Redmi Note 9 ile 10 oyun (VIDEO)

Huawei CM-Q3 inceleme videosunda, uygun fiyatına karşın aktif gürültü engelleme gibi özellikleriyle öne çıkan kulaklığı inceliyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

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Huawei CM-Q3 özellikleri

USB Type-C bağlantı yuvasını kullanan ürün, bu yönüyle aslında günümüzde birçok 3.5 mm kulaklık girişi bulundurmayan telefonlar için güzel bir çözüm sunuyor. Ancak kulaklığın her USB Type-C yuvasıyla çalışmadığını, telefona göre bu uyumun değişebildiğini belirtelim. Ofisimizde Huawei CM-Q3 ile yaptığımız denemelerde Mi Note 10 Lite, Huawei P40, P30 Pro, Mate 20 Lite, Xiaomi Mi Note 9 Pro gibi modellerde sorunsuzca çalıştı. Ancak örneğin Realme 6 Pro modelinde çalışmadı. O nedenle kullandığınız telefonun Type-C üzerinden ses alıp alamadığını kontrol etmenizde fayda var.

Modelin kutusundan farklı boylarda kulaklık silikonlarıyla beraber yedek kulaklık kanatları çıkıyor. Siyah renkli, oldukça konforlu bir tasarıma sahip kulaklık dışarıya pek ses kaçırmayan bir yapıda karşımıza çıkıyor. Kulaklığın üzerindeki kontrol paneli ile ses açma, kısma, görüşmeyi kabul etme, reddetme, şarkıyı geçme ve ANC anahtarı üzerinden aktif gürültü engellemeyi açıp kapatma özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Huawei CM-Q3 uygun fiyatlı olmasına karşın ANC özelliği hiç fena çalışmıyor. ANC’yi aktif ettiğinizde çevrenizdeki uğultu tarzındaki tüm sesler engelleniyor. Ayrıca mikrofon kalitesinin de görüşme yapabilmek adına gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Ses performansı konusunda yine fiyatına göre modelin performansı gayet başarılı. Bass sesler oldukça doygun ve kendini belli ediyor. Ayrıca diğer ses türlerinde de dengeli bir performans sunuluyor.