Geçtiğimiz günlerde sizinle ROM’lar hakkında birtakım bilgiler vermiştim. Bugün ise başka bir noktaya parmak basmak istiyorum. Redmi Note 8 için Custom ROM. Redmi Note 8 ülkemizde çok sevildi. Tabiri caiz ise her üç kişinin dördü bu akıllı telefonu kullanıyor. Ancak telefon 2019 Ekim çıkışlı. Yani neredeyse 3.5 senelik bir cihaz. Bundan mütevellit Redmi Note 8 artık ziyadesiyle eskidi, yavaşladı. Android’in özgürlükçü dünyası burada devreye giriyor. Custom ROM kurarak cihazın daha performanslı çalışması sağlanabilir. İnternet üzerinde nasıl ROM kurulacağı hakkında ziyadesiyle bilgi bulunuyor. Ben bu yazıda sizlerle Redmi Note 8 için kurabileceğiniz en iyi ROM’lardan bahsedeceğim.

Paranoid Android

Paranoid Android, Custom ROM camiasında AOSPA olarak bilinir. AOSPA ekibi Redmi Note 8 için Official ROM derlemiyor. Ancak bunun yerine Unofficial olarak ROM derleyen geliştiriciler mevcut. Normalde Unofficial ROM’lar çoğunlukla tavsiye edilmez. AOSPA ise istisna. Hemen hemen tüm sürümleri farklı farklı geliştiricilerden deneyen birisi olarak sizlere AOSPA 11’i tavsiye ediyorum. AOSPA 11 isminden de anlaşılabileceği üzere Android 11 tabanlı bir Custom ROM. ROM oldukça stabil olmakla birlikte pil ömrü konusunda da kullanıcıları üzmüyor. AOSPA 11 saf Android bir arayüz ile birlikte geliyor. Bu da kullanıcılara çok az özelleştirme sunuyor. Dilerseniz önerilen sürüme bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Evolution X

Custom ROM camiasında EvoX ismi ile bilinen Evolution X listenin ikinci ve son Custom ROM’u. Bu ROM AOSPA 11 kadar stabil değil. Onun kadar pil ömrü de sunmuyor. Ancak AOSPA 11’in aksine ziyadesiyle fazla özelleştirme seçeneğine sahip. Bu kadar özelleştirme seçeneğinden mütevellit ROM’un stabilitesi AOSPA 11’e göre düşük. EvoX, AOSPA 11 gibi saf Android bir arayüz ile birlikte geliyor. Dilerseniz bu linkten ROM’u indirebilirsiniz.

Size bugün sadece iki adet Custom ROM önerdim. Bunun sebebi Redmi Note 8 için derlenen diğer ROM’ları yetersiz bulmam. Kendi şahsi cihazımda yirminin üzerinde Custom ROM denedim. Tavsiye ettiğim ROM’lar ise bu ikisi. İkisi arasında seçim yapmam gerekseydi kesinlikle AOSPA 11’i seçerdim. Çünkü stabilitesi ve pil ömrü çok daha yüksek.