Giriş ve orta segment akıllı telefonlarının yanı sıra amiral gemisi seviyesinde de akıllı telefonlar üreten Redmi, küresel pazara bu akıllı telefonları Poco veya Xiaomi T serisi adı altında sürüyor. Bu yüzden ülkemizde ve küreselde Redmi’nin K serisi çok bilinmiyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu olması beklenen Redmi 70’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonun tasarımı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Digital Chat Station’ın Çin sosyal medya platformu olan Weibo’daki gönderisine göre Redmi K70, Xiaomi 13T ile çok benzer bir tasarıma sahip olacak.

Bundan önceki sızıntılarda Redmi K70, 3C sertifikasını alırken görüntülendi. Sertifika akıllı telefonun şarj özelliklerini açığa çıkardı. 2311DRK48C model numarası ile sertifika alan Redmi K70, 90W kablolu hızlı şarj desteği sunacak.

Redmi K70 bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek. Akıllı telefon 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Redmi K70 Pro ise 2024 yılının amiral gemisi yonga seti olacak olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Redmi, K serisinin en baz modelinde hep önceki nesil yonga seti kullandığı için bu çok da sürpriz olmadı.