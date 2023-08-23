Bu ayın başında piyasaya sürülen Redmi K60 Ultra, Xiaomi’nin alt markası için en üst seviye akıllı telefonlardan biridir. Donanım açısından güçlü bir işlemciye, etkileyici bir ekran kalitesine ve suya dayanıklılık açısından IP68 derecesine sahiptir. Xiaomi, cihaza sadece donanım değil, aynı zamanda uzun vadeli yazılım desteği sağlamayı da taahhüt etti. Redmi K60 Ultra, beş yıl boyunca güvenlik güncellemeleri ve dört büyük Android güncellemesi alacak şekilde tasarlandı.

Xiaomi genellikle uzun süreli yazılım desteği ile öne çıkmıyor olsa da, yeni Redmi K60 Ultra ile bu konuda adım atıyor. Bu telefon, Xiaomi’nin ürün yelpazesinde dört büyük Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik yaması alan ilk model olacak. Ayrıca, Redmi K60 Ultra, MIUI 15 güncellemesine uygun ilk cihaz grubuna da dahil edildi. Bu da cihazın en son yazılım güncellemelerini alacak ilk Xiaomi telefonlarından biri olacağı anlamına geliyor.

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Şu anda Redmi K60 Ultra yalnızca Çin pazarında satışa sunulmuş durumda ve yazılım güncellemeleri taahhüdü de bu pazarla sınırlı. Ancak cihazın dünya çapında Xiaomi 13T Pro adıyla piyasaya sürüleceği söylentiler arasında yer alıyor. Eğer bu doğruysa, Xiaomi’nin güncelleme taahhüdünü uluslararası pazarda da genişletebileceği düşünülüyor.

Daha uzun vadeli yazılım desteği her zaman kullanıcılar tarafından takdir edilir ve Xiaomi’nin bu yönde attığı adım olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak aynı zamanda, Xiaomi’nin güncelleme dağıtım hızını da artırmasının önemli olduğu vurgulanmalıdır. Uzun vadeli destek vaadi, güncellemelerin aylar veya yıllar sonra gelmesi durumunda anlamlı olmaz.

Redmi K60 Ultra, yüksek performansıyla dikkat çeken bir akıllı telefondur. Piyasadaki en üst seviye telefonlar arasında olmasa da, fiyat performans oranı bakımından oldukça iddialı. Bakalım Redmi’nin rakibi vivo güncelleme konusunda çıtayı yükseltebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.