Genel
Redmi ailesinin yeni üyeleri Note 10 ve Note 10 Pro Türkiye’de!
Hatırlarsanız dün akşam yaptığımız haberde Redmi Note 10’un fiyatının açıklandığını hatta Hepsiburada üzerinden satışa çıktığını duyurmuştuk. Orada duyurulan fiyattan bağımsız olarak bugün Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk’ün sunumuyla gerçekleştirilen lokal lansmanıyla Redmi Note 10 modellerinin 2.999 TL‘den, Redmi Note 10 Pro modellerinin ise 3.799 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu duyurdu. Orta sınıf akıllı telefon serisini genişletme misyonuyla tasarlanan serinin bir diğer üyesi Redmi Note 10S de yakın zamanda Türkiye’de satışa sunulacak.
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Mobil Fotoğrafçılığın Yeni Üyesi: Redmi Note 10 Pro
108MP sensörü ve çift yerel ISO özellikleriyle donatılan model, en ince ayrıntıları yakalıyor. Çok çerçeveli RAW algoritması ile desteklenen Gece Modu 2.0 özelliği de loş ortamlarda bile fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Telefon aynı zamanda çekimleri profesyonel hale getiren Photo Clones (Fotoğraf Klonları), Video Clones (Video Klonları), Dual Video (Çift Video) ve Uzun Pozlama modlarını barındırıyor.
Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü ve 6,67 inç 120Hz Amoled Nokta Ekran tasarımı ile cihaz Oniks Grisi, Buzul Mavisi ve Gradyan Bronz renk seçenekleriyle sunuluyor. Ek olarak sürtünme ve çizilmelere karşı koruma sağlayan Corning® Gorilla® Glass 5 özelliği de yüksek dayanıklılık sağlıyor. Piyasadaki en güçlü 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm® Snapdragon™ ️732G’nin kullanıldığı Note 10 Pro güçlü performansı ve düşük güç tüketim modeli ile dikkat çekiyor. 5.020mAh (typ) pili ve gelişmiş 33W hızlı şarj özellikleri kullanıcıların telefonu kısa sürede şarj edebilmelerine olanak tanıyor.
Orta sınıfta Xiaomi’den iki yeni rakip: Redmi Note 10 ve Redmi Note 10S
Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj, 360 derece ışık sensörü kurulumu ve çift hoparlör dahil olmak üzere çeşitli yeniliklerle birlikte gelen Note 10 ve Note 10S, optimum izleme deneyimi sunan 6,43 inç AMOLED Nokta Ekran ile tasarlanmış.
8MP ultra geniş açılı kamera, yakın çekimler için 2MP makro kamera ve portre çekimleri için 2MP derinlik sensörüne sahip dörtlü kamera kurulumu ile kullanıcılar anlarını kolayca yakalayabiliyor. 48MP ile güçlendirilen Redmi Note 10’un ana kamerası ve önceki serilere göre çok önemli gelişmelerle birlikte gelen 64MP Note 10S kamerası; ağır çekim, gece modu ve normal zaman atlamalı video özellikleriyle donatılmış. Note 10 aynı zamanda günlük kullanımlar için kolayca güç sağlayan Qualcomm® Snapdragon™ 678 çipsetle birlikte geliyor. Note 10S de güçlü MediaTek Helio G95 çipsetiyle daha hızlı oyun oynama, iyileştirilmiş performans ve 900 MHz’ye kadar GPU saat hızları sunuyor.
Özetle telefonların özelliklerine ve fiyatına bakacak olursak:
Redmi Note 10
6.43 İnç AMOLED FHD+ ekran
Qualcomm Snapdragon 678 işlemci,
4GB ve 6GB RAM
64GB ve 128GB hafıza
33W destekli 5000mAh batarya
48MP’lik ana kamera
4/64 2999TL, 4/128 3199TL, 6/128 3339TL
Redmi Note 10 Pro
6.67 inç AMOLED FHD+ ekran
Qualcomm Snapdragon 732G işlemci
6GB ve 8GB RAM
128GB hafıza
33W destekli 5020mAh batarya
108MP’lik ana kamera
6/128 3799TL 8/128 3999TL
Redmi Note 10S ve Note 10 5G fiyatları da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo A74 5G modeli Geekbench’te görüntülendi!
Oppo A74 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen orta giriş seviye akıllı telefon Geekbench platformunu ziyaret etti.
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Oppo A74 5G modelinin bazı teknik özellikleri belli oldu!
Oppo A serisi için çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı telefon yelpazesini genişletmek isteyen firma, bir yandan da 5G‘yi bütün modellerine yaymaya çalışıyor. A74 5G modeli için geri sayımda olan akıllı telefon üreticisi, cihazı ile alakalı yeni detayları bizlere sunmaya devam ediyor. Geekbench platformuna uğrayan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri ve test sonuçları belli oldu. Tekli çekirdek performansında 523 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında da 1758 puan almayı başardı.
