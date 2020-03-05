Redmi Note 9 Pro tasarımı gerçek haliyle görüntülendi

Xiaomi, Redmi Note 9 Pro ve diğer Note 9 modellerinin 12 Mart’ta Hindistan’da duyurulacağını daha önce doğrulamıştı. Yeni sızdırılan görüntü ile beraber; cihazın arka tasarımı, ortada bulunan dörtlü kamera modülü ve mavi renk seçeneğindeki gradyan renk dağılımı da ortaya çıkmış oldu.

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Redmi Note 9 Pro ile ilgili sızdırılan görselde neler dikkat çekiyor

Sızdırılan görsel Instagram üzerindeki TechDroider hesabından paylaşıldı. Cihazın arka tarafına baktığımızda dört kameradan oluşan bir kamera modülünün bizi karşılayacağının kesinleştiğini görüyoruz. Arka kapak üzerinde ise herhangi bir parmak izi okuyucu göremiyoruz. Bu da parmak izi okuyucunun güç düğmesine entegre edilmiş olabileceği izlenimi uyandırıyor. Çok düşük bir ihtimalle de parmak izinin ekran altında olma olasılığı da mevcut. Fakat belirttiğimiz gibi bunun çok küçük bir olasılık olduğunu tekrar vurgulayalım. Kameranın altında ise LED flaş mevcut.

Redmi Note 9 geçtiğimiz günlerde Geekbench testlerine dahil olmuştu. Geekbench testinden açığa çıktığı kadarıyla ise cihaz 6 GB Ram ve Android 10 işletim sistemine sahipti. İşlemci ile ilgili ise herhangi kesinleşmiş bir bilgi gözükmezken muhtemelen Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisi ile gelecek. Ayrıca 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor; bu değer biraz düşük gibi gözükse de yeterli olacaktır diye tahmin ediyoruz. Cihazın ülkemizde ne zaman satışa çıkacağını bilmiyoruz fakat umarız ki; ülkemizde satışa çıktığında Redmi markası çoğu cihazında olduğu gibi bu cihazı da uygun bir fiyatla satışa sunar.