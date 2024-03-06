Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Note 13 Pro Plus 5G HyperOS güncellemesi yayınlandı.

Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Redmi Note 13 Pro+ 5G kullanıyorsanız ve halen Redmi Note 13 Pro Plus 5G HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Redmi Note 13 Pro Plus 5G HyperOS ile birlikte neler sunuyor?

Redmi Note 13 Pro+ 5G 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 1220×2712 piksel çözünürlükte olan ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılmış.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 120W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi direnç ile yasadışı kayıt artık yapılamayacak

Redmi Note 13 Pro+ 5G kamera tarafında üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.