Redmi Note 8 ailesinin işlemcileri belli oldu

Redmi, Note 8 ailesinin üyelerine ait yayımladığı görsellerine ek olarak modellerin işlemcileri de belli oldu.

Şirket, 29 Ağustos’ta Çin’de Note 8 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Aynı etkinlikte ayrıca Redmi’nin ilk akıllı TV’si Redmi TV’de kullanıcılarına tanıtılacak. Türkiye’de de satılması beklenen Note 8 ve Note 8 Pro modelleri de büyük merak uyandırıyor.

İlginizi çekebilir: Teknopark İstanbul büyüyor: 2018’de 24 Milyon dolara yakın ihracat

Çinli teknoloji firmasının marka yöneticisi Lu Weibing’in açıklamalarına göre; Redmi Note 8 için Snapdragon 665 işlemcisinden, Note 8 Pro ise Helio G90T işlemcisinden gücünü alacak. Paylaşılan görsellerde telefonun arkasında dörtlü bir kamera kurulumunun olacağını da biliyoruz.

Note 8 ailesinde kamera konusunda, bu ayın başlarında 64 MP GW1 sensörle birlikte sunulan yeni Samsung ISOCELL GM2 sensörüne sahip olması bekleniyor. Ayrıca Note 8 Pro’da ana kameranın 64 MP, Note 8 modelinde ise 48 Megapiksele sahip olacağı doğrulandı.

Lu Weibing, Redmi Note 8’in gece modu ile çekilen şaşırtıcı fotoğraflar da paylaştı. Bu fotoğraflar, özellikle düşük ışıkta fotoğraf çekimi sırasında kameranın yetenekleri ön plana çıkardığı görülüyor. Ayrıca telefonun kamera çekimi, Süper Gece modunu kullanırken, diğer fotoğraf ise Uzun Pozlama kullanılarak çekilmiş.

Redmi Note 7 ile hem Çin’de hem de global pazarda büyük bir başarı yakalayan firma, yeni modeli ile bu etkinin devam etmesini istiyor. Redmi Note 8, ilk olarak Çin’de çıkacak olan cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı konuş ise şu an için belirsizliğini koruyor.