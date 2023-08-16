Teknoloji devi Xiaomi, Çin’de Telegram uygulamasını tehlikeli olarak işaretleyerek MIUI akıllı telefonlarına yüklenmesini engelliyor. Şirketin bu hamlesi, ilerde benzer hamlelerin daha başka uygulamalar için de alınabileceği gerekçesiyle halk tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor. Telegram Çin’deki MIUI telefonlara artık yüklenemiyor!

Xiaomi Telegram Uygulamasını Tehlikeli Olarak Görüyor!

Xiaomi’nin neden Telegram’ı tehlikeli olarak işaretlediği hakkında kesin bir açıklama yapılmamasına rağmen, Batı medyası bu durumun Çin hükümetinin ifade özgürlüğünü destekleyen platformları engelleme çabalarına yönelik bir işaret olabileceğini öne sürüyor.

Xiaomi, geçen yıl MIUI 13 güncellemesiyle cihazlara yüklenebilecek kötü amaçlı uygulamaları tespit edip engelleme özelliğini devreye sokmuştu. Bu hamle, kullanıcıların güvenliğini korumayı amaçlasa da, çeşitli uygulamaların yüklenmesini engellediği için eleştirilere maruz kalmıştı.

Son olarak WhatsApp’ın en büyük rakiplerinden Telegram da yasaklı uygulamalar arasına adını yazdırdı. Yeni güncellemeyle birlikte MIUI, Telegram yüklendiğinde kullanıcılara “Bu uygulama Xiaomi’nin güvenlik kontrolünden geçmedi. Bu uygulama bir aldatmaca olabilir ve hileli ücretlendirmeye veya mantıksız tüketim riskine yol açabilir. Güvenlik sebebiyle, uygulamaları güvende tutmak ve tehlikeli uygulamalara karşı korumak için güvenlik önlemlerini etkinleştirmeniz önerilir.” ifadelerinin yer aldığı bir uyarı gösteriyor.

Bu gelişme, Çin’de ifade özgürlüğüne dair artan endişeleri de beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz hafta, Irak İletişim Bakanlığı, ülkede Telegram’ın yasağının kaldırıldığını duyurmuştu. Çin ise tam tersi yönde bir adım attı.

Öte yandan, Telegram geçtiğimiz günlerde önemli bir kilometre taşını kutladı. Kurucu Pavel Durov’un duyurusuna göre, Telegram’ın lansmanının 10. yıl dönümü kutlanıyor. Ayrıca, ücretli Premium abonelerinin Temmuz ayından bu yana kullanabildiği hikaye paylaşma özelliği, yakın bir gelecekte herkes için kullanılabilir hale gelecek. Bu gelişmeler, Telegram’ın global kullanıcı tabanını daha da etkileyebilecek önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Telegram’ın yasaklanması doğru bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!