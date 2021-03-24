Redmi Note 10 Türkiye fiyatı belli oldu!

Redmi Note 8 ve Note 9 ailesinin devamı olan Redmi Note 10 ailesinin özellikleri, Hindistan’da gerçekleştirilen lansmanda açıklanmıştı. Ardından birçok Türk kullanıcı, özellikleriyle dikkat çeken Note 10’un Türkiye fiyatını merak ederek; cihazı beklemeye başlamıştı. Şimdiyse, Hepsiburada üzerindeki bir satıcıdan görüldüğü kadarıyla; Redmi Note 10’un fiyatı belli oldu.

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Redmi Note 10 fiyatı ne kadar?

Hepsiburada üzerinde görülen fiyata göre, 24 Mart 2021 itibariyle Redmi Note 10’un fiyatı 3.199 TL. Dileyen kullanıcılar, cihazın siparişini şuanda Hepsiburada üzerinden verebiliyor. Siz de Note 10’un, güncel fiyatını kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Note 10 neler sunuyor?

Super AMOLED, 6.43 inç boyuta sahip ve 2400 x 1080 FHD+ çözünürlükte bir ekran paneli sunan cihaz, 1100 nit maksimum parlaklığa sahip. Ayrıca bu ekran, Corning Gorilla Glass 3’le korunuyor. İşlemci tarafındaysa, Qualcomm’un Snapdragon 678 işlemcisi tercih edilmiş. Grafik işlem birimi de, Adreno 612 olarak karşımıza çıkıyor. 5.000 mAh büyüklükte pille sunulan Note 10, gayet büyük bir batarya kapasitesine sahip diyebiliriz. 5.000 mAh’lık bu bataryayı da, 33W hızlı şarjla doldurabilmeniz mümkün.

Arka tarafta, ana kamera olarak Sony’nin IMX582 sensörü tercih edilmiş. Ana kamerayla 48 MP çözünürlük sunabilen cihaz, 4’lü kamera modülüyle sunuluyor. 3.5 mm kulaklık girişine de sahip olan Redmi Note 10, Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörlerle de desteklenmiş. Ayrıca cihaz, Android 11 üzerine kurulu MIUI 12 arayüzüyle kutudan çıkıyor. Son olarak; Note 10 modelinde çift sim ve microSD desteği olduğunu da belirtelim.