Fiyat/performans odaklı Realme 5 serisi duyuruldu

Realme, orta seviye özelliklere sahip yeni akıllı telefon serisini resmi olarak duyurdu. Rakiplerine kıyasla başarılı özelliklere sahip olan Realme 5 serisi, uygun fiyat etiketiyle de dikkat çekiyor.

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Dört arka kameralı Realme 5 serisi resmi olarak duyuruldu

Fiyat/performans odaklı akıllı telefonlar üreten Realme, yeni serisinde de bu iddiasını koruyor. İki farklı cihaza sahip olan serinin tüm modellerinde ortak bir tasarım dili kullanıyor. Ön yüzünde damla çentikli ve ince çerçeveli bir tasarıma sahip olan telefonların arka yüzeyinde ise hareket kazandırması adına 3 boyutlu kristal efekt kullanılmış.

Realme 5 teknik özellikleri

6.5 inçlik HD+ IPS ekrana sahip olan Realme 5, 20:9 ekran formatı ile oldukça geniş bir kullanım alanı sunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 665 işlemciden alan telefonda 3/4 GB RAM ve 32/64/128 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olan cihazda 12+8+2+2 megapiksellik bir paket kullanılmış. 12 megapiksel çözünürlüklü ana kamera haricindeki yardımcı lensler geniş açı, makro ve portre çekim özellikleri taşıyor. 4K/30 FPS video kaydı ile EIS kameranın diğer detayları arasında yer alıyor. Ayrıca telefonun ön bölümünde 13 megapiksel çözünürlüklü bir öz çekim kamerası bulunuyor.

Tam 5.000 mAh batarya kapasitesi ile gelen Realme 5, kutusundan ColorOS 6.0 işletim sistemi (Android 9.0 Pie tabanlı) ile çıkıyor.

Realme 5 Pro teknik özellikleri

Cihazın Pro versiyonu ise işlemci ve kamera başta olmak üzere önemli yükseltmeler sunuyor. 6.3 inç boyutunda Full HD+ IPS bir ekrana sahip olan telefon, gücünü Qualcomm’un orta-üst seviye işlemcisi Snapdragon 712’den alıyor. Realme 5 Pro, 4/6/8 GB RAM ve 64/128 GB UFS 2.1 depolama olarak 3 farklı versiyondan oluşuyor.

Kamera tarafında 48 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX586 arka kamera ile dikkat çeken 5 Pro, 8+2+2 megapiksellik ek sensörleri ile beraber arka tarafında dörtlü bir paket sunuyor. 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı gerçekleştirebilen telefon, 1080P 60/120 FPS ve 720P 960 FPS modlarını da bünyesinde barındırıyor. Pro versiyonun ön kamerasında ise 16 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX471 sensör kullanılmış.

4.035 mAh batarya kapasitesine sahip olan 5 Pro, kutusundan çıkan 20W hızlı şarj aleti sayesinde yarım saatte %50 doluluğa ulaşabiliyor. Telefonun şarjının %100’e ulaşması ise yaklaşık 80 dakika sürüyor. Ayrıca bu cihazda standart sürümden farklı olarak USB-C bağlantı desteğinin bulunduğunu belirtelim.

Realme 5, ilk etapta Hindistan’da ve 27 Ağustos tarihinde satışa sunulacak. Cihazın Pro versiyonu için çıkış tarihi ise 4 Eylül olarak belirlenmiş. İki modelin seçeneklerine göre fiyatlandırması şu şekilde;

Realme 5 fiyatı

3 GB RAM + 32 GB depolama: 139 dolar

4 GB RAM + 64 GB depolama: 153 dolar

4 GB RAM + 128 GB depolama: 167 dolar

5 Pro fiyatı