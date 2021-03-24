Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 Türkiye fiyatı belli oldu!
Redmi Note 8 ve Note 9 ailesinin devamı olan Redmi Note 10 ailesinin özellikleri, Hindistan’da gerçekleştirilen lansmanda açıklanmıştı. Ardından birçok Türk kullanıcı, özellikleriyle dikkat çeken Note 10’un Türkiye fiyatını merak ederek; cihazı beklemeye başlamıştı. Şimdiyse, Hepsiburada üzerindeki bir satıcıdan görüldüğü kadarıyla; Redmi Note 10’un fiyatı belli oldu.
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Redmi Note 10 fiyatı ne kadar?
Hepsiburada üzerinde görülen fiyata göre, 24 Mart 2021 itibariyle Redmi Note 10’un fiyatı 3.199 TL. Dileyen kullanıcılar, cihazın siparişini şuanda Hepsiburada üzerinden verebiliyor. Siz de Note 10’un, güncel fiyatını kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Note 10 neler sunuyor?
Super AMOLED, 6.43 inç boyuta sahip ve 2400 x 1080 FHD+ çözünürlükte bir ekran paneli sunan cihaz, 1100 nit maksimum parlaklığa sahip. Ayrıca bu ekran, Corning Gorilla Glass 3’le korunuyor. İşlemci tarafındaysa, Qualcomm’un Snapdragon 678 işlemcisi tercih edilmiş. Grafik işlem birimi de, Adreno 612 olarak karşımıza çıkıyor. 5.000 mAh büyüklükte pille sunulan Note 10, gayet büyük bir batarya kapasitesine sahip diyebiliriz. 5.000 mAh’lık bu bataryayı da, 33W hızlı şarjla doldurabilmeniz mümkün.
Arka tarafta, ana kamera olarak Sony’nin IMX582 sensörü tercih edilmiş. Ana kamerayla 48 MP çözünürlük sunabilen cihaz, 4’lü kamera modülüyle sunuluyor. 3.5 mm kulaklık girişine de sahip olan Redmi Note 10, Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörlerle de desteklenmiş. Ayrıca cihaz, Android 11 üzerine kurulu MIUI 12 arayüzüyle kutudan çıkıyor. Son olarak; Note 10 modelinde çift sim ve microSD desteği olduğunu da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
iQOO Z3 modelinin ekran, kamera ve batarya detayları açıklandı!
iQOO, yeni orta segment modeli iQOO Z3’ün ekran, kamera ve batarya özellikleri açıkladı. İşte iQOO Z3 modelinin bilinen tüm detayları.
Vivo‘nun alt firması olarak varlığını sürdüren iQOO, yeni modeli Z3 ile pazara çıkacak. Yakın bir tarihte Z3 modeli ile karşımızda olacak şirket, şimdi bu modelin özelliklerini açıklıyor. Geçtiğimiz günlerde performansını Snapdragon 768G‘den alacağını öğrendiğimiz Z3, şimdi merak edilen en önemli özelliklerini ortaya döktü.
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iQOO Z3 orta segmente hitap eden teknik özellikleri ile geliyor. Geçtiğimiz günlerde Snapdragon 768G‘nin yanında 8GB Ram bellek ile geleceğini öğrendiğimiz cihaz, şimdi diğer özelliklerini ortaya döktü. iQOO, Z3 modelinin 120Hz yenileme ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip bir panel ile karşımıza çıkacağını açıkladı.
Ek olarak iQOO, cihazın arka tarafında üçlü kamera grubuna yer vereceğini de açıkladı. Z3 bu kamera grubunda 64MP‘lik ana kameraya yer verecek. Bu kamera 4K 60fps videolar çekmeye olanak sunacak. Öte yandan cihazın 55W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile geleceği de gelen bilgiler arasında. Ancak bu bataryanın kaç mAh olduğu bilinmiyor.
iQOO Z3 hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Şirket 25 Mart‘ta gerçekeleşecek lansmanda cihazın tüm özellilklerini paylaşacak. Bakalım Z3 ne kadar fiyat etiketi ile çıkış yapacak? Sizce Z3 nasıl tepkiler alacak?
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung ISOCELL GN2 sensörü ile gelecek!
Xiaomi, 29 Mart tarihinde Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro ve Mi 11 Lite olmak üzere yeni nesil amiral gemisi telefonlarını resmi olarak tanıtacak. Şirket, geçtiğimiz sene aralık ayında Xiaomi Mi 11’i tanıtmıştı. Bu cihaz, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyordu. Şimdi ise serinin yeni üyeleri büyük bir lansman ile geliyor. Lansman tarihinin resmi olarak onaylanmasının ardından cihazlarla ilgili pek çok yeni spekülasyon ortaya çıktı.
