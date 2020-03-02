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Sizin Yorumunuz

Redmi Note 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Enes Deniz)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, Redmi Note 8 Pro akıllı telefonuyla Enes Deniz konuğumuz oldu. Bakalım Enes Bey, akıllı telefonuyla ilgili nasıl deneyimler anlatacak?

İlgili konular:

Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Sizin Yorumunuz

DJI Osmo Pocket – Sizin Yorumunuz (Samet Kuzucuoğlu)

27 Şubat 2020

Yazan:

DJI Osmo Pocket sizin yorumunuz

Sizin Yorumunuz serimizde bu sefer konuğumuz DJI Osmo Pocket cihazıyla Samet Kuzucuoğlu oldu. Bakalım Samet bey, ürünle ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak.

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Sizin Yorumunuz

iPhone 11 Pro Max – Sizin Yorumunuz (Erdem Kara)

24 Şubat 2020

Yazan:

iPhone 11 Pro Max - Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, iPhone 11 Pro Max kullanan Erdem Kaya konuğumuz oldu. Bakalım Erdem Bey, akıllı telefonuyla ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?

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Sizin Yorumunuz

iPad Pro 11 – Sizin Yorumunuz (Berk Mataracı)

23 Şubat 2020

Yazan:

iPad Pro 11 - Sizin Yorumunuz (Berk Mataracı)

iPad Pro 11 kullanıcısı olan Berk Mataracı ile Sizin Yorumunuz serimizin çeşitliliği devam ediyor. Profesyonel kullanım için taşınabilirlik açısından en ideal cihazlardan biri olan iPad Pro 11’in detaylarını ve artıları ile eksilerini Berk’ten dinliyoruz.

İyi seyirler…

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