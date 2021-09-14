Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 Satın Alma Rehberi | Bana En Uygun Redmi Note 10 Hangisi?
Xioami Redmi Note Ailesini genişleterek 4 modele çıkarmış oldu. Redmi Note 10 ailesinin tüm modelleri de ülkemize geldi. Baz model olan Redmi Note 10, en düşük fiyatlı 5G destekli telefonlardan birisi Redmi Note 10 5G, ailenin en güçlü işlemcisi sayılabilen Helio G95’li Redmi Note 10S, ekran ve kamera özellikleriyle dikkat çeken Redmi Note 10 Pro. Peki siz hangi Redmi Note 10 modelini tercih edersiniz?
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Redmi Note 10 teknik özellikleri
Ekran: 6.43 inç Super AMOLED FHD+ 1100nit
İşlemci: Snapdragon 678 4/64*128 6/128 Android 11, MIUI 12
Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP/ 13MP
Batarya: 5000MAH 33WATT
Fiyat: 3300TL
Redmi Note 10 5G teknik özellikleri
Ekran: 6.5 inç IPS LCD FHD+90Hz 500 nit
İşlemci: Dimensity 700 5G 4/128 Android 11, MIUI 12.5
Kamera: 48MP+8MP+2MP/ 8MP
Batarya: 5000MAH 18WATT
Fiyat: 3200 TL
Redmi Note 10S teknik özellikleri
Ekran: 6,43 AMOLED FHD+ 1100 nit
İşlemci: Mediatek Helio G95 6/64- 6/128
Kamera: 64MP+8MP+2MP+2MP/ 13MP
Batarya: 5000MAH 33WATT
Fiyat: 3250 TL
Redmi Note 10 Pro teknik özellikleri
Ekran: 6,67 AMOLED FHD+ HDR10 120Hz 1200 nit
İşlemci: Snapdragon 732G 6/128- 8/128 Android 11 MIUI 12.5
Kamera: 108MP+8MP+5MP+2MP/ 16MP
Batarya: 5000MAH 33WATT
Fiyat: 4100 TL
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 !
Geçtiğimiz yıl Apple, COVID-19 pandemisinden her şirket ve insan gibi doğrudan etkilendi. Tedarik kısıtlamaları yüzünden şirketin birçok ürününü gecikmek zorunda kaldı ve iPhone 12 serisinin çıkışını Ekim ayına ertelemeye zorladı. Apple yeni modellerini çıkardığı lansmanlarını Eylül ayında yapmaya oldukça alıştıktan sonra pandemi nedeniyle ürünlerini sergilemek için bir ay daha beklemek zorunda kaldı. Şimdi pandeminin durumu biraz olsun kontrol altına alındığına göre, şirket bugün içerisinde yeni ürünlerini her zamanki Eylül programında duyurmaya hazır görünüyor. Bu yeni ürünlerin arasında iPhone 13 serisi ve Apple Watch Series 7 var. AirPods 3, iPad ve iPad Mini modellerinin de tanıtılacağı söylentiler arasında.
Apple’ın ilk sonbahar etkinliği, 14 Eylül Salı günü TSİ 20:00’da. Apple’ın yeni modellerini duyurduğu zaman da yaklaştığından, Iphone 13 ve diğer modellerin duyurulması için inanılmaz bir beklenti oluşmuş durumda. Geçen yıl olduğu gibi yine Salı günü olan etkinlik tamamen dijital ortamda yapılacak. Kullanıcılar etkinliği Apple’ın web sitesi, Apple’ın YouTube kanalı ve iPhone, iPad ve Mac’teki Apple TV uygulaması aracılığıyla takip edebilecekler.
Lafı daha fazla uzatmadan, şirketin neler yapabileceğine veya en azından bugünki açılış konuşmasında neler görmeyi beklediğimize bakalım. Şirketin bu Salı etkinliği için “California Dreaming” sloganını benimsediğini de belirtelim.
Söylentilere göre iPhone 13’ün tasarımı Iphone 12 serisine benzeyecek. Bu, düz kenarların ve “iPhone 4 dönemini” anımsatan tasarımın net olarak geri döndüğü anlamına geliyor. Bununla birlikte ekran daha küçük bir çentik ve daha yüksek yenileme hızı ile büyük değişiklikleri beraberinde getiriyor.
