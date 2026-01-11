Oyun ve yüksek performanslı AI hesaplamalarında dünya lideri MSI, yaptığı açıklama ile 2026 Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) boyunca varlığını hissettirecek ürünlerini tanıttı. Şirket, teknolojik yenilikle şekillenen bir dünyayı tanımlayan Innovate Beyond teması çevresinde geleceğin PC deneyimini şekillendiriyor.

MSI tarafından sunulan inovasyonun ötesi ve yeni standartlar

Bu yıl MSI, fuara devrim yaratan yeni ürünlerini taşıdı. Mobil bilişim, Kapsayıcı Eğlence, Yaratıcı İş Akışları ve Yüksek Hızlı Bağlantı alanlarında geniş bir yelpazeye sahip ürünler arasında CES Yenilikçilik Ödülü alan ince ve hafif laptoplar, AI destekli Copilot+ PC’ler ve yeni nesil donanımlar mevcut.

MSI Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sam Chern, ‘Innovate Beyond’, MSI’ın ana DNA’sıdır” diyor: “Önümüze çıkan zorluklar ne olursa olsun, sektörün ilerlemesini sağlayan itici gücün teknik yenilikler olduğuna inanıyoruz. Tüm ekosistemimiz genelinde yaptığımız ilerlemeler ile yüksek performanslı donanımlar ve akıllı yaşam sınırlarını yeniden tanımlayarak dünyaya uç noktada performans ve AI entegrasyonunun mükemmel bir şekilde, taviz vermeden bir arada yaşayacağını kanıtladık. AI ile güçlendirilmiş bir geleceğe olan sarsılmaz bağlılığımızı attığımız her adımda gösteriyoruz.”

Prestige serisi ve Raider 16 Max performansı

Yepyeni Prestige serisi laptoplar sadece daha hafif ve daha ince değil, aynı zamanda baştan sona yenilenmiş bir tasarımla geliyor. Tamamen aluminyumdan üretilen kasa ve zarif, yuvarlatılmış kenarları ile bu yeni dizayn, birinci sınıf kaliteyi gösteren görsel ve dokunsal bir deneyim yaşatıyor.

Yeni çıkan Raider 16 Max, MSI’ın özel Cooler Boost Trinity çözümü ile soğutuluyor. Bu soğutma çözümü CPU ve GPU’ya 300W toplam güç iletilmesini mümkün kılarak bu cihazı gezegenin en güçlü 16 inç oyuncu laptopu yapıyor. Stealth 16 AI+ ise sadece 16mm inceliğinde olmasına rağmen yüksek performans sunuyor.

Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition ve ekran teknolojileri

Buzul mavisi MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition, en yeni Intel Core Ultra 200V işlemci ve ultra parlak 8 inç FHD+ 120Hz VRR destekli ekranı ile akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. 80Wh devasa bataryası ve geliştirilmiş soğutma yeteneği ile taşınabilir oyun deneyimine yeni bir soluk getiriyor.

MPG 341CQR QD-OLED X36 monitör, en yeni 5.nesil QD-OLED panele sahip. Yeni RGB şerit alt piksel yerleşimi ile keskin görselleri 360Hz tazeleme hızında üretebiliyor. OLED Care 3.0 ile gelen AI Care sensörü, kullandığı NPU tabanlı algoritma ile panel ömrünü uzatmak için otomatik güç yönetimi gerçekleştiriyor.

Anakartlar ve yeni nesil bağlantı çözümleri

Yepyeni AMD X870(E) ve B850 MAX serisi anakartlar, genişletilmiş 64MB BIOS ROM ve dahili OC Engine ile geliyor. Bu anakartlar hızaşırtma tutkunlarına yüzde 15 daha fazla performans ve benzersiz bir uyumluluk sağlıyor. Ayrıca MSI, üstün kararlılığa sahip yeni güç kaynağı serisini de duyurdu.

Evinizin tamamını kapsayan kesintisiz bir ağ için tasarlanmış Roamii BE Pro WiFi 7 sistemi, üç bantlı bağlantı ve yerleşik FortiSecu koruması sunuyor. MSI ayrıca PCIe Gen5 arayüzü üzerinden 14,000 MB/sn okuma hızlarına ulaşan SPATIUM M571 DLP SSD modelini de fuar kapsamında tanıttı.

CES 2026 fuarı 6-9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta gerçekleşti. MSI standlarında ödül alan laptoplarını, AI donanımlı ürünlerini ve elektrikli otomobil şarj cihazları gibi sürdürülebilir enerji çözümlerini sergileyecek. Medya mensupları fuar saatleri içinde her iki standı da ziyaret edebilirler.