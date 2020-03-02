Redmi Note 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Enes Deniz)

iPad Pro 11 kullanıcısı olan Berk Mataracı ile Sizin Yorumunuz serimizin çeşitliliği devam ediyor. Profesyonel kullanım için taşınabilirlik açısından en ideal cihazlardan biri olan iPad Pro 11’in detaylarını ve artıları ile eksilerini Berk’ten dinliyoruz.

İyi seyirler…