Apple kullanıcıları 2017’de tanıtılan geniş çentikten şikayetçiydi. Android OEM’leri bu tasarımı gözyaşı çentiği, delikli veya ekran altı kameralarla geliştirdi. En nihayetinde Apple’ın kendi tasarımının bir parçası olan bu çentiğe bağlı kalması gerekiyor diyebiliriz. Her şeye rağmen şirketin bu konuda bazı zorunlulukları da vardı. Çünkü çentik, rakiplerinin kullanmadığı çok gelişmiş Face ID sensörlerini barındırıyordu.
İçindekiler
iPhone 13 Serisiyle Gelen Yeni Bir Ekran Kalitesi Dünyası
Yeni çıkarılacak olan üst seviye modellerin LTPO panele sahip olması bekleniyor. Bu daha hızlı bir görüntü sağlayan ve çabuk ısınmayan polikristal oksit ekrandır. Bu yenilik yeni Apple Watch’ta da mevcut ve henüz sadece “pro” modellerde bulunacağı söyleniyor. Bu ekran aynı zamanda içeriğe bağlı olarak ekranın 1 Hz ile 120 Hz arasında hızlıca değişebilmesini sağlıyor.
Ayrıca yeni iPhone’ların daha güçlü mıknatıslar, kablosuz şarj için daha büyük bir şarj bobini , her zaman açık ekran ve muhtemelen yeni renkler ve daha az depolama seçeneği ile geldiği söyleniyor. Hiç şüphesiz yeni bir işlemci ile geldiğini de söylemeden geçmeyelim. Bu işlemci söylentilere göre Apple A15 Bionic olarak adlandırılacak ve geçen yılki Apple M1 ile bazı benzerlikler taşıyabileceği söyleniyor.
Kamerada Büyük Değişiklikler
Ekranın yanı sıra, kameralarda güzel yeniliklerle karşımıza çıkacak. Söylentiler, ultra geniş kamerada harika bir performans artışı, video kaydı için daha iyi optik yakınlaştırma, ProRes desteği ve video için Portre Modu olarak öne çıkıyor. Diğer olası ekleme, astrofotografidir. Yani artık gece vakti gökyüzünü yüksek performansla galerimize ekleyebileceğiz. Bu söylentiler, Apple’ın dünya çapındaki pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak tarafından paylaşılan ve yıldızlı bir gece gökyüzüne uzanan dramatik bir etkinlik duyuru videosuyla desteklendi. Ek olarak iPhone 12 modelinde de bulunan LiDAR sensörüyle kameranın nesnelere olan uzaklığını daha hızlı ve daha hassas ölçülüyor. Bu da kameranın artırılmış gerçeklik ve gece çekimleri performanını artırırken 3D modelleme alanlarında kullanım imkanı da sağlıyor.
Yeni Pro Max modeli, Bluetooth teknolojisinin bir parçası olan Ultra Geniş Bant teknolojisiyle de gelecek. Bazı söylentiler, Touch ID’nin bir ekran altı sensörü aracılığıyla geri döndüğünü öne sürüyor, ancak bu söylentiler tutarlılıktan yoksun. Bu nedenle, Face ID’nin ana biyometrik kimlik doğrulama özelliği olarak gelmesi daha olası gözüküyor.
Son olarak, geçen yılki gibi dört modelli bir seri bekliyoruz. Yani elimizde bir iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olacak.
iPhone 13’te Yeni Renkler
Apple uzun süredir iPhone ailesinin üst modellerinde Rose Gold rengini kaldırmıştı. Çok sevilen bu rengin yeni iPhone 13 ailesinin Pro ve Pro Max ailelerinde yeniden kullanılacağı iddia ediliyor. Son söylentilere göre iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde Sunset Gold ve Rose Gold isimli iki yeni altın renk seçeneği sunulacak gibi görünüyor.
Ek olarak iPhone 13’ün 1 TB depolama seçeneğiyle de sunulabileceği iddiaları vardı.
iPhone 13 Fiyatları
Peki bizleri en çok ilgilendiren fiyat konusuna gelecek olursak. Bazı tahminlere göre iPhone 13’ün fiyatları ;
- iPhone 13 Mini – 4 GB RAM standart olarak gelecek.
