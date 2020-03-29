Redmi’nin Mart ayında tanıttığı Note serisine ait yeni modelleri Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırmasını sizler için yaptık.

Ekran-Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırması

Karşılaştırma makalemize konu olan Redmi Note 9s, Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max modelleri, 6.7″ ekranlar ile kullanıcılarına sunuluyor. Bu ekranlar 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahipler ve inç başına düşen piksel sayıları 395 seviyesinde. Söz konusu ekranlar damla şeklinde bir çentiği üzerinde barındırıyor. 495 nit parlaklık sunan, 20:9 formunda ki ekranlar HDR 10 teknoljisini destekliyor. Ekranlar üzerinde koruma teknolojisi olarak ise Corning Gorilla Glass 5 kullanılıyor. Sonuç olarak 3 cihazın da sahip olduğu ekran panellerinin tamamen aynı özellik ve boyutlara sahip olduğunu söylemek mümkün.

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Performans-Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırması

Performans tarafına geçtiğimizde Redmi Note 9s, Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max modellerinin kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 720G platformu yer alıyor. Orta sınıf kategorisinde bulunan platform, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver olmak üzere 8 çekirdekli bir yapı sunuyor. 8 nm teknolojisi ile üretilen Snapdragon 720G platformu 64 bit mimarisine sahip. Bu platform grafik tarafında Adreno 618 yongasından gücünü alıyor. RAM ve depolama kapasitesine bakacak olursak, Redmi Note 9 Pro ve Note 9s modelleri kullanıcılarına 4GB RAM ile 64 GB depolama ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama kapasitesi sunuyor. Redmi Note 9 Pro Max burada diğer modellerden ayrılıyor. Cihazın 6 GB RAM’e sahip versiyonu 64 ve 128 GB depolama kapasitesi ile gelirken, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip bir versiyonu da bulunuyor. Her üç modelin de depolama tarafında UFS 2.1 teknolojisini kullandığını belirtmiş olalım.

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Kamera- Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırması

Redmi Note 9 serisi modelleri konu kamera olduğunda da oldukça benzer özelliklere sahipler. Note 9s ve Note 9 Pro modelleri arka ve ön yüzlerinde bire bir aynı kamera modüllerine sahipler. Her iki cihaz ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazlarda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens cihazların dörtlü kamera modülünü oluşturuyor. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Modellerin delikli formdaki ekranları üzerinde bulunan ön kameralar 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kameraları ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.

Redmi Note 9 Pro Max modeline baktığımızda, cihaz ilk olarak ana kamerası ile diğer modellerden ayrılıyor. Dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olan cihaz ana kamera olarak 64 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.9 diyafram açıklıklı, nispeten büyük boyutlu bir lens kullanıyor. Bu lense, 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açılı lens, 5 megapiksel çözünürlüklü bir makro çekim lensi ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens eşlik ediyor. 5 ve 2 megapiksel çözünürlüğe sahip olan lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. Redmi Note 9 Pro Max modelini diğer modellerden ayıran bir diğer faktör ise ön kamerası. Ekran üzerinde ki damla çentik içinde bulunan ve 32 megapiksel çözünürlük sunan ön kamera 1080p 30 FPS videolar çekebiliyor.

Batarya- Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırması

Redmi Note 9s, 9 Pro ve 9 Pro Max modelleri aynı şekilde 5020 mAh kapasiteye sahip bataryalara sahipler. Note 9s ve 9 Pro modelleri 18 W hızlı şarja sahip cihazlar. Note 9 Pro Max modeli ise 33 W gücünde hızlı şarj destekliyor. Marka cihazın 30 dakikada %50 şarj olabildiğini söylüyor.