Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi, yeni akıllı gözlüğünü tanıttı!
Xiaomi, yeni giyilebilir cihazı akıllı gözlüğü tanıttı. Xiaomi Akıllı Gözlük, MicroLED optik frekans yönlendirici görüntüleme teknolojisi sayesinde görüntüleme sistemini ve sensörleri, ince ve sıradan bir gözlük tasarımında birleştiriyor. 51 gram ağırlığındaki akıllı gözlükle kullanıcılar, mesaj ve bildirimleri görüntüleyebiliyor, arama yapabiliyor, navigasyonu kullanabiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve metinleri diğer dillerden çevirebiliyor.
Bakmakta fayda var: Google Mesajlar Yanıtlamayı Unuttuğunuz Mesajları Size Hatırlatacak!
İçindekiler
MicroLED optik frekans yönlendirici görüntüleme teknolojisi
Sıradan bir gözlük görünümü için görüntüleme ve dahili bileşenlerle ilgili zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor. Xiaomi Akıllı Gözlük tasarlanırken, yapısal tasarım anlamında ihtiyaç duyulan tasarım alanını azaltmak için MicroLED görüntüleme teknolojisi kullanılmış. MicroLED’de kullanılan inorganik parlaklık artırıcı malzemeler, yüksek parlaklık sunarken aynı zamanda uzun süreli bir ürün deneyimi sunuyor.
Görüntüleme sisteminin çerçeveye sorunsuz bir şekilde yerleştirilmesi için MicroLED hiç şüphesiz en uygun seçim olarak öne çıkıyor. OLED’ler gibi, MicroLED pikselleri ayrı ayrı aydınlatılıyor. Bu, yayıcı özellik, daha parlak ekran ve daha koyu siyah renk sağlıyor. Ancak, MicroLED’ler daha basit bir yapıya sahip ve daha yüksek piksel yoğunluğunun yanı sıra daha uzun kullanım ömrü sunuyor. Bu, daha kompakt bir ekranın yanı sıra daha kolay entegrasyon imkanı sağlıyor.
Xiaomi Akıllı Gözlük, 2,4 mm x 2,02 mm ölçülerinde bir görüntü işlemcisine sahip. Bir pirinç tanesi boyutunda olan ekranın her bir pikseli 4μm boyutunda. Bu, ekranın gözlük çerçevesine uyumlubir şekilde oturmasını sağlıyor. Cihazda, doğrudan güneş ışığında dahi göze ulaşmadan önce karmaşık optik yapılardan yeterli ışığın geçmesine olanak tanımak için 2 milyon nitlik bir tepe parlaklığına ulaşabilen verimli bir monokrom ekran çözümü tercih edilmiş. Işınların göze ulaşmadan önce kırılması gerektiği için MicroLED’de ışığı 180°’de kıran bir optik frekans yönlendirici lens kullanılmış. MicroLED ekran, optik frekans yönlendirici lensin mikroskobik ızgara yapısı aracılığıyla ışınları insan gözüne doğrudan iletiyor.
İç lensin üzerine kazınmış ızgara yapısı, ışığın kırılmasına ve güvenli bir şekilde insan gözüne yönlendirilmesine olanak tanıyor. Kırılma süreci, ışığın sayısız kez yayılmasını, insan gözünün tam bir görüntü görmesini ve giyerken kullanılabilirliği büyük ölçüde artırmayı içeriyor. Tüm bunlar, aynalar veya yarım aynalar kullanmak suretiyle değil tek bir lensle yapılıyor. Optik frekans yönlendirici teknolojisi, cihaz boyutunu ve ağırlığını azaltırken akıllı gözlüklerin geleneksel gözlüklerle aynı boyutlara yaklaşmasını sağlıyor.