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Bununla birlikte bazı teknik detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, bizleri Snapdragon 480 işlemcisi ile karşılayacak. Ayrıca cihazın 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı ortaya çıktı. Giriş seviyede 5G kullanan nadir cihazlardan olacak akıllı telefon, Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak. Kesinleşmeyen bazı teknik özelliklere göre cihazın 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olabilir. Bu bataryanın da 33W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacağı iddia ediliyor. Bakalım firma giriş seviye akıllı telefonu Oppo A74 5G ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Disney Plus, National Treasure’ı yeniden başlatıyor
Disney Plus, National Treasure’ı TV programı olarak yeniden başlatıyor. Bu program, daha genç daha çeşitli bir oyuncu kadrosuyla yeniden hayata geçecek.
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Disney Plus, izleyicilere yeni bir TV dizisi sunuyor
Disney, Disney Plus için yeni bir TV dizisiyle geri dönüyor. Uzun süredir uykuda olan National Treasure serisi yeniden izleyiciyle buluşacak. Son tarih, diziye on bölümlük bir yeşil ışık çoktan yandı bile. Bu seri daha genç ve daha çeşitli bir kadroyu bünyesinde barındıracak. Aynı zamanda Disney, oyuncu kadrosuyla hazine avı serisini yeniden hayal edeceğini de bildirdi.
- National Treasure, Gates ailesi altı nesildir hazine peşinde koşmaktadır ve ABD’de tarihle ilgilenenler tarafından “deli” olarak görülmektedirler. Gates’lerin son nesli Benjamin Gates’de bayrağı eline almış ve Tapınak Şövalyelerinin hazinesini bulmaya çalışmaktadır. Ancak bu hazineyi ararken takip ettiği ipuçları sonrası, son ipucunun Bağımsızlık Bildirgesinin arkasında olduğunu anlamıştır. Tek çare Bağımsızlık Bildirgesini çalmaktır. Böylece hem ipucunu çözecek hem de bu bildirgenin yanlış kişilerin eline geçmesine önleyecekti.
Yeni dizi konusunda, gizemli aile geçmişini nasıl ortaya çıkardığını konu alacak. Aynı zamanda kayıp hazineyi de kurtarmak için harcanan çabayı anlatacak. Bununla birlikte dizi, DREAM oyuncusu Jess Morales‘i de bünyesinde barındıracak. Gösteriyi Mira Nair yönetecek. Aynı zamanda dizi, kimlik, topluluk, tarihi yazarlık ve vatanseverlik konularını da bolca işleyecek.
Nicolas Cage‘in Benjamin Franklin Gates olarak rol aldığı orijinal filmler, Indiana Jones benzeri hazine avında Americana temalı ipuçları olarak Bağımsızlık Bildirgesi gibi sembolleri kullanarak Amerikan tarihine apolitik bir duruş sergiliyor. Bununla birlikte Amerika’nın tarihteki yerini daha eleştirel bir şekilde inceleme fırsatı da veriyor. Aynı zamanda nasıl ele alındığına bağlı olarak, franchise için ilginç bir yeni dönüş de sağlıyor.
İki orijinal filmin yapımcılığını üstlenen Jerry Bruckheimer ile National Treasure ve National Treasure: Book of Secrets’ın yazım ekibinin bir parçası olan Marianne ve Cormac Wibberley de projede yer alıyor.
Ayrıca yeni proje, uzun zamandır- on yıldan uzun süredir- geliştirilmek için bekliyor.
Genel
Serious Sam 4 için sonunda mod desteği geldi!
Serious Sam 4 oyununa mod desteği an itibariyle geldi. Sevilen oyunu Steam üzerinden satın alanlar, oyunun editör uygulamasına da sahip olacaklar.
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Steam’den Serious Sam 4 alanlar, ücretsiz olarak editöre sahip oluyorlar!
Mod desteği oyun dünyasında önemli bir yere sahip. Günümüzde özellikle birçok PC oyunu bu destek sayesinde bir nevi raf ömürlerini uzatabiliyorlar. Ayrıca oyuncular içinde ilginç bir deneyim sunan bu mod desteği, yeni bir oyun için daha gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Serious Sam 4, an itibariyle mod desteğine kavuştu. Kendine has yapısı ile adından söz ettiren oyun, yeni yayınlanan uygulama ile kullanıcıların kendi modlarını yapmalarının önünü açtı.
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The Serious Editor isimli programı yayınlayan geliştiriciler, kullanıcılara geniş bir mod desteği sunuyor. Şu an için Steam üzerinde çalışan bu uygulamanın ilerleyen dönemlerde başka platformlara gelme ihtimali de olabilir. Ayrıca Serious Sam 4 oyununa sahip olanlar bu editöre ücretsiz olarak sahip olabilecekler. Tek yapmanız gereken, eğer oyuna sahipseniz kütüphanenizi kontrol etmek. Bu arada oyun için çıkan ilk moda da buradan ulaşabilirsiniz. Sevilen oyun Steam üzerinde an itibariyle %40 indirim ile 45.60 TL‘ye satılmakta.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: butiksevda, 7 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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Yazan: indirimkuponu, 1 ay önce
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