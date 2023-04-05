Xiaomi bugün yaptığı lansman ile yeni Redmi Note 12 Serisi’ni tanıttı. Seride iki farklı model bulunuyor. Bunlardan birisi Redmi Note 12 standart versiyon bir diğeri ise Redmi Note 12 Pro. Biz de yerinde takip ettiğimiz lansmanda yeni telefonlara kısa bir göz attık.

Peki siz Redmi Note 12 Serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Telefonları beğendiniz mi? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Redmi Note 12 Serisi fiyatları ise şu şekilde:

Redmi Note 12 6GB/128GB 8.4999 TL

Redmi Note 12 Pro 8GB/256GB 10.999 TL

Redmi Note 12 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 165.7 x 76 x 7.9 mm 184 gram

Ekran: 6.67 inç FHD+ AMOLED 120Hz 1200 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

RAM/Depolama: 6GB/128GB

Kamera: 50MP + 8MP + 2MP / 13MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh – 33 Watt

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.0

Fiyat: 8.499 TL

Redmi Note 12 Pro Teknik Özellikleri:

Tasarım: 165.7 x 76 x 7.9 mm 184 gram

Ekran: 6.67 inç FHD+ AMOLED 120Hz 1200 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

RAM/Depolama: 8GB/256GB

Kamera: 50MP + 8MP + 2MP / 13MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh – 67 Watt

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.1

Fiyat: 10.999 TL

Redmi Note 12 kutu açılışını izlemek için; https://youtu.be/t6NhxQiPQbM

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