Bağımsız Akıllı Giyilebilir Cihaz
Çok sayıda minyatür sensör ve iletişim modülünü bir araya getiren Xiaomi Akıllı Gözlük, akıllı telefon için yalnızca “ikinci bir ekran” değil, aynı zamanda bağımsız çalışma özelliğine sahip akıllı bir terminal olarak işlev görüyor. Bildirim, arama görüntüleme gibi özelliklere ek olarak navigasyon, fotoğraf çekme ve görüntülerdeki farklı dillerdeki metinleri çevirme gibi işlevleri bağımsız olarak yerine getirebiliyor. Kullanımın ön planda tutulduğu cihazda, uygunsuz zamanlarda olabilecek kesintilerin en aza indirilmesi ve önemli bilgilerin en kritik zamanlarda gösterilebilmesi için kilit etkileşim mantığı da uygulanmış. Bu nedenle sıradan kullanımı rahatsız etmeyen, ancak önemli bilgileri zamanında gösteren bir etkileşim mantığı oluşturulmuş. Bu konuda yapılan birçok tartışmadan sonra “kilit bilgi bildirimi”, “telefon araması”, “navigasyon” ve “fotoğraftaki metinleri çevirisi” gibi birkaç temel senaryo birincil etkileşim yöntemi olarak Xiaoi AI Assistant ile birlikte onaylanmış. Bu sayede Xiaomi Akıllı Gözlük, en önemli bilgileri ihtiyaç duyulduğu anda görüntüleyebiliyor.
Bildirimler, Telefon Araması, Navigasyon, Kamera hepsi bir arada
Xiaomi Akıllı Gözlük, kullanıcıları rahatsız etmemek için akıllı ev alarmları, ofis uygulamalarından gelen acil bilgiler ve önemli kişilerden gelen mesajlar gibi en önemli mesajları seçiyor ve gösteriyor. Akıllı gözlüğün en doğal kullanım senaryosu telefon araması. Karşı taraf sizi aradığında numarasını görebilirsiniz. Yerleşik çift hüzmeli mikrofon ve hoparlör sayesinde her iki taraf da birbirini net bir şekilde duyabiliyor. Araç ve bisiklet sürme gibi durumlarda en kullanışlı senaryo ise “navigasyon”. Xiaomi Akıllı Gözlük, gözlerinizi yoldan ayırmadan aracınızı güvenli ve rahat bir şekilde kullanırken yolları ve haritaları gerçek zamanlı olarak gözünüzün önüne getirebilir.
Gözlüğün ön tarafında yer alan kamera ile fotoğraf çekebilir ve çekilen fotoğrafın üzerindeki yabancı dildeki metinlerin kendi dilinizdeki çevirisini görebiliyorsunuz. Fotoğraf veya video çekilirken kameranın kullanıldığını göstermek için gösterge ışığı yanıyor. Bu düzeyde bir işlevselliğe ulaşılabilmesi için gözlük, dört çekirdekli ARM işlemci, pil, dokunmatik yüzey, Wi-Fi/Bluetooth modülleri, Android işletim sistemiyle donatılmış.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Basın Bülteni
HUAWEI, WATCH 3 Serisi İçin Petal Haritaların Kullanımını Başlattı
HUAWEI’nin kendi harita ve navigasyon aracı olan Petal Maps, artık yeni HUAWEI WATCH 3 Serisi’nde de kullanılabilecek. Bu kapsamda sunulan bir dizi yeni özellikle, seyahat etmek her zamankinden daha kolay hale gelmesi hedefleniyor.
Bakmakta fayda var: 2021’de Apple iPhone 6S Kullanmak!
