Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro 5G modeli ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı
Redmi yetkililerince kesinleşen bilgilere göre Redmi K30 Pro 5G modeli, markanın amiral gemisi olarak bu ay satışa sunulacak. Cihaz henüz satışa çıkmadan bazı sızıntılar ve görseller ise şimdiden ortaya çıktı.
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Redmi K30 Pro 5G hakkındaki sızıntılar
Cihaz, ön tarafta ekran üzerinde herhangi bir çentik bulunmayan bir tasarımla gelecek. Arka tarafında ise tasarımın çok da değişmemesi bekleniyor. Çin’de bulunan sosyal medya platformu Weibo’da yayınlanan yeni sızıntıya göre ise koyu mavi bir renk de renk seçeneklerine dahil olacak fakat paylaşılan sızıntıda arka kameranın sansürlenmiş olmasından dolayı kamera modülü ile ilgili net bir şey söylemek şimdilik zor görünüyor. Yine de Redmi’nin standart K30 modelinde kullandığı tasarımdan farklı olmayacaktır diye tahmin ediyoruz. Yani cihazın arka tarafında muhtemelen daire şeklindeki bir çerçeve içinde minimum 3 adet kamera karşımıza çıkacak. Düşük bir ihtimalle cihazın kamera modülünde telefoto lens bulunmayabilir diye tahmin ediyoruz. Bir diğer sızıntı ise kullanılan ana kameranın Sony’e ait olduğu ve ana kamerada kullanılan sensörün Sony IMX686 olduğu; yani 64 Mp çözünürlükle çekim yapabildiği yönünde.
Ekran tarafında Redmi K30, LCD bir panelle karşımıza çıkmıştı. Redmi K30 Pro 5G modelinde ise OLED bir ekran paneliyle beraber ekran altına gömülü bir parmak izi tarayıcısıyla piyasaya çıkması bekleniyor. Henüz netleşmemiş dedikodular ise ön kameranın pop-up mekanizmasına sahip olacağı ve mekanizmaya dahil olan çift kamera bulunacağı yönünde. Beklenen diğer teknik özellikler ise 256 GB depolama, 4,700 mAh pil ve 33W hızlı şarj desteğinin cihazda mevcut olacağı yönünde.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 9, 12 Mart’ta Hindistan’da tanıtılacak!
Xiaomi Redmi Note 9, 12 Mart 2020 tarihinde Hindistan’da resmen tanıtılacak. Haber, Redmi Hindistan’ın resmi Twitter hesabı tarafından da doğrulandı.
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Markanın yeni orta seviye modeli Redmi Note 9, Hindistan’da yapılacak lansmanla birlikte duyurulmuş olacak. Xiaomi’nin alt markası olarak yola devam eden Redmi’nin orta seviyede Note 8 ile olan başarısı aşikar. Türkiye ve Dünya’da iyi satış rakamları elde edebildiler.
Firma da buna istinaden Note 9 ve Note 9 Pro’da bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. Note 8 ailesi geçtiğimiz sene kasım ayında Hindistan’da ilk kez kullanıcıların karşısına çıkarılmıştı. Bu süreçten sonra da Redmi serisinin en alınabilir (bütçe) telefonları haline gelmişlerdi.
Hem Redmi Note 9 hem de Note 9 Pro, ilgi uyandıran özelliklerle birlikte fiyatının 20.000 Rs (Hindistan Rupisi) ile raflarda yerini alması bekleniyor. Bugün ortaya çıkan görsellerde de Redmi Note 9 ailesinde dört kameralı bir arka kamera kullanılacağı gösteriliyor.
Twitter’da Redmi Hindistan hesabı tarafından paylaşılan afişte de görülebilen bu detayda aynı zamanda #ProCamerasMaxPerformance etiketi kullanılmış. Pro serisinde dört kamera kullanılacağı kesinleşmişken baz modelde kaç kameranın aktif bir şekilde bulunacağı henüz belli değil.
Xiaomi Redmi Note 9’da yer alan kamera, kare tasarıma sahip olacak!
Ama bilinen şu ki, kamera tasarımında kare şeklinde bir kullanım tercih edildiği görülüyor. Bu da akıllara Samsung ve Huawei’nin akıllı telefonlarında kullandığı dizayna benziyor. Ayrıca bu akımı başlatan ilk telefonun da üç kamerasıyla iPhone 11 olduğunu unutmayalım.
Kamera kurulumunun yanı sıra; afişte yer alan görselde, yeni Redmi modellerinde daha hızlı ekran tazeleme oranı görmemiz muhtemel. Bunun da 90Hz olarak belirleneceğini tahmin ediyoruz.
Mi.com ve Amazon Hindistan’ın Redmi ailesi için hazırladığı mikrositeler yenilenme sürecine girmişti. Mikrositede yeni nesil Redmi modelleri için özellikle, yeni dizayn, oyun özellikleri, işlemci başlıklarına dikkat çekilmek isteniyor.
Bunların dışında, Xiaomi Hindistan resmi YouTube hesabından da “1 Mart 2020″ tarihiyle yeni bir video yayınladı. “RedmiNoteSeries” etiketli bu yeni videoda Redmi model akıllı telefonların hep ilkleri gerçekleştirdiği vurgulandı. Hazırlanan videonun sonunda da yenilikçi anlayışın devam edeceği belirtildi.
Özetle, orta seviyede de yüksek çözünürlüklü yeni nesil kameralar, yüksek tazeleme oranına sahip ekranlar ve yeni nesil güçlü işlemcileri görmemiz mümkün olacak. Daha ekonomik çözümlerle, her kesimin ulaşabildiği gelişmiş telefonlar piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Realme 6 serisi flaş şarj desteğiyle gelecek!
Realme 6 serisinin tanıtılmasına kısa bir süre kala özellikleri basına sızmaya devam ediyor. Şirket lansman öncesinde 6 ve 6 Pro modellerinin hızlı şarj teknolojisi ile ilgili bazı detaylar paylaştı.
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Geçtiğimiz günlerden ilgili serinin Geekbench testinde göründükten sonra diğer özellikleri hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çin merkezli teknoloji üreticisi, Realme 6 ismini taşıyan ve farklı modelleri olması beklenen telefon ve şirketin ilk akıllı bilekliğinin tanıtılması bekliyor.
Merakla beklenen yeni serinin özellikleri henüz belli olmuş değil; ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Realme 6’da 30W hızlı şarj teknolojisi bulunacak. Bu da cihazın sadece 15 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 40 oranında şarj olabileceği anlamına geliyor. 30W flaş şarj teknolojisi adını verdiği bu özel teknolojinin kullanıcıların dikkatini çekmesi bekliyor. Şirketin geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Realme 5 modeli ise 10W şarj desteği ile birlikte gelmişti.
Realme’nin yeni serisinin teknik özelliklerine bakacak olursak, Realme 6 /6 Pro, 90Hz ekran yenileme hızına ve Full HD+ bir çözünürlüğe sahip olacağı kesinlik kazanmış gözüküyor. İki telefonun da 64MP dörtlü arka kameraları olacağını ancak diğer sensörlerin farklı olabileceği tahmin ediliyor.
5 Mart tarihinde lansmanı yapılacak her iki cihazın yonga setlerinde farklılık olması bekleniyor. Realme 6’nın, Helio G90 işlemciye sahipken Realme 6 Pro, Snapdragon 720G ile gelecek. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen Realme 6’nın fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 sızdırıldı: 120Hz ekran ve 48 MP kamera!
Oppo firmasının önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni model amiral gemisinin özellikleri ortaya çıktı. Find X2 modelinde gelen bilgilere göre, HDR destekli 120Hz tazeleme oranı sunan QHD+ bir ekran yer alacak. Ayrıca, 48MP çözünürlüğe sahip kamerasıyla da dikkat çeken bir model olması bekleniyor.
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Şirket, 6 Mart 2020 tarihinde, yani dört gün sonra İspanya’da yeni amiral gemisi modeli Find X2’yi resmen tanıtacak. Aynı zamanda YouTube üzerinden de lansman canlı olarak takip edilebilecek.
Cihazla ilgili tüm bilgiler, @andrei_eclynoh nickli Twitter iddiacısı tarafından ortaya çıkarıldı. Şahsi Twitter hesabı ve iddiacıların kullandığı slashleaks internet sitesi üzerinde yayınlanan videoyla detaylandırılan bilgiler Oppo’nun cihaz için hazırladığı tanıtım sitesinden alınmış.
Oppo Find X2: 120Hz tazeleme oranıyla daha akıcı görsel deneyim!
Markanın yeni nesil amiral gemisi modelinde 6.7 inç boyutlarında QHD+ çözünürlük sunan ve 120Hz ekran tazeleme oranı sunun bir teknoloji kullanılmış. Aynı zamanda kullanılan ekran panelinde çok daha keskin ve akıcı görüntüler elde etmenize yarayan firmanın özel olarak geliştirdiği Ultra Vision özellikleri de yer alıyor. Böylece daha iyi HDR görüntüler de elde edilebiliyor.
Bunların dışında kullanılan panel rakiplerinde kullanılan 8 bit renk gamutu yerine daha çok renk gösterebilen 12 bit renk şeması kullanacak. Hepsiyle birlikte görüntüler daha net, akıcı ve canlı gözükecek.
Donanım tarafında yeni nesil Snapdragon 865 işlemcinin kullanıldığını gördüğümüz akıllı telefonda Kryo 585 çekirdekleri dahil edilmiş. Snapdragon’un yeni mimarisi 5G iletişim teknolojilerini de destekliyor. Fakat, 5G haricinde bir telefon modelinin firma tarafından çıkarılma olasılığı yüksek çünkü 5G yeni yeni dünya çapında yaygınlