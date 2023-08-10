Xiaomi’den bir süre önce ayrılan Redmi, Redmi Note ve Redmi K serileri ile gerek amiral gemisi seviyesinde gerekse de orta ve giriş segmentte akıllı telefonlar üretiyordu. Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 12 serisini piyasaya süren marka şimdi de Redmi Note 12 Pro 5G’nin yeni bir versiyonunu piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Akıllı telefonun halihazırda üç farklı depolama varyasyonu bulunuyordu:

6 GB RAM +128 GB dahili depolama

8 GB RAM +128 GB dahili depolama

8 GB RAM +256 GB dahili depolama

Geldiğimiz noktada bugün ise 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama versiyonu piyasaya sürüldü.

Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. HDR 10+ desteğine sahip olan ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

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Redmi Note 12 Pro 5G kaputun altında MediaTek Dimensity 1080 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine dört farklı RAM ve depolama seçeneği eşlik ediyor:

6 GB RAM +128 GB dahili depolama

8 GB RAM +128 GB dahili depolama

8 GB RAM +256 GB dahili depolama

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama

MediaTek Dimensity 1080 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.