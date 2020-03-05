Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Pro tasarımı gerçek haliyle görüntülendi
Xiaomi, Redmi Note 9 Pro ve diğer Note 9 modellerinin 12 Mart’ta Hindistan’da duyurulacağını daha önce doğrulamıştı. Yeni sızdırılan görüntü ile beraber; cihazın arka tasarımı, ortada bulunan dörtlü kamera modülü ve mavi renk seçeneğindeki gradyan renk dağılımı da ortaya çıkmış oldu.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Redmi Note 9, 12 Mart’ta Hindistan’da tanıtılacak!
Redmi Note 9 Pro ile ilgili sızdırılan görselde neler dikkat çekiyor
Sızdırılan görsel Instagram üzerindeki TechDroider hesabından paylaşıldı. Cihazın arka tarafına baktığımızda dört kameradan oluşan bir kamera modülünün bizi karşılayacağının kesinleştiğini görüyoruz. Arka kapak üzerinde ise herhangi bir parmak izi okuyucu göremiyoruz. Bu da parmak izi okuyucunun güç düğmesine entegre edilmiş olabileceği izlenimi uyandırıyor. Çok düşük bir ihtimalle de parmak izinin ekran altında olma olasılığı da mevcut. Fakat belirttiğimiz gibi bunun çok küçük bir olasılık olduğunu tekrar vurgulayalım. Kameranın altında ise LED flaş mevcut.
Redmi Note 9 geçtiğimiz günlerde Geekbench testlerine dahil olmuştu. Geekbench testinden açığa çıktığı kadarıyla ise cihaz 6 GB Ram ve Android 10 işletim sistemine sahipti. İşlemci ile ilgili ise herhangi kesinleşmiş bir bilgi gözükmezken muhtemelen Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisi ile gelecek. Ayrıca 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor; bu değer biraz düşük gibi gözükse de yeterli olacaktır diye tahmin ediyoruz. Cihazın ülkemizde ne zaman satışa çıkacağını bilmiyoruz fakat umarız ki; ülkemizde satışa çıktığında Redmi markası çoğu cihazında olduğu gibi bu cihazı da uygun bir fiyatla satışa sunar.
Akıllı Telefonlar
Nokia 5.2 Captain America Geekbench’te görüldü
Nokia 5.2 “Captain America” isimli akıllı telefon Geekbench testinde görüntülendi. Nokia’nın merakla beklenen orta segment telefonunun lansman öncesinde bazı özellikleri ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Motosiklet üreticisi KTM, X-Bow modeliyle Hypercar sektörüne girdi!
HMD Global‘in bütçe dostu yeni akıllı telefonu Nokia 5.2 MWC 2020‘nin iptal edilmesinin ardından 19 Mart’ta Londra’da tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sızıntılarıyla tanınan Twitter kullanıcısı Evan Blass, Nokia 5.2’nin bazı özelliklerini ve görsellerini paylaşmıştı.
Basına sızan Geekbench testine göre Nokia 5.2, Qualcomm’un sekiz çekirdekli bir işlemcisi ve 3 GB RAM ile gelecek. Akıllı telefonun işlemcisinin 1.80 GHz saat hızına sahip olduğu görülüyor. Bu işlemci, tek çekirdekte 313, çoklu çekirdekte 1419 puan alıyor. Ayrıca cihazın kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkması bekleniyor.
İşlemci konusunda net bir bilgi olmasa da orta segment cihazlarda kullanılan Snapdragon 660, 665 veya 632 işlemcilerinden biri ile geleceği tahmin ediliyor. Nokia 5.2 ayrıca 6.2 inç ekrana, 3.500 mAh bataryaya, 64GB dahili depolama alanına ve 4GB’a kadar RAM‘e sahip olacağı öngörülüyor.
Paylaşılan görsellere göre Captain America kodlu cihaz, damla çentik ile dizayn edilmiş bir ön tasarıma sahip. Bunun yanı sıra arka tarafta daire şeklinde bir plakaya yerleştirilmiş dört adet kamera bulunurken, bu kameraların ortasına dual-flaş konumlandırılmış. Plakanın hemen altında parmak izi okuyucusunu da görürken, Nokia ibaresi her zamanki yerini korumuş.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı
Normal şartlarda Mayıs ayında tanıtılması beklenen OnePlus 8 serisi bu yıl biraz daha erken bir zamanda yani Nisan ayının ortaları gibi tanıtılabilir. One Plus 8 serisinin bu yıl karşımıza Lite, standart ve Pro olmak üzere üç ayrı modelle çıkması bekleniyor. Bu modellerle ilgili bazı sızıntılar ise şimdiden ortaya çıkmaya başladı.
İlginizi çekebilir: OnePlus 8 serisi telefonlar, Nisan’da tanıtılabilir
OnePlus 8 serisinde bizleri neler bekliyor
Ocak ayında firma, OnePlus 8 serisine kablosuz şarj özelliğinin eklenebilmesi için bazı girişimlerde bulundu. Bildiğimiz üzere markanın daha önceki hiçbir modelinde kablosuz şarj desteği bulunmuyor. OnePlus 7T piyasaya çıktıktan sonra yaptığı açıklamalarda firmanın CEO’su Pete Lau, daha sonra gelecek modellerde kablosuz şarj özelliğinin cihazlara eklenebileceğini; fakat mevcut kablosuz şarj teknolojilerinin, kablolu şarj teknolojileri kadar hızlı olmadığı için 7 serilerinde bu teknolojinin kullanılmadığını belirtmişti. Şimdi ise OnePlus’ın girişimlerinden ve CEO Pete Lau’nun açıklamalarından anladığımız kadarıyla 8 serileri hızlı kablosuz şarjı destekleyecek diye düşünürken; yeni çıkan sızıntılar böyle düşünmekte haklı olduğumuzu bizlere gösterdi. Sızıntılara göre Pro modeli 30 W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek. Ayrıca cihaz Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ve 5G teknolojisiyle beraber gelecek.
Kesin bir bilgi bulunmamakla beraber kablosuz şarj özelliği ve 5G teknolojisinin standart modelde de bulunması bekleniyor. Lite modelinde ise kablosuz şarj özelliğinin bulunması beklenmiyor.
Ekranda delikli bir tasarımla bizleri karşılayacak olan standart ve Pro modellerde 120 Hz ekran yenileme hızı bulunacak. OnePlus 8 standart modeli 6.5 inç ekran boyutu ve arka tarafta 48 Mp + 16 Mp + 2 Mp olmak üzere üçlü kamera dizilimiyle satışa sunulacak. Cihaz 4000 mAh batarya ve 30 W hızlı şarj desteğinin yanısıra 12 GB Ram ve 256 GB depolama hacmine sahip olacak.
OnePlus 8 Pro modelinde ise 6.65 inç AMOLED ekran ve arka tarafta standart modelin kamera dizilimine ek olarak dördüncü bir kamera olacak. Batarya ise 4500 mAh olmakla beraber 50 W hızlı şarj desteğine sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a canlı görüntüleri sızdırıldı!
Google yıllık olarak düzenlediği I/O etkinliğini düzenlemeyecek fakat ürün lansmanları şirketin planlandığı gibi aynı şekilde devam edecek. Orta düzeyde sunacağı telefonunu iki ay içerisinde görmeyi bekliyoruz. Şimdi ise Google Pixel 4a‘nın iddia edilen ilk görüntüleri ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Google Pixel 5 XL sızdırılmış olabilir!
Google Pixel 4a sızıntısı bizlere neler gösteriyor?
Telefonun ön tarafında sol üst köşede tek bir kamera deliği bulunurken, arka panelde bir parmak izi tarayıcı, kameralar ve LED flaş bulunuyor. Arka paneldeki yerleşim düzeni ise büyük bir kare tabana yerleştirilmiş olarak geliyor olacak. Google, cihazın tasarımını Pixel 4 ailesi ile özdeşleştirmeye çalışıyor. Arka taraftaki sol üst köşede bulunan dizilim bunun en büyük örneği gibi görünüyor. Başka bir durum ise bu cihaz tasarım sızıntısının tamamen sahte olabilecek olması. Google Pixel 4a ile hiçbir alakası olmayabilir fakat bunu zaman göstericek.
Ne yazık ki, 2020‘nin başından itibaren sızdırılmış olan renderlar, Google‘ın gerçekten böyle bir görünüme gittiğini gösteriyor. Küçük boyuttaki cihazın 5.81 inçlik bir panel ile gelmesini bekliyoruz. Ayrıca parmak izi sensörü cihazın arkasında olduğu için ekran LCD olarak gelecektir. Google Pixel 4a’nın üst kısmında 3,5 mm kulaklık girişi ve altta iki hoparlör ızgarası arasına yerleştirilmiş USB-C bağlantı noktası olması muhtemel görünüyor. İlerleyen günlerde cihazla ilgili detaylı bilgiler paylaşılacaktır, o zamana kadar elimizdeki sızıntılarla idare edeceğiz.