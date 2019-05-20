Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin alt markası Redmi’nin merakla beklenen üst seviye akıllı telefonu Redmi K20 28 Mayıs‘ta tanıtılacak.

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Redmi K20 özellikleri

Weibo sitesinin haberine göre K20 28 Mayıs‘ta resmi olarak tanıtılacak. Ayrıca Xiaomi‘nin kurucusu Lei Jun, telefonun ana kamerasında Sony‘nin 48 MP çözünürlükteki Sony IMX586 sensörünün kullanıldığını doğruladı. Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alan telefonda ekrandan parmak izi okuma özelliğine de yer verilecek.

Gorilla Glass 6 teknolojisiyle korunan AMOLED bir ekranla gelen Redmi K20‘nin iki farklı versiyona sahip olması bekleniyor. K20 Pro modelinin baz modelden farklı olarak; 27 W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4,000 mAh‘lık batarya, ultra geniş açılı kamera ve 20 MP çözünürlükteki pop-up ön kamerayla gelmesi bekleniyor.