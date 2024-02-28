Çinli teknoloji devi Xiaomi ülkemizde resmi olarak satış yapıyor. Ancak akıllı telefonları daha ucuza almak isteyen bazı insanlar bu cihazları yurtdışından getiriyorlar. Pasaport kaydına para vermek istemeyenler ise yasadışı kayıt işlemine yöneliyor. Xiaomi direnç ile yasadışı kayıt yöntemi ise artık sona eriyor. Detaylara bakalım.

Xiaomi direnç ile yasadışı kayıt sona eriyor

Bundan birkaç yıl önce Xiaomi cihazlarda herhangi bir engele takılmadan yasadışı ve kaçak bir şekilde IMEI kopyalama yapılabiliyordu. Xiaomi ise Redmi Note 10 serisinden sonra buna bir dur demek için SIM slotlarının hepsine RSA kilidi koymaya başladı. Bu kilit kırılamayacağı için insanlar Xiaomi direnç ile yasadışı kayıt işlemine başvurdular. Bu işlemde cihazın içerisi açılıyor ve donanımsal müdahale ile IMEI kopyalama yapılıyordu.

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Bu işlemi fark eden Xiaomi ise Xiaomi 14 serisi ile birlikte Xiaomi direnç ile yasadışı kaydın önüne geçiyor. Bundan sonra piyasaya sürülecek hiçbir Xiaomi cihaz yasadışı bir şekilde kullanılamayacak.

Serinin en üst modeli Xiaomi 14 Ultra neler sunuyor?

Xiaomi 14 Ultra karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 522 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

14 Ultra kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB / 16 GB LPPDDR5x RAM ve 256 GB / 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 5300 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

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14 Ultra da Leica imzalı dörtlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera OIS destekli ve 50 MP çözünürlükte. Bu ana kamerada Sony Lytia LYT900 kamera sensörü ve Leica SUMMILUX kamera lensi bulunuyor. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 12 mm ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 120 mm periscope kamera ve 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 75 mm telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.