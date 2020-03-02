Sizin Yorumunuz
Redmi Note 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Enes Deniz)
Sizin Yorumunuz
DJI Osmo Pocket – Sizin Yorumunuz (Samet Kuzucuoğlu)
Sizin Yorumunuz serimizde bu sefer konuğumuz DJI Osmo Pocket cihazıyla Samet Kuzucuoğlu oldu. Bakalım Samet bey, ürünle ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak.
Sizin Yorumunuz
iPhone 11 Pro Max – Sizin Yorumunuz (Erdem Kara)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, iPhone 11 Pro Max kullanan Erdem Kaya konuğumuz oldu. Bakalım Erdem Bey, akıllı telefonuyla ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?
Sizin Yorumunuz
iPad Pro 11 – Sizin Yorumunuz (Berk Mataracı)
iPad Pro 11 kullanıcısı olan Berk Mataracı ile Sizin Yorumunuz serimizin çeşitliliği devam ediyor. Profesyonel kullanım için taşınabilirlik açısından en ideal cihazlardan biri olan iPad Pro 11’in detaylarını ve artıları ile eksilerini Berk’ten dinliyoruz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz24 dakika önce
Redmi Note 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Enes Deniz)
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