Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9S vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırması
Rekabetin oldukça sert olduğu orta sınıf kategorisinde bulunan Redmi Note 9s vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırması ile karşınızdayız. Bakalım cihazlar bize ne gibi özellikler sunuyor.
Ekran- Redmi Note 9s vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırması
Karşılaştırdığımız her iki cihaz da boyut söz konusu olduğunda Phablet sınıfına giriyor. Yeni tanıtılan Redmi Note 9s, 6.67″ boyutunda ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. 20:9 formundaki ekranın kasaya oranı %84,5 seviyesinde. IPS LCD türü panel kullanan ekranın inç başına düşen piksel sayısı 395 ve Redmi bu ekranın 495 nit parlaklık sunabildiğini söylüyor. Söz konusu ekran HDR 10 desteği de sunuyor. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in ekranında bir kamera deliği bulunuyor. Ekranın sahip olduğu bir diğer özellik ise Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisi.
Mi 9T ekran tarafında 6.39″ boyutunda ve 1080 x 2340 piksel FHD+ çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. 19.5:9 formundaki ekran %86,1 ekran/kasa oranına sahip. AMOLED türü panel kullanan ekran Her zaman açık ekran özelliği ile bildirimlere ve saate her an erişim sunuyor. HDR 10 destekli ekranda inç başına düşen piksel sayısı 403 olarak ölçülmüş. Koruma tarafında ekran Corning Gorilla Glass 5 teknolojisine sahip. Pop-up adı verilen açılır kapanır ön kamera sistemine sahip olan Mi 9T’nin ön yüzü tam ekran formunda.
Performans- Redmi Note 9s vs Mi 9T karşılaştırması
Redmi Note 9s, gücünü Qualcomm’un oyun odaklı orta seviye işlemci platformu olarak adlandırdığı Snapdragon 720G’den alıyor. Söz konusu işlemci, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 720G işlemcisi 64 bit mimarisine sahip. Redmi Note 9s grafik tarafında gücünü Adreno 618 grafik yongasından alıyor. Cihazın Antutu v8 testi puanı ise 274.596.
2019 Nisan ayında tanıtılan Xiaomi Mi 9T modeli gücünü 64 bit mimarili Snapdragon 730 platformundan alıyor. 8 nm üretim sürecine sahip orta sınıf işlemci, 2 adet 2.2 GHz hızında çalışan Kryo 470 Gold ve 6 adet 1.8 GHz hızında çalışan Kryo 470 Silver çekirdeği olmak üzere 8 çekirdekten oluşuyor. Grafik gücünü Adreno 618 grafik yongasından alan Mi 9T Antutu v8 testinden 251.377 puan aldı.
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Kamera- Redmi Note 9s vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırması
Kamera karşılaştırmamıza Xiaomi Mi 9T ile başlayalım. Arka kamera modülünde üçlü lens kurulumuna sahip olan Mi 9T ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm geniş açılı bir lens kullanıyor. Bu lense ek olarak cihazda, 8 megapiksel çözünürlüğünde 2x optik yakınlaştırma sağlayan telefoto lens ve 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı lens yer alıyor. Bu iki lensin diyafram açıklıkları ise f/2.4 seviyesinde. Çift LED flaşla desteklenen üçlü kamera HDR fotoğraflar çekebiliyor. Video tarafında ise 4K 30 FPS video çekimi destekleniyor. Xiaomi Mi 9T pop-up adı verilen açılır kapanır mekanizmalı 20 megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera sunuyor. Bu kamera f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve 1080p 30 FPS videolar çekebiliyor.
Redmi Note 9s modeline baktığımızda, cihaz arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens te Redmi Note 9s modelinde sunuluyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Delikli formdaki ekran üzerinde bulunan ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kamera ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51 modelinin tasarımı sızdırıldı!
Samsung Galaxy M51 modelinin görselleri basına sızdırıldı. Şirket, Galaxy M serisine bir model daha dahil edecek.
Samsung, uygun fiyatlarıyla dikkat çeken telefonlarına bir yenisi daha ekliyor. Galaxy M serisinde yerini alacak olan Galaxy M51 hakkında görsellerinin yanında bazı teknik özellikleri de paylaşıldı.
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OnLeaks tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy M51, 6.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yerine Full HD LCD ekranla gelecek. Ayrıca bu ekranda delikli ön kamera yer alacak. Parmak izi sensörü arkasında olan model, ince diyebileceğimiz çerçevelere sahip. Söz konusu cihaz arka kısmında ise dikdörtgen şeklinde konumlandırılan özel muhafaza içerisinde üç adet kamera sensörü ve LED flaş göze çarpıyor.
Bağlantı tarafında USB-C kullanan Samsung Galaxy M51, sevindirici şekilde 3,5 mm kulaklık girişini taşıyor. Söz konusu cihazın gücünü Snapdragon 720G ya da Snapdragon 662 işlemciden alacağı tahmin ediliyor. Ayrıca RAM konusunda da 6 GB RAM’e sahip olması bekleniyor.
