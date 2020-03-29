Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırması
Redmi’nin Mart ayında tanıttığı Note serisine ait yeni modelleri Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırmasını sizler için yaptık.
Ekran-Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırması
Karşılaştırma makalemize konu olan Redmi Note 9s, Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max modelleri, 6.7″ ekranlar ile kullanıcılarına sunuluyor. Bu ekranlar 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahipler ve inç başına düşen piksel sayıları 395 seviyesinde. Söz konusu ekranlar damla şeklinde bir çentiği üzerinde barındırıyor. 495 nit parlaklık sunan, 20:9 formunda ki ekranlar HDR 10 teknoljisini destekliyor. Ekranlar üzerinde koruma teknolojisi olarak ise Corning Gorilla Glass 5 kullanılıyor. Sonuç olarak 3 cihazın da sahip olduğu ekran panellerinin tamamen aynı özellik ve boyutlara sahip olduğunu söylemek mümkün.
Performans-Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırması
Performans tarafına geçtiğimizde Redmi Note 9s, Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max modellerinin kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 720G platformu yer alıyor. Orta sınıf kategorisinde bulunan platform, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver olmak üzere 8 çekirdekli bir yapı sunuyor. 8 nm teknolojisi ile üretilen Snapdragon 720G platformu 64 bit mimarisine sahip. Bu platform grafik tarafında Adreno 618 yongasından gücünü alıyor. RAM ve depolama kapasitesine bakacak olursak, Redmi Note 9 Pro ve Note 9s modelleri kullanıcılarına 4GB RAM ile 64 GB depolama ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama kapasitesi sunuyor. Redmi Note 9 Pro Max burada diğer modellerden ayrılıyor. Cihazın 6 GB RAM’e sahip versiyonu 64 ve 128 GB depolama kapasitesi ile gelirken, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip bir versiyonu da bulunuyor. Her üç modelin de depolama tarafında UFS 2.1 teknolojisini kullandığını belirtmiş olalım.
İlginizi çekebilir: Redmi Note 9S vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırması
Kamera- Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırması
Redmi Note 9 serisi modelleri konu kamera olduğunda da oldukça benzer özelliklere sahipler. Note 9s ve Note 9 Pro modelleri arka ve ön yüzlerinde bire bir aynı kamera modüllerine sahipler. Her iki cihaz ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazlarda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens cihazların dörtlü kamera modülünü oluşturuyor. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Modellerin delikli formdaki ekranları üzerinde bulunan ön kameralar 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kameraları ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.
Redmi Note 9 Pro Max modeline baktığımızda, cihaz ilk olarak ana kamerası ile diğer modellerden ayrılıyor. Dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olan cihaz ana kamera olarak 64 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.9 diyafram açıklıklı, nispeten büyük boyutlu bir lens kullanıyor. Bu lense, 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açılı lens, 5 megapiksel çözünürlüklü bir makro çekim lensi ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens eşlik ediyor. 5 ve 2 megapiksel çözünürlüğe sahip olan lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. Redmi Note 9 Pro Max modelini diğer modellerden ayıran bir diğer faktör ise ön kamerası. Ekran üzerinde ki damla çentik içinde bulunan ve 32 megapiksel çözünürlük sunan ön kamera 1080p 30 FPS videolar çekebiliyor.
Batarya- Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırması
Redmi Note 9s, 9 Pro ve 9 Pro Max modelleri aynı şekilde 5020 mAh kapasiteye sahip bataryalara sahipler. Note 9s ve 9 Pro modelleri 18 W hızlı şarja sahip cihazlar. Note 9 Pro Max modeli ise 33 W gücünde hızlı şarj destekliyor. Marka cihazın 30 dakikada %50 şarj olabildiğini söylüyor.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 ve Meizu 17 Pro’nun kamera dizilimi sızdırıldı!
Meizu‘nun yeni amiral gemisi serisi olan Meizu 17 serisi hakkında bu sene oldukça fazla sızıntı ve hayranların oluşturduğu konseptler gördük. Özellikle arka kameralar ile ilgili oldukça yaratıcı dizilimler ortaya çıktı. Ancak şu an ortaya çıkan sızıntılar, diğerlerine göre daha somut bilgiler içeriyor.
İlginizi çekebilir: Meizu 17, nisan ayında 90 Hz ekranla geliyor!
Meizu 17 serisinin kamera tasarımı nasıl olacak?
Meizu 17’nin tasarımı ünlü bir blogger tarafından paylaşıldı. Paylaşılan tasarımlara göre bu akıllı telefon serisi, Samsung Galaxy S10+‘a benzeyecek ve enine bir kamera dizilimine sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde öğrendiğimiz bilgilere göre Meizu 17 serisi, dörtlü bir kamera dizilimi kullanacak. Görsellere baktığımızda, 5 adet yatay dizilmiş daire görüyoruz. Bunlardan dört tanesi kamera, ortadaki daire ise Meizu‘nun telefonlarında kullandığı halka LED flaş olacak.