VERGİSİZ FİYATLAR
iPhone 13 Mini 64 GB = 699 dolar 5845 TL
iPhone 13 Mini 128 GB = 749 dolar 6306 TL
iPhone 13 Mini 256 GB = 849 dolar 7148 TL
- iPhone 13 serisi – 4 GB RAM standart olarak gelecek.
iPhone 13 64 GB = 799 dolar 6727 TL
iPhone 13 128 GB = 849 dolar 7148 TL
iPhone 13 256 GB = 949 dolar 7990 TL
- iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM’le gelecek.
iPhone 13 Pro 128 GB = 999 dolar 8411 TL
iPhone 13 Pro 256 GB = 1099 dolar 9253 TL
iPhone 13 Pro 512 GB = 1199 dolar 10937 TL
- iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM’le gelecek.
iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1099 dolar 9253 TL
iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1199 dolar 10095 TL
iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1399 dolar 11779 TL
iPhone telefonlar birden fazla kalemde vergilendiriliyor. Resmi sayı açıklanmadığı için Türkiye fiyatlarını kesin olarak söylemek mümkün değil ancak Apple Türkiye ve Apple ABD sitelerindeki fiyat farkı karşılaştırması yapılabilir.
Örneğin; iPhone 12 Pro Max 125 GB fiyatı vergilerle birlikte 16 bin 999 lira oluyor. Bu telefonun ABD fiyatı ise 1099 dolar yani 9253 TL. Yani yüzde 80’i aşan bir değişim görülüyor.iPhone 12 Mini 64 GB, ABD’De 699 dolardan (5885 lira) satılıyor. Aynı telefonun Türkiye satış fiyatı ise 9999 TL. Buradaki değişim oranı yüzde 70’e denk geliyor.Bu fiyatlara ABD’de eyalet vergisi de ekleniyor.
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Akıllı Telefonlar
Motosiklet kullanıcıları dikkat: iPhone’unuzun kamerası bozulabilir!
Günlük hayatta bir motosiklet sürücüsü iseniz ve Apple iPhone akıllı telefon kullanıyorsanız bu haber sizi yakından ilgilendiriyor olabilir. Çünkü motosikletin yaydığı yoğun titreşim zamanla iPhone kameralarında bozulmalara yol açabiliyor. Resmi bir Apple destek gönderisinde yer alan bilgiye göre yoğun titreşim altında kalan iPhone’ların OIS (Optik Görüntü Sabitleme) ve oto fokus sistemlerine zarara sebep oluyor.
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Motosiklet ile gezinmek, seyahat etmenin en güvenli yolu olarak nitelendirilmese de iPhone’lar için bir tehdit oluşturduğu ve telefonlarınız için güvenli olmadığı kesin. Apple tarafından paylaşılan gönderide yüksek hacimlere sahip olan motosikletler ile seyahatlerde oluşan yoğun titreşim iPhone kamera sistemlerinin “performansını düşürebilir” açıklaması yapılıyor. Ayrıca bu titreşimlere uzun süre maruz kalırsa kameranın ciddi hasar alabileceğinden de bahsediyor.
Apple, bu titreşimlere uzun süre maruz kalmanın kapalı döngü otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme sistemlerine (OIS) zarar verebileceğini açıklıyor. İlk olarak 2014 yılında iPhone 6 Plus’ta tanıtılan OIS, bir görüntü yakalandığında telefonun hareketini azaltmak ve böylece görüntü kalitesini artırmak için kullanılmıştı. Sürekli titreşimlere maruz kalan bu mekanizmanın çalışmasını etkilemesi de öngörülebilir bir olay. OIS, o zamandan beri piyasaya sürülen iPhone 6 Plus modelinden sonra her modelde (6-6s hariç) kullanılmaya başlamıştı.
Apple tabii ki sizlere motosiklet kullanmak yerine bir araba ya da toplu taşıma kullanmanızı söylemiyor ancak motosikletlinizde titreşimi azaltacak önlemleri almanızı öneriyor. Ek olarak eğer bir scooter veya moped kullanıcısı iseniz bu sorunun sizleri ilgilendirmediğini ve içinizin rahat olduğunu da belirtiyor. Bu uyarıyla birlikte forumlarda birçok motosiklet kullanıcısının da bu sorundan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Ek olarak Apple’dan başka herhangi bir markanın akıllı telefonunda böyle bir sorun olup olmadığı da bilinmiyor. Siz yine de bir iPhone kullanmasanız da bir motosiklet sürücüsü iseniz önlem almakta fayda var.
Peki siz bir iPhone ve motosiklet kullanıcısı iseniz böyle bir sorunla karşılaştınız mı? Eğer karşılaştıysanız yorumlarda bizlere belirtin.
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