performans testinden 173.592 puan alıyor. Redmi Note 8’in baz modeli ile 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi sunuluyor. Bunlara ek olarak modelin 4 GB RAM ile 64 ve 128 GB depolama kapasiteli seçenekleri bulunuyor. Cihazın en üst seviye versiyonu 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip.

Kamera- Redmi Note 9s vs Redmi Note 8 karşılaştırması

Redmi Note 9s modeli arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens te Redmi Note 9s modelinde sunuluyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Delikli formdaki ekran üzerinde bulunan ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kamera ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.

Redmi Note 8 de rakibi ile aynı şekilde dörtlü kamera kurulumuna sahip. 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip lens cihazın ana kamerası olarak kullanılıyor. Bu lense ek olarak 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığı sunan geniş açı lensi, 2 megapiksel çözünürlüklü bir makro ve 2 megapiksel çözünürlüklü bir derinlik sensörü kamera modülünde yer alıyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklıklarına sahip. Redmi Note 8 ön kamera olarak 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kameraya sahip. Söz konusu kamera cihazın damla çentikli formdaki ekranı içinde bulunuyor. Cihaz arka kamerası ile 4K 30 FPS video çekimlerini desteklerken ön kamerada 1080p 30 FPS’i destekliyor.

Haberimize konu olan Redmi Note 9S’in ülkemiz için satış fiyatı kesinleşmedi. Fakat cihazın tanıtım fiyatı 250$ olarak açıklandı. Modelin Hindistan fiyatı ise 11.900 ruble bandında.