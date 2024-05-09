realme, Realme GT Neo 6 modelini tanıtarak Neo serisindeki iddialı yerini sağlamlaştırıyor. Geçen ay piyasaya sürülen GT Neo6 SE’nin başarısının ardından, şimdi de GT Neo6 ile kullanıcıların beklentilerini bir kez daha aşmaya hazırlanıyor.

Realme GT Neo 6, BOE tarafından üretilen 6,78 inçlik 1,5K çözünürlüklü 0,5-120Hz 8T LTPO AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Bu ekran aynı zamanda Pro-XDR teknolojisine, 3+1 Pluse düşük frekanslı titreşimsiz DC karartma özelliğine, 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartmaya ve 6000 nit’e kadar tepe parlaklığa sahip. Ayrıca, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunan bu ekran, kullanıcılara sağlam bir dayanıklılık sunuyor.

Telefonun performansı da dikkate değer. Snapdragon 8s Gen 3 SoC tarafından desteklenen GT Neo6, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı sunuyor. Ayrıca, 10014 mm² süper 10.000 seviyeli soğutma VC+ orta çerçeve buzla yalıtılmış yapı ve GT modu 5.0 ile Geek Performans Paneli 2.0 gibi özellikler, kullanıcıların yoğun iş yüklerinde bile mükemmel bir performans elde etmelerini sağlıyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi telefon kullananlar dikkat, güvenlik açığı bulundu

Realme GT Neo 6’nın kamera özellikleri de rakipsiz. Sony IMX882 sensörlü, optik görüntü stabilizasyonu (OIS) özelliğine sahip 50 MP arka kamera, kullanıcılara mükemmel çekim deneyimi sunarken, 8 MP ultra geniş açılı kamera ile geniş çekim açıları elde etmek mümkün.

Şarj konusunda da GT Neo6, kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. 5500mAh bataryası, 120W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle sadece 10 dakikada %50’ye kadar şarj olabilme özelliği sunuyor. Ayrıca, SUPERVOOC S güç yönetimi çipi sayesinde, telefonun pil sağlığının uzun süre korunduğu garantileniyor. realme, 1600 şarj döngüsünden veya 4 yıllık kullanımdan sonra bile pil sağlığının %80’in üzerinde olacağını belirtiyor.

Realme GT Neo 6 özellikleri

6,78 inç büyüklüğünde 2780×1264 piksel çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli 8T LTPO AMOLED ekran / Corning Gorilla Cam Victus 2 koruması

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8s Gen 3 4nm Mobil Platform

Adreno 735 GPU

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) depolama alanına sahip

12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM

Sony IMX882 sensörlü 50 MP arka kamera, OIS, f/1,8 diyafram açıklığı, f/2,2 diyafram açıklığına sahip 8 MP IMX355 112° ultra geniş kamera

Sony IMX615 sensörlü, f/2,45 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera

Toza ve suya dayanıklı (IP65)

120W SuperVOOC hızlı şarjlı 5500mAh kapasiteli batarya

Realme GT Neo 6 fiyatı