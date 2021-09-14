Xiaomi, yeni akıllı gözlüğünü tanıttı!

Xiaomi, yeni giyilebilir cihazı akıllı gözlüğü tanıttı. Xiaomi Akıllı Gözlük, MicroLED optik frekans yönlendirici görüntüleme teknolojisi sayesinde görüntüleme sistemini ve sensörleri, ince ve sıradan bir gözlük tasarımında birleştiriyor. 51 gram ağırlığındaki akıllı gözlükle kullanıcılar, mesaj ve bildirimleri görüntüleyebiliyor, arama yapabiliyor, navigasyonu kullanabiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve metinleri diğer dillerden çevirebiliyor.

Bakmakta fayda var: Google Mesajlar Yanıtlamayı Unuttuğunuz Mesajları Size Hatırlatacak!

MicroLED optik frekans yönlendirici görüntüleme teknolojisi

Sıradan bir gözlük görünümü için görüntüleme ve dahili bileşenlerle ilgili zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor. Xiaomi Akıllı Gözlük tasarlanırken, yapısal tasarım anlamında ihtiyaç duyulan tasarım alanını azaltmak için MicroLED görüntüleme teknolojisi kullanılmış. MicroLED’de kullanılan inorganik parlaklık artırıcı malzemeler, yüksek parlaklık sunarken aynı zamanda uzun süreli bir ürün deneyimi sunuyor.

Görüntüleme sisteminin çerçeveye sorunsuz bir şekilde yerleştirilmesi için MicroLED hiç şüphesiz en uygun seçim olarak öne çıkıyor. OLED’ler gibi, MicroLED pikselleri ayrı ayrı aydınlatılıyor. Bu, yayıcı özellik, daha parlak ekran ve daha koyu siyah renk sağlıyor. Ancak, MicroLED’ler daha basit bir yapıya sahip ve daha yüksek piksel yoğunluğunun yanı sıra daha uzun kullanım ömrü sunuyor. Bu, daha kompakt bir ekranın yanı sıra daha kolay entegrasyon imkanı sağlıyor.

Xiaomi Akıllı Gözlük, 2,4 mm x 2,02 mm ölçülerinde bir görüntü işlemcisine sahip. Bir pirinç tanesi boyutunda olan ekranın her bir pikseli 4μm boyutunda. Bu, ekranın gözlük çerçevesine uyumlubir şekilde oturmasını sağlıyor. Cihazda, doğrudan güneş ışığında dahi göze ulaşmadan önce karmaşık optik yapılardan yeterli ışığın geçmesine olanak tanımak için 2 milyon nitlik bir tepe parlaklığına ulaşabilen verimli bir monokrom ekran çözümü tercih edilmiş. Işınların göze ulaşmadan önce kırılması gerektiği için MicroLED’de ışığı 180°’de kıran bir optik frekans yönlendirici lens kullanılmış. MicroLED ekran, optik frekans yönlendirici lensin mikroskobik ızgara yapısı aracılığıyla ışınları insan gözüne doğrudan iletiyor.

İç lensin üzerine kazınmış ızgara yapısı, ışığın kırılmasına ve güvenli bir şekilde insan gözüne yönlendirilmesine olanak tanıyor. Kırılma süreci, ışığın sayısız kez yayılmasını, insan gözünün tam bir görüntü görmesini ve giyerken kullanılabilirliği büyük ölçüde artırmayı içeriyor. Tüm bunlar, aynalar veya yarım aynalar kullanmak suretiyle değil tek bir lensle yapılıyor. Optik frekans yönlendirici teknolojisi, cihaz boyutunu ve ağırlığını azaltırken akıllı gözlüklerin geleneksel gözlüklerle aynı boyutlara yaklaşmasını sağlıyor.

Bağımsız Akıllı Giyilebilir Cihaz

Çok sayıda minyatür sensör ve iletişim modülünü bir araya getiren Xiaomi Akıllı Gözlük, akıllı telefon için yalnızca “ikinci bir ekran” değil, aynı zamanda bağımsız çalışma özelliğine sahip akıllı bir terminal olarak işlev görüyor. Bildirim, arama görüntüleme gibi özelliklere ek olarak navigasyon, fotoğraf çekme ve görüntülerdeki farklı dillerdeki metinleri çevirme gibi işlevleri bağımsız olarak yerine getirebiliyor. Kullanımın ön planda tutulduğu cihazda, uygunsuz zamanlarda olabilecek kesintilerin en aza indirilmesi ve önemli bilgilerin en kritik zamanlarda gösterilebilmesi için kilit etkileşim mantığı da uygulanmış. Bu nedenle sıradan kullanımı rahatsız etmeyen, ancak önemli bilgileri zamanında gösteren bir etkileşim mantığı oluşturulmuş. Bu konuda yapılan birçok tartışmadan sonra “kilit bilgi bildirimi”, “telefon araması”, “navigasyon” ve “fotoğraftaki metinleri çevirisi” gibi birkaç temel senaryo birincil etkileşim yöntemi olarak Xiaoi AI Assistant ile birlikte onaylanmış. Bu sayede Xiaomi Akıllı Gözlük, en önemli bilgileri ihtiyaç duyulduğu anda görüntüleyebiliyor.

Bildirimler, Telefon Araması, Navigasyon, Kamera hepsi bir arada

Xiaomi Akıllı Gözlük, kullanıcıları rahatsız etmemek için akıllı ev alarmları, ofis uygulamalarından gelen acil bilgiler ve önemli kişilerden gelen mesajlar gibi en önemli mesajları seçiyor ve gösteriyor. Akıllı gözlüğün en doğal kullanım senaryosu telefon araması. Karşı taraf sizi aradığında numarasını görebilirsiniz. Yerleşik çift hüzmeli mikrofon ve hoparlör sayesinde her iki taraf da birbirini net bir şekilde duyabiliyor. Araç ve bisiklet sürme gibi durumlarda en kullanışlı senaryo ise “navigasyon”. Xiaomi Akıllı Gözlük, gözlerinizi yoldan ayırmadan aracınızı güvenli ve rahat bir şekilde kullanırken yolları ve haritaları gerçek zamanlı olarak gözünüzün önüne getirebilir.

Gözlüğün ön tarafında yer alan kamera ile fotoğraf çekebilir ve çekilen fotoğrafın üzerindeki yabancı dildeki metinlerin kendi dilinizdeki çevirisini görebiliyorsunuz. Fotoğraf veya video çekilirken kameranın kullanıldığını göstermek için gösterge ışığı yanıyor. Bu düzeyde bir işlevselliğe ulaşılabilmesi için gözlük, dört çekirdekli ARM işlemci, pil, dokunmatik yüzey, Wi-Fi/Bluetooth modülleri, Android işletim sistemiyle donatılmış.