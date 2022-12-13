Xiaomi’nin çatısı altında faaliyetlerini yürüten ve fiyat/ performans odaklı telefon üretmeyi hedefleyen Redmi, oldukça popüler olan Redmi K50 serisini yakın zamanda güncellemeyi planlıyor. Firma, uygun fiyat ve üst seviye performansı birleştiren serinin bir sonrakisi olan Redmi K60 modellerinde de üst seviye donanım özellikleri sunacakmış gibi görünüyor.

Öyle ki, son gelen haberler serinin tepe modelinde LPDDR5X bellek, UFS 4.0 depolama birimi ve Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti kullanılacağını gösteriyor!

Seride Üç Cihaz Bulunacak!

Yeni seri için kolları sıvayan firma, Redmi K50 serisinin aksine bu seride “Gaming Edition” adlı bir modele yer vermeyecek. Yeni seride Redmi K60, K60 Pro ve K60E adıyla üç farklı cihazın bulunması bekleniyor.

Redmi cephesi, K60E’nin Dimensity 8200 yonga setiyle geleceğini doğrulamıştı. Redmi K60 Pro ve K60’a ise Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin güç vermesi bekleniyordu. Ancak son gelen haberler Redmi K60 Pro’nun, Qualcomm cephesinin en yeni amiral gemisi mobil yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 ile gelebileceğini gösteriyor.

Öyle ki, ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yaptığı bir paylaşımda K60 serisinin tepe modelinin halihazırdaki en üst seviye özelliklerle donatılacağı bilgisini paylaştı. Sızıntı kaynağı, paylaşımına Redmi K60 ve K60 Pro’nun 16 GB LPDDR5X bellek ve 512 GB UFS 4.0 depolamayla gelebileceği bilgisini de ekledi.

Yani her ne kadar Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, serinin tepe modeli olan K60 Pro’ya özel olacak gibi görünse de, LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 depolama birimi iki modelde de ortak olacak gibi görünüyor. Hatırlatmak gerekirse, benzer donanım özelliklerini Xiaomi 13 serisi, Vivo X90 serisi ve İQOO 11 serisinde de görmüştük.

Bizler de Redmi’nin K60 serisinin sunacağı özellikleri merakla bekliyoruz. Cihazların tanıtımı hakkında henüz bir tarih verilmiş değil ancak sızıntılar, tanıtımın oldukça yakın bir tarihte gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi K60 serisi ülkemize gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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