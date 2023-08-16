Redmi, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Çin’de Redmi K60 Ultra ve Redmi 12 5G akıllı telefon modellerini piyasaya sürdü. Markanın ayrıca bu yılın Aralık ayında iç pazarda Redmi K70e, Redmi K70 ve Redmi K70 Pro modellerini duyurması bekleniyor. Bu süreçte, büyük olasılıkla Ekim ayında, şirket Redmi Note 13 serisi akıllı telefonlarını duyurabilir. Son bir gönderiye göre, sızıntıları ile bilinen Kacper Skrzypek, iddia edilen bir Redmi Note 13 serisi telefonunun temel özelliklerini paylaştı.

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Skrzypek’e göre Redmi Note 13 serisi telefonlardan biri, Sony IMX355 8 megapiksel ultra geniş açılı bir lens ve OmniVision OV2B10 2 megapiksel makro / derinlik kamerası ile birlikte 200 megapiksel Samsung HP3 birincil kamerayla donatılmış olacak. Skrzypek’e göre, cihaz ayrıca OmniVision OV16A1Q 16 megapiksel ön kameraya sahip olacak.

Skrzypek, cihazın bir MediaTek yonga seti tarafından desteklendiğini de belirtti. Hatta yakın zamanda duyurulan Redmi K60 Ultra’ya güç veren çipin aynısının bu cihazda da bulunabileceğini öne sürdü. Bu yonga seti Dimensity 9200 Plus olarak biliniyor ve Snapdragon 8 Gen 2’den bile daha güçlü. Cihazın küresel pazarda da satışa sunulması bekleniyor.

200 megapiksel kameranın dahil edilmesi, bu cihazın Redmi Note 12 Pro+ veya Redmi Note 12 Discovery Edition modellerinin halefi olarak düşünülmesini sağlıyor. Redmi, kısa bir süre önce D9200+ yonga seti ile güçlendirilen K60 Ultra modelini piyasaya sürdü.

Bu nedenle aynı yonga setine sahip başka bir telefonun çıkması pek olası görünmüyor. Bu durumda, gizemli Note 13 serisi telefonunun farklı bir MediaTek yonga setiyle gelebileceği düşünülüyor. Sonuç olarak, cihazın kesin pazarlama adını öğrenmek için daha fazla raporun gelmesi bekleniyor.