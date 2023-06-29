Qualcomm’un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti, Redmi cephesinin yeni orta seviye canavarı Redmi Note 12R modelinde hayat buldu. Snapdragon 4 Gen 2 yavaş yavaş akıllı telefonlarda yer alarak orta seviyeyi coşturacak! İşte geçtiğimiz gün tanıtılan Redmi Note 12R’nin tüm özellikleri!

Redmi Note 12R Çok Can Yakmaya Geliyor!

Redmi Note 12R, geçtiğimiz hafta bir sertifika veritabanında listelendiği için cihazın temel özelliklerini önceden biliyorduk. Redmi’nin yeni canavarı, tamamen yeni yonga seti ve bazı küçük kamera farklılıkları dışında, yakın zamanda duyurulan Redmi 12 modeliyle birçok benzerlik gösteriyor.

Cihaz, 6,79 inç FHD+ çözünürlüklü IPS LCD ekranıyla bizleri karşılıyor. Bu ekran 90Hz yenileme hızıyla geliyor. 120Hz yenileme hızı beklenebilirdi, ancak cihazın segmenti düşünüldüğünde 90Hz yenileme hızı da fazlasıyla yeterli.

Ekranda 5MP çözünürlüklü selfie kamerası için nokta çentiğe yer verildiğini görüyoruz. Bu ekranda nispeten ince çerçevelere yer verilmiş. Ancak IPS LCD ekrana sahip her cihaz gibi bu cihaz da ekranın alt kısmında nispeten kalın bir çene kısmına sahip.

Arka tarafta 50MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kamerada ne yazık ki OIS desteği yer almıyor. Ana kameraya 2MP çözünürlüklü bir makro kamerası da eşlik ediyor. LED flaş, yerleşimi nedeniyle üçüncü bir kamera gibi görünse de, cihazda başka bir kamera yer almıyor.

Redmi Note 12R, 4/6/8GB RAM ve 128/256GB depolama alanıyla sunuluyor ve microSD kart yuvası sayesinde depolama alanı genişletilebiliyor. Redmi’nin yeni canavarı geçtiğimiz günlerde duyurulan Snapdragon 4 Gen 2 yonga setiyle destekleniyor ve segmentinde oldukça iyi bir performans vadediyor.

5.000 mAh pil kapasitesine sahip olan cihaz, 18W şarj desteğiyle geliyor ve MIUI 14 tabanlı Android 13 işletim sistemini çalıştırıyor.

Redmi Note 12R, Gece Yarısı Siyahı, Zaman Mavisi ve Gökyüzü Beyazı olmak üzere üç farklı renkte sunuluyor. baz versiyon olan 4/128GB versiyonunun fiyatı 140 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Tepe model olan 8/256 versiyon ise, 248 dolar fiyatla satışa sunulmuş durumda.

Redmi’nin Note 12R modelini uluslararası pazarda sunup sunmayacağı ise henüz belli değil. Cihazın sunduğu özelliklere kıyasla nispeten uygun bir fiyatla geldiğini söylemek mümkün. Fiyatların ve vergilerin yüksek olduğu ülkemizde bu model çok tutulabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi Note 12R bize de gelir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!