Şirketin giriş seviyesi telefonu olarak çıkarması beklenen cihaz hakkında en çok merak edilen bir diğer konu da etiket fiyatı olacaktır. Galaxy M51’in 250 dolar bandında bir etikete sahip olacağı iddia ediliyor.
Samsung’un giriş seviyesi Galaxy M ailesi, özellikle ülkemizin akıllı telefon pazarında uygun fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor. Bu açıdan yeni telefonun da Türkiye’de resmi olarak satılması bekliyor. Ancak firma tarafında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Akıllı Telefonlar
LG G9 ThinQ orta seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkabilir!
Uzun zamandır akıllı telefon sektöründe kar etmeye çalışan LG, piyasadaki eski günlerine dönmek için yeni bir planın peşinde gibi görünüyor.
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Güney Kore kaynaklı bir bilgiye göre LG’nin amiral gemisi serileri olan G ve V serileri arasındaki farklar oldukça büyüyecek. LG G9 ThinQ modelini Snapdragon 765G işlemcisi ve 1080p çözünürlüğe sahip OLED ekranla donatmayı düşünen üretici, söz konusu modeli orta seviye bir cihaz haline getirecek. Snapdragon 865‘in pahalı bir işlemci olmasından ötürü, üreticiler bu maliyeti satış fiyatlarına mecburen yansıtıyor. Haliyle fiyatlar bir hayli yükseliyor.
Fakat LG halihazırdaki satışları zaten düşük bir şirket olduğu için kullanıcıların güvenini tekrar kazanmak adına maliyeti düşürmeye çalışıyor. Örneğin V60 ThinQ modelinde, serinin eski modellerinde bulunan QHD+ ekrandan, fiyatları düşürmek adına feragat edildi. G9 ThinQ için de aynı yöntem izlenecek gibi görünüyor.
LG G9 ThinQ’in tasarım olarak V60 ThinQ ile benzer bir çizgide olması bekleniyor. Ana kamera olarak 48 MP bir sensör yer alması ve ona üç kameranın daha eşlik edeceği söyleniyor. Ayrıca cihazda 4000 mAh batarya ve Quad DAC desteği bulunan 3.5 mm‘lik kulaklık girişi olacağı söyleniyor.
Resmi olmayan bilgilere göre LG G9 ThinQ’in, mart ayı sonuna doğru yaklaşık 700 $ gibi bir fiyattan satılması bekleniyor.
Not: Haber görseli, LG G9 ThinQ’e ait resmi olmayan render çizime aittir.
Akıllı Telefonlar
Apple “Kişisel Erişim Noktası” sorununu kabul etti
Apple iOS 13 ve iPadOS 13‘te, “Kişisel Erişim Noktası” özelliğiyle ilgili bağlantı sorunları olduğunu kabul etti. Şirketin bağlantı sorunlarını ne zaman düzelteceği ise bilinmiyor.
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Bugünlerde koronavirüs salgını nedeniyle pek çok insan çalışmalarını evden yürütmeye gayret gösteriyor. Bunun yanında evde bulunan insan sayısının artması da internet kullanımını arttırdı. İnternetin yavaşladığı bu dönemde, bazı iPhone kullanıcıları evlerinde yaşanan internet sorununu Apple içinde “Kişisel Erişim Noktası” özelliğini kullanarak gidermeye çalışıyor.
MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre, iPhone kullanıcıları Kişisel Erişim Noktası özelliği ile alakalı bazı sorunlar yaşıyor. Kişisel Erişim Noktası özelliğinin bilgisayarlarda sürekli bağlantının kopmasına neden olan bir sorun haline geldi. Bu da kullanıcıların internet kullanımında problem yaşamasına neden oluyor.
Kullanıcıları iOS 13.1.2 sürümünden beri, sorunu Apple şirketine raporladığı söylense de söz konusu problemin ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. Şu an için yapılabilecek tek şey, cihazı kapatıp açmak olarak görünüyor.
Apple, söz konusu sorunu çözmek için üzerinde çalışmalara başladı. Sorunun, donanımla değil, yazılımla ilgili olduğu söyleniyor. Probleminin kısa süre sonra yayınlanacak güncelleme ile çözüleceği düşünülüyor. Şirket ayrıca iPhone kullanıcılarının yazılımlarını güncel tutmalarını tavsiye etti.
Gelecek güncelleme ( iOS 13.4) ile yeniden tasarlanmış bir Mail uygulaması, yeni Memoji ve Animoji çıkartmaları ve iCloud Klasör Paylaşımı dahil bir dizi iyileştirmeler de gelecek. Yeni sürüm ayrıca önemli hata düzeltmeleri, performans geliştirmeleri ve güvenlik güncellemeleri de kullanıcıyla buluşacak.