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Xiaomi Mi 11 Ultra hakkında neler öğrendik?
Bugün Xiaomi’nin resmi Weibo hesabı, Xiaomi Mi 11 Ultra’nın kamerasını gösteren bir poster paylaştı. Poster, 1/1.12 inçlik Samsung ISOCELL GN2 sensörünü gösteriyor. Xiaomi Mi 11 Ultra, bu sensörü kullanan ilk amiral gemisi akıllı telefon olacak. Şirket, Mi 11 Ultra’nın görüntüleme sistemini “Savaşın dönüm noktası” olarak tanımlıyor. Ayrıca yapılan paylaşımda, “Karanlık gecenin sınırları yeniden çiziliyor.” notu mevcut. Bununla birlikte, cihazın çok iyi bir gece moduna sahip olması muhtemel gözüküyor.
Xiaomi Mi 11 Pro, 5x optik zoomu destekleyen 48 MP çözünürlüklü periskop lens ile gelecek. Mi 11 Ultra ise çok daha iyi bir kamera sistemine sahip olacak. Cihazın çift ana kamerası, Samsung ISOCELL GN2 sensörü ve 120x dijital zoom yapabilen periskop kamerası mevcut. Ayrıca arka tarafta bulunan ekran ile birlikte arka kameralarla selfie çekmek mümkün olacak.
Akıllı Telefonlar
realme 8 ve 8 Pro modelleri, Hindistan’da gerçekleştirilen lansmanla tanıtıldı
realme ailesinin çok beklenen yeni üyeleri realme 8 ve 8 Pro modelleri tanıtıldı. realme 8, 5.000 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekerken; realme 8 Pro, Samsung’un 108 MP çözünürlükteki HM2 sensörüyle dikkat çekiyor. realme’nin yeni nesil 108 MP kamerasıyla ilgili detayları, aşağıda linkini paylaştığım yazıda bulabilirsiniz.
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realme 8 ailesi, beklenen değişikliklerle geldi mi?
realme 8 ve 8 Pro’ya göz attığımız zaman, ciddi değişiklikler göremesek de; realme, kamera yazılımında yaptığı değişiklikler ve Hi-Res Audio sertifikalı hoparlörler gibi bazı detaylarla kullanıcıları yakalamaya çalışmış. Kasa yapısı olarak da cihazlar her ne kadar değişmiş olsa da; konu işlemcilere gelince, yeniden realme 7 ailesinde de gördüğümüz işlemcilerle karşılaşıyoruz. 8 modelinde, 7’de olduğu gibi MediaTek’in Helio G95 işlemcisi tercih edilmiş. 8 Pro’da da, yine 7 Pro’da olduğu gibi Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisi bulunuyor.
7 ailesinden farklı olarak, 8 ailesi için her iki cihazda da AMOLED ekranlar tercih edilmiş. Her iki cihazda kullanılan panel, 180 Hz dokunma hassasiyetine sahip. Ekran tazeleme hızlarıysa, 60 Hz’le sınırlı. Hızlı şarj tarafındaysa, maalesef 7 Pro’dan 8 Pro’ya geçişte bir geriye dönüş yaşanmış. 8 Pro’nun kutusundan her ne kadar 65W hızlı şarj çıksa da; cihaz sadece 50W’a kadar destek sunabiliyor. 8 modeliyse, 30W hızlı şarj sunabiliyor. Ayrıca realme, kendi 30W hızlı şarj teknolojilerinin, rakip firmaların 33W hızlı şarj teknolojilerinden daha hızlı olduğu konusunda da iddialı.
realme 8 ve 8 Pro’nun, kamerasıyla öne çıkmaya çalıştığıysa su götürmez bir gerçek. 8 ve 8 Pro modelleri, özellikle portre modunda birçok yenilikçi filtreye sahip. Ayrıca Starry modu ve Night Scrape moduyla da, düşük ışık koşullarında başarılı gece çekimleri yapılabiliyor. realme 8 modelinde 64 MP bir ana kamera bulunurken; 8 Pro modelinde 108 MP çözünürlüğe sahip, 3x sensör içi zoom yapabilen bir ana kamera bulunuyor. Samsung üretimi HM2 sensörün realme 8 Pro’yla göstereceği performans ise hepimiz için ayrı bir merak konusu.
Fakat lansmanın en çok dikkat çeken yanlarından biri de, bu cihazların bir önceki nesile oranla daha uygun bir çıkış fiyatına sahip olması. Bakalım bu durum ülkemizde de böyle olacak mı? Hepimizin merakla beklediği sorunun cevabını, 8 ailesinin Türkiye lansmanında göreceğiz gibi duruyor. Cihazlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiye, gerçekleştirdiğimiz lansman yayınından ulaşabilirsiniz.
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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Yazan: csgn, 2 hafta önce
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