Meizu, önceki amiral gemilerinde 48 MP Sony sensörleri kullanıyordu. Ancak önümüzdeki serinin Sony IMX689 veya IMX686 sensörü kullanacağı düşünülüyor. Yani daha yüksek MP’li ana kameralar görebiliriz. Ayrıca cihazda, eski serilere göre farklı olarak geniş açılı ve makro lensler olacağı tahmin ediliyor.
Ön tarafın tasarımına gelicek olursak, mevcut sızıntılar Meizu 17‘nin sağ üst tarafında bir selfie kamera konumlanacağını gösteriyor. Bunlar haricinde seri hakkında bilinen tek şey 5G’li bir Snapdragon yonga seti kullanacağı. Cihazın lansmanının ise önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace 2, TENAA’da görüntülendi!
Önümüzdeki ay gelecek olan ve geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan Oppo Reno Ace 2, TENAA tarafından tüm özellikleriyle birlikte görüntülendi. Cihazın özelliklerinin listesinin de açıklanmasıyla birlikte telefon hakkında neredeyse her şey açığa çıktı.
İlginizi çekebilir: Oppo Reno Ace 2, görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı!
Oppo Reno Ace 2 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Reno Ace 2, 2.8 GHz taban frekansta çalışan sekiz çekirdekli bir Snapdragon 865 SoC işlemci ile gelecek. Cihaz, 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı ve 12 GB RAM / 256 GB depolama alanı olan iki farklı varyasyon ile piyasaya sürülecek ve Android 10 ile kutudan çıkacak. Reno Ace 2, 6.5 inçlik FullHD+ AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ekranın ön tarafında 16 MP bir selfie kamera ve ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak. Ayrıca ön kamera sol üst tarafta bulunan delikli bir tasarım ile geliyor olacak.
Reno Ace 2, arka tarafta 48 MP bir ana kamera, 8 MP ve 2 adet 2 MP çözünürlüğünde kameralar olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu ile gelecek. 2 MP değerinde olan sensörlerin makro ve derinlik algılayıcı sensörler olacağı tahmin edilirken, 8 MP kameranın ise ultra geniş açılı kamera olması bekleniyor. Bunlar haricinde Reno Ace 2, çift modlu 5G’yi destekleyecek ve üç farklı renk seçeneği bulunduracak. Bu renk seçenekleri ise siyah, mavi ve mor olacak.
TENAA‘ya göre Reno Ace 2‘nin tek bir hücresi 1.955 mAh bataryaya sahip olacak. Bu da demek oluyorki cihazda 4000 mAh değerinde toplam batarya bulunacak. Ayrıca Reno Ace 2, 65W‘a kadar kablolu hızlı şarj, 40W‘a kadar da kablosuz şarjı destekleyecek.
Akıllı Telefonlar
WhatsApp durumlarına sınırlama yolda!
WhatsApp, artan internet kullanımı sebebiyle oluşan yoğunluğu azaltmak için video sınırı getirdi. Böylece WhatsApp durumları için video süresi 15 saniye ile sınırlandırıldı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, neredeyse tüm insanlığı eve hapsetmiş durumda. “Evde kal” çağrısına kulak verip kendini sosyal yaşamdan izole eden birçok kişi, vakit geçirmek için kullandıkları en büyük araç internet oldu. Hal böyle olunca dünyadaki internet trafiğinde de ciddi bir artış yaşandı.
İlginizi çekebilir: Cuma Raporu #94: Huawei P40 Pro serisi, virüs gündemi ve dahası
Geçtiğimiz günlerde Netflix ve YouTube, internet üzerindeki baskıyı azaltmak için yayın kalitelerini düşürecekleri yönünde açıklamalarda bulundular. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp da önlem alan şirketler arasına girdi. Daha önce sunucu kapasitelerini arttıran popüler mesajlaşma uygulaması, şimdi de WhatsApp durumlarındaki video süresi sınırını 30 saniyeden 15 saniyeye düşürdü.
Söz konusu kısıtlama şimdilik sadece Hindistan‘daki bazı kullanıcılar için geçerli olmakla birlikte, WhatsApp durumlarına en fazla 15 saniyelik videolar yüklenebiliyor. Zamanla Hindistan’daki tüm kullanıcılar için geçerli olması bekleniyor. Ayrıca bu kısıtlama global olarak WhatsApp’ın hizmet verdiği diğer ülkede de kendisini gösterebilir.
İlginizi çekebilir: Tesla Corona virüs salgını nedeniyle Gigafactory’deki işgücünü daraltıyor!
Koronavirüs tehditi devam ettiği sürece insanlar evinden kalmaya ve yoğun bir şekilde internet kullanmaya devam edecek. İlerleyen günlerde yoğunluğu azaltmak için WhatsApp gibi diğer sosyal medya uygulamaları da kısıtlamalar getirebilir.