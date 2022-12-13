Motorola’nın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olan Moto X40 modelini Çin pazarı için 15 Aralık’ta duyuracağı haberleri, gündemi hareketlendirmişti. Her yeni amiral gemisiyle sektörde büyük değişimler yaratan firmanın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonundan, tanıtıma günler kala yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak, küresel pazar adının Moto Edge 40 Pro olacağı ortaya çıkan cihazın, şimdi de yeni bir donanım özelliği sızdırıldı. Son gelen haberler, cihazın HDR+ sertifikası aldığını gösteriyor!

HDR10+ Desteğiyle Geliyor!

Cihazların HDR derecelendirmesini yapan HDR+ sertifikası veritabanında, HDR10+ desteğine sahip olduğu belirtilen Moto X40 modelinin, bu haberle beraber oldukça üst seviye donanım özelliklerine sahip bir ekranla geleceğinin kesinleşmiş olduğunu söyleyebiliriz.

HDR10+, teknolojisi HDR10 teknolojisine renk gösterim kapasitesi ve artan parlaklık yönünden oldukça benzer olsa da, HDR10+ teknolojisi ekranda gösterilen içeriğe göre kontrast değerini dinamik olarak ayarlayabilmesi yönüyle HDR10 teknolojisinden ayrılıyor. Bu sayede HDR10+ destekli ekranlardaki HDR içerikler daha etkileyici görünüyor.

Tanıtıma günler kala neredeyse bütün özellikleri kesinleşen cihazın 6.67 inç boyutlu FullHD+ çözünürlüklü OLED bir ekranla geleceği söyleniyor. Ekranın asıl öne çıkan özelliğininse tazeleme hızı olduğunu söylemek mümkün. Zira cihazda 144 Hz veya 165 Hz tazeleme hızı desteğine sahip bir ekran kullanılacağı düşünüyor. İki değerin de diğer birçok üreticide sıkça gördüğümüz 120 Hz değerinden daha iyi olduğunu söylemek mümkün.

Donanımıyla Dikkat Çekecek!

LPDDR5X teknolojisini kullanan bir belleğe ve UFS 3.1 depolama birimine ev sahipliği yapacağı iddia edilen cihazın kalbinde, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi mobil yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikası bulunan cihaz, aynı zamanda 3C ve TENAA veritabanında da ortaya çıkmış ve bu belgelerde cihazın 4600 ve 5000 mAh pil kapasitesine sahip iki versiyonu olduğu bilgisi dikkat çekmişti.

Yine aynı belgelerde, 4600 mAh pile sahip olan model 125 Watt hızlı şarj desteklerken, 5000 mAh pile sahip olan modelin 68 Watt hızlı şarj desteğime sahip olduğu bilgisi yer alıyordu.

50 MP çözünürlüklü ana kamera, yine 50 MP çözünürlüklü geniş açı kamerası ve 12 MP çözünürlüklü 2x optik zoom yapabilen telefoto kameraya sahip olacağı söylenen cihazın tanıtım tarihi ise 15 Aralık olarak karşımıza çıkıyor.

Her ne kadar Motorola ülkemizde resmi yollarla telefon satışı yapmıyor olsa da, Motorola’nın yeni amiral gemisini merakla bekliyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Motorola ülkemizde telefon satışına yeniden başlamalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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