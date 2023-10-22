Redmi bir süredir Note serilerinin yeni üyeleri olacak olan Redmi Note 13 serisi üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Note 13 4G’nin işlemci detayları sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Yapılan yeni sızıntıya göre Redmi Note 13, Snapdragon 685 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setini Redmi Note 12 4G’de de görmüştük.

Önceki Nesil: Redmi Note 12

Redmi Note 12 6.67 inçlik bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2400 (FHD+) çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızı sunan akıllı telefon 395 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel kullanılıyor.

Redmi Note 12, Snapdragon 4 Gen 1 işlemcisine ev sahipliği yapıyor. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. Bu yonga seti gücünü 33W kablosuz şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Cihaz ikisi arkada bir tanesi önde olmak üzere dört tane kameraya sahip. Ana kamera 48 MP f1.88 diyafram değerine sahipken ikinci kamera olan makro kamera 2 MP f2.4 fiyafram değerine sahip. Arka kamera ile 720p 30 FPS ve 1080p 30 FPS video çekilebiliyor.

Redmi Note 12’nin ön kamerası ise 8 MP f2.0 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile de 1080p 30 FPS video çekilebildiğini görüyoruz.