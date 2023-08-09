Xiaomi bir süredir katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürüyordu. Bu bağlamda Mix Fold serilerini piyasaya süren Xiaomi, geldiğimiz noktada bugün Xiaomi Mix Fold 3’ün resmi görselleri paylaşıldı. Detaylara bakalım.

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Akıllı telefonun görsellerini Xiaomi CEO’su Lei Jun paylaştı. Paylaşılan görsele göre Mix Fold 3, arkada dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kamera kurulumu Leica destekli olacak. Kamera kurulumunun altında ise bir adet LED flaş bulunacak.

Kamera kurulumunun altında ise alt orta tarafta bir adet Xiaomi logosu bulunacak. Akıllı telefonun iki farklı renk seçeneği bulunacak:

Altın

Siyah

Bundan önceki sızıntılarda Xiaomi Mix Fold 3 3C sertifikası alırken 2308CPXD0C model numarası ile görüntülenmişti. Sertifikaya göre katlanabilir akıllı telefon 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu hızlı şarjı destekleyen şarj adaptörü ve şarj kablosu kutudan çıkacak. Redmi serilerinde ve Xiaomi serilerinde görmeye alışkın olduğumuz 67W adaptörün ve kablonun Xiaomi Mix Fold 3 ile verilmesi bekleniyor. Yani yeni bir adaptör olmayacak.

Xiaomi katlanabilir akıllı telefon pazarında hızla yol alıyor. Ancak önünde Samsung gibi güçlü bir rakibi var. Samsung’un haricinde birçok Çinli şirket de katlanabilir akıllı telefon üretiyor. Bakalım Xiaomi rakiplerini geçip listede adını ilk sıraya yazdırabilecek mi?