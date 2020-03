Rekabetin oldukça sert olduğu orta sınıf kategorisinde bulunan Redmi Note 9s vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırması ile karşınızdayız. Bakalım cihazlar bize ne gibi özellikler sunuyor.

Ekran- Redmi Note 9s vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırması

Karşılaştırdığımız her iki cihaz da boyut söz konusu olduğunda Phablet sınıfına giriyor. Yeni tanıtılan Redmi Note 9s, 6.67″ boyutunda ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. 20:9 formundaki ekranın kasaya oranı %84,5 seviyesinde. IPS LCD türü panel kullanan ekranın inç başına düşen piksel sayısı 395 ve Redmi bu ekranın 495 nit parlaklık sunabildiğini söylüyor. Söz konusu ekran HDR 10 desteği de sunuyor. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in ekranında bir kamera deliği bulunuyor. Ekranın sahip olduğu bir diğer özellik ise Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisi.

Mi 9T ekran tarafında 6.39″ boyutunda ve 1080 x 2340 piksel FHD+ çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. 19.5:9 formundaki ekran %86,1 ekran/kasa oranına sahip. AMOLED türü panel kullanan ekran Her zaman açık ekran özelliği ile bildirimlere ve saate her an erişim sunuyor. HDR 10 destekli ekranda inç başına düşen piksel sayısı 403 olarak ölçülmüş. Koruma tarafında ekran Corning Gorilla Glass 5 teknolojisine sahip. Pop-up adı verilen açılır kapanır ön kamera sistemine sahip olan Mi 9T’nin ön yüzü tam ekran formunda.

Performans- Redmi Note 9s vs Mi 9T karşılaştırması

Redmi Note 9s, gücünü Qualcomm’un oyun odaklı orta seviye işlemci platformu olarak adlandırdığı Snapdragon 720G’den alıyor. Söz konusu işlemci, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 720G işlemcisi 64 bit mimarisine sahip. Redmi Note 9s grafik tarafında gücünü Adreno 618 grafik yongasından alıyor. Cihazın Antutu v8 testi puanı ise 274.596.

2019 Nisan ayında tanıtılan Xiaomi Mi 9T modeli gücünü 64 bit mimarili Snapdragon 730 platformundan alıyor. 8 nm üretim sürecine sahip orta sınıf işlemci, 2 adet 2.2 GHz hızında çalışan Kryo 470 Gold ve 6 adet 1.8 GHz hızında çalışan Kryo 470 Silver çekirdeği olmak üzere 8 çekirdekten oluşuyor. Grafik gücünü Adreno 618 grafik yongasından alan Mi 9T Antutu v8 testinden 251.377 puan aldı.

Kamera- Redmi Note 9s vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırması

Kamera karşılaştırmamıza Xiaomi Mi 9T ile başlayalım. Arka kamera modülünde üçlü lens kurulumuna sahip olan Mi 9T ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm geniş açılı bir lens kullanıyor. Bu lense ek olarak cihazda, 8 megapiksel çözünürlüğünde 2x optik yakınlaştırma sağlayan telefoto lens ve 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı lens yer alıyor. Bu iki lensin diyafram açıklıkları ise f/2.4 seviyesinde. Çift LED flaşla desteklenen üçlü kamera HDR fotoğraflar çekebiliyor. Video tarafında ise 4K 30 FPS video çekimi destekleniyor. Xiaomi Mi 9T pop-up adı verilen açılır kapanır mekanizmalı 20 megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera sunuyor. Bu kamera f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve 1080p 30 FPS videolar çekebiliyor.

Redmi Note 9s modeline baktığımızda, cihaz arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens te Redmi Note 9s modelinde sunuluyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Delikli formdaki ekran üzerinde bulunan ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kamera ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.