HUAWEI WATCH 3’teki AppGallery’den indirilebilen Petal Maps, navigasyon verilerini doğrudan akıllı saate aktarabiliyor. Böylelikle kullanıcıların yürürken veya bisiklete binerken sadece bileklerine bakarak yol tariflerine anında erişim sağlaması mümkün hale geliyor. Pek çok kişi için günlük rutinler yavaş yavaş normale dönüyor ve insanlar daha fazla seyahat etmeye başlıyor. Petal Maps 1.9 sürümü, yeni trafik durumu güncellemeleri, sürükleyici hava katmanları, uydu haritaları, sürüş navigasyonu ve favori yer listeleri ile tüketicilere yolculuklarını sorunsuz bir şekilde yapmaları için faydalı yollar sağlayarak pandemi sonrası günlük yaşama geçişi kolaylaştırmaya yardımcı oluyor. Yeni özelliklerden bazıları şu şekilde:
İşe gidip gelme kartları: Bu özellik, kullanıcıların eve dönüş yollarında mümkün olan en verimli şekilde gezinmelerine yardımcı oluyor. Petal Haritalar, kullanıcıların evlerinin ve ofislerinin konumunu girmelerine, işe gidiş geliş saatlerini ve rotalarını hızlıca kontrol etmek için kısayol kartları oluşturmalarına olanak tanırken, navigasyon artık sürüş, yürüyüş ve bisiklete binme seçeneklerinin yanı sıra toplu taşıma rotalarını da kapsıyor. Ev ve iş yeri bilgileri sıkı gizlilik önlemlerine tabi bir şekilde yalnızca uygulamada saklanıyor.
Hava Durumu Katmanı: Yeni hava durumu katmanı özelliği, çarpıcı animasyon özellikleriyle kullanıcılara nereye gittiklerine dair tahminler hakkında ayrıntılı bir fikir veriyor. Yeni ve geliştirilmiş eklemeyle, hava durumu bilgileri ilgi çekici animasyonlu efektlerle doğrudan harita üzerinde görüntülenebiliyor.
Uydu Haritası ve Arazi Katmanı: Yeni ve geliştirilmiş Uydu Haritası, kullanıcılara uydu görüntüleri aracılığıyla seyahat ettikleri manzaralara karmaşık bir bakış sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü harita, kullanıcıların coğrafi özellikleri kesin bir doğrulukla tanımlamasına olanak tanıyor.
Gerçek Zamanlı Trafik Koşulları: Yeni güncelleme ayrıca, kullanıcıların bir bakışta görebilecekleri, ilerideki trafik hızını göstermeye yardımcı olan, takip edilmesi kolay gökkuşağı renklerini de tanıttı. Ek olarak, sürücüler, karmaşık kavşaklarda gezinmeyi oldukça kolaylaştıran genişletilmiş kavşak haritası ekranlarını da kullanabilecek.
HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Çalışanların kademeli olarak işe döndüğü ve yolculukların arttığı şu günlerde, Petal Haritalar güncellemelerimizi doğru bir zamanlamayla sunduğumuzu düşünüyorum. Kusursuz teknoloji ve navigasyon sistemi, kullanıcıların işe, toplantılara ve eve en kolay şekilde dönmelerine olanak tanıyor. Artık HUAWEI WATCH 3 Serisi’nde de bulunan Petal Haritalar ile ilgili çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yakında çıkacak olan yeni sürümlerde sunacağımız sürpriz özelliklerle kullanıcılarımızı şaşırtacağız.”
Petal Haritalar, kullanıma sunulmaya başladığı 2020 Ekim ayından bu yana yeni güncellemelerle kullanıcılara daha iyi, farklılaştırılmış ve yerelleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Avrupa’da 2,7 milyondan fazla kullanıcısı olan Petal Maps, 140’tan fazla ülkede ve 26 navigasyon dilinde mevcut. Tüm Android akıllı telefonlarda kullanılabilen Petal Haritalar, AppGallery ve Google Play’den indirilebilir.
Petal Search’le ilgili daha detaylı bilgi için buradaki linke bakabilirsiniz
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
OPPO A74 ve OPPO Enco Air İndirimli Fiyatlarıyla Turkcell Mağazalarında
OPPO kullanıcıların bellek talebinin artması durumunda RAM artırma özelliğiyle dikkat çeken A74 model akıllı telefonu ve TÜV Rheinland’dan ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Enco Air, Turkcell mağazalarında Fırsat Garajı kampanyasında taksitli alımlarda indirimli fiyatlar üzerinden tüketicilerle buluşuyor.
