Redmi Note 8 Pro, AnTuTu puanı ortaya çıktı!

Redmi Note 8 Pro modelinin AnTuTu benchmarkt testi sonuçları ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon testten tatmin edici bir puan almayı başardı.

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Redmi Note 8 Pro AnTuTu sonuçları

Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu Note 8 Pro‘nun AnTuTu benchmarkt testi sonuçları ortaya çıktı. Akıllı telefon, gücünü MediaTek‘in geçtiğimiz haftalarda tanıttığı oyun odaklı işlemcisi Helio G90T işlemcisinden alıyor.

Sonuçlarda 12 nanometre teknolojisiyle üretilen işlemcinin 283.333 puan aldığı görülüyor. Öte yandan Helio G90T, sıkça karşılaştırıldığı 7 nanometre teknolojisiyle üretilen yeni nesil Kirin 810 işlemcisinin (301.419) bir miktar gerisinde kalıyor. Şirketin paylaştığı tanıtım görsellerinde, telefonda sıvı soğutma teknolojisi kullanacağı belirtiliyordu. Bu sayede telefonun oyunlar gibi yüksek performans gerektiren işlemlerde rakiplerinden daha az ısınacağı tahmin ediliyor.

Redmi Note 8 ailesi 29 Ağustos‘ta düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.