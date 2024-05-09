Yüzüklerin Efendisi yeni film müjdesi geldi. Warner Bros Discovery’den bomba gibi bir açıklama geldi: Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek bir değil, iki yeni film geliyor! İlginç bir şekilde, ilk film, “Yüzüklerin Efendisi: Gollum’u Bulma Çabası” adı olarak adlandırılacak ve yönetmen koltuğuna orijinal seride Gollum’u canlandıran Andy Serkis oturacak. Yüzüklerin Efendisi filmleri üçten beşe çıkacak!

Yüzüklerin Efendisi Yeni Film Müjdesi Geldi, Ne Zaman Çıkacak?

İlk yeni filmin yönetmen koltuğunda oturacak olan Serkis aynı zamanda başrolde yer alacak. Senaryo ise Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins ve Arty Papageorgiou tarafından yazılacak. Senaryoda ve kadroda seriye aşina olan usta isimleri görmek heyecan verici.

Yıllardır Tolkien‘in eserlerine gönül verenlerin heyecanla beklediği bu haber, sinema dünyasında bomba etkisi yarattı. Yapımcılığını Peter Jackson‘ın üstleneceği bu iki film, Orta Dünya’nın sınırlarını genişletmeye ve Tolkien’in eşsiz mitolojisini daha da derinleştirmeye hazırlanıyor.

Warner Bros Motion Pictures yöneticileri Michael De Luca ve Pam Abdy, yapılan açıklamada, “Yüzüklerin Efendisi” hayranlarının yirmi yılı aşkın süredir bu evrene olan sevgisini koruduğunu ve bu iki yeni filmde işbirliği yapmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler. Özellikle Andy Serkis’in yönetmenlik koltuğuna oturacak olması, bu projeye ayrı bir heyecan katıyor.

Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens da heyecanlarını gizleyemiyor. Orta Dünya’ya geri dönmenin bir onur ve ayrıcalık olduğunu belirten üçlü, Tolkien’in mirasını koruyarak ve izleyicilere Orta Dünya’nın büyüsünü en iyi şekilde sunarak Tolkien’in edebi vizyonunu onurlandırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladılar.

Andy Serkis ise bu yeni macerada yer almanın heyecanını ve mutluluğunu dile getirdi. Özellikle “Gollum’un Peşinde” filmini yönetecek olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Serkis, projeye dahil olan herkesle birlikte Orta Dünya’nın sınırlarını zorlayacaklarını ifade etti.

Bu arada, Serkis’in hareket yakalama ustası olarak tanındığını ve bu alanda birçok başarılı projeye imza attığını belirtmek gerek. Şimdi ise Orta Dünya’nın derinliklerine iniyor ve Gollum’u bulmaya gidiyor. Bu, hem hayranları hem de sinemaseverleri heyecanlandıran bir macera olacak gibi görünüyor.

Warner Bros Discovery CEO’su David Zaslav’ın yaptığı açıklamalara göre, bu yeni filmlerden ilki 2026 yılında gösterime girecek. Ancak detaylar hakkında henüz pek bir şey bilinmiyor. Zaslav, herhangi bir olay örgüsü açıklamamış olsa da, hayranların merakla beklediği bu yeni maceranın heyecanını artırmaya yetti.

Bu yeni film serisiyle birlikte, “Yüzüklerin Efendisi” evreninin kapıları yeniden aralanıyor. Orta Dünya’nın büyüsüne bir kez daha kapılan hayranlar, bu epik yolculuğa hazır olmalılar. Yüzüklerin Efendisi yeni film için bir tarih de verilmiş durumda. Buna göre yeni film 2026 yılında vizyona girecek.

İlginizi Çekebilir: Ölümlü Dünya 2 Netflix Türkiye kütüphanesine geldi, hemen izleyin

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni film nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!