Son birkaç gün içinde, birçok Xiaomi telefon Çin 3C kalite sertifikasını geçti. Birkaç gün önce, “22122RK93C” model numaralı bir Xiaomi telefonu 3C veritabanına girdi. Bu cihaz yalnızca 67W hızlı şarjı destekliyor ve söylentilere göre bu cihaz Redmi K60. Şimdi, başka bir Xiaomi cihazın 3C sertifikasını aldığını görüyoruz. Bu cihaz “22127RK46C” model numarasına sahip. Raporlara göre bu cihaz Redmi K60 serisinin bir üyesi, muhtemelen üst düzey bir model. Ayrıca “22101320C” model numarasına sahip başka bir cihaz daha var. Bu cihazın POCO X5 5G olabileceğine dair spekülasyonlar var.

Daha önceki raporlara göre Redmi K60, MediaTek Dimensity 8200 yonga seti ile gelecek. Ayrıca bu model dahili 5500 mAh batarya ile gelecek. Hızlı şarj tarafında ise 30W kablosuz ve 67W kablolu şarjı destekleyecek. Üst düzey model Redmi K60 Pro, 120W kablolu hızlı şarjı ve 30W kablosuz şarjı destekleyecek. Çip, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 olacak. Ne yazık ki şu anda bu cihaz hakkında fazla bir bilgi yok.

İçindekiler Redmi K60 Serisi

Redmi K60 Serisi

Redmi K60 serisi üç farklı modele sahip olacak: Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Gaming Edition. Redmi K60, MediaTek Dimensity 8200 yonga seti ile gelecek. Redmi K60 Pro ve Redmi K60 Gaming Edition, sırasıyla Snapdragon 8+ Gen 1 ve Snapdragon 8 Gen 2 yongalarını kullanacak.

Ancak sızıntı yapan kişi, bu cihazın gelecek yıla kadar piyasaya çıkmayacağını da ortaya koyuyor. Xiaomi’nin yeni nesil alt serisi modeli, TSMC’nin 4 nm sürecine dayalı yonga setlerine sahip. Esnek ekran 2K çözünürlüğü destekliyor.