Bakmakta fayda var: Yeni Uzay İstasyonu Modülü İçin İlk Uzay Yürüyüşü Gerçekleşiyor!
OPPO’nun RAM artırma özelliğiyle dikkat çeken A74 modeli ve TÜV Rheinland’dan ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Enco Air, Turkcell mağazalarında Fırsat Garajı kampanyasında indirimli fiyatlar üzerinden tüketiciyle buluşuyor. 13 Eylül’e kadar devam edecek kampanya kapsamında tüketiciler taksitli ödemeyi seçtiklerinde her iki ürüne de indirimli fiyatlar üzerinden sahip olabiliyorlar. OPPO A74 modeli kampanya bitimine kadar 12 aylık taksitli ödeme planında aylık 357,22 TL yerine 338,99 TL üzerinden tüketiciyle buluşuyor. OPPO’nun kablosuz kulaklığı Enco Air ise yine 12 aylık taksitli ödeme planında aylık 62,27 TL yerine 55,94 TL üzerinden satışa sunuluyor.
Tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan A74, sahip olduğu 33W hızlı şarj özelliğiyle sizi gün boyunca yarı yolda bırakmazken gözleri koruyan AMOLED ekranı, 128GB ultra geniş bellek kapasitesi ve 6.43 inç genişliğindeki ekranıyla rahat bir kullanım vaat ediyor. OPPO A74’ün pili yalnızca 30 dakikalık bir süre içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz. OPPO laboratuvarlarında yapılan testlere göre, yalnızca 5 dakikalık şarj ile 5,73 saat telefon görüşmesi yapabilir, Instagram’da 1,37 saat zaman geçirebilir ya da YouTube’da 1,81 saat video izleyebilirsiniz. Arkada dikdörtgen bir tasarım içerisinde üçlü kamera düzeneğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün 48MP çözünürlüğündeki ana kamerası tüm fotoğrafları ve videoları yüksek derecede bir netlikle çekiyor. 48MP ana kameraya portre çekimlerinde başarılı 2MP derinlik kamerası ve küçük ayrıntıları yakalamaya yarayan 2MP makro kamera eşlik ediyor. A74 kullanıcıların bellek talebinin artması ya da en zorlu uygulamaların kullanılması durumunda, dahili depolama kaynaklarından alan ayırarak akıllı telefonun belleğine ekleme yapabilen RAM artırma özelliğiyle birlikte geliyor. Dilerseniz mevcutta 4GB RAM’e +3GB daha ekleyerek 7GB’a kadar çıkarabiliyorsunuz. ‘Ayarlar’ menüsü altında ‘Telefon Hakkında’ kısmında RAM seçeneğini seçerek RAM yükseltme ayarını kolaylıkla yapabilirsiniz.
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu ve üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması da performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
iPhone 13 !
Akıllı tartı nedir? Ne işe yarar? Almak mantıklı mı?
Tesla, camları silecekle değil lazerle temizlemeyi planlıyor!
Motosiklet kullanıcıları dikkat: iPhone’unuzun kamerası bozulabilir!
Çin’den Kripto Para Madenciliğine Yönelik Yeni Hamleler Geliyor!
Akıllı tartı nedir? Ne işe yarar? Almak mantıklı mı?
Redmi Note 10 Satın Alma Rehberi | Bana En Uygun Redmi Note 10 Hangisi?
SAMSUNG | Nesini Seviyorsunuz? #2
2021’de Apple iPhone 6S Kullanmak!
Poco X3 GT İnceleme | Poco Reis’i Üzdü! | Dimensity 1100, 67W Hızlı Şarj…
Akıllı tartı nedir? Ne işe yarar? Almak mantıklı mı?
Redmi Note 10 Satın Alma Rehberi | Bana En Uygun Redmi Note 10 Hangisi?
SAMSUNG | Nesini Seviyorsunuz? #2
2021’de Apple iPhone 6S Kullanmak!
Poco X3 GT İnceleme | Poco Reis’i Üzdü! | Dimensity 1100, 67W Hızlı Şarj…
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.