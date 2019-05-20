Redmi Note 7S ‘in teknik özellikleri ortaya çıktı

Redmi Note 7 ailesine yeni bir üye geliyor. Xiaomi’nin alt firması olan şirket, yakın bir zamanda piyasaya sürdüğü Note 7 serisinin yeni üyesi, 7S olarak karşımıza çıkıyor. Redmi ailesi, Note 7 serisi ile sadece Hindistan’da 2 ayda 2 milyon satışa ulaştı. Şirket yeni modeli ile birlikte daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor.

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Note 7S, damla çentikli yapısı ile 6.3 inç FHD + ekrana sahip. Cihaz ön ve arka tarafı Corning Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor. Telefonun arkasında 48 Megapiksel ana kamera ve 5 Megapiksel ikinci kamera yer alıyor. Telefonun önünde ise 13 Megapiksellik selfie kamerası bulunuyor.

Gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alan cihaz, 4.000 mAh bataryadan besleniyor. Ayrıca Quick Charge 4.0 desteği ile gelen Note 7S, 18W’a kadar hızlı şarjı destekleyecek.

Redmi Note 7S, Onyx Black, Sapphire Blue ve Ruby Red renklerine sahip olacak. Yeni modelin etiket fiyatı, 3 RAM / 32GB depolama için 158 dolar ve 4 RAM / 64GB depolama için 187 dolar olması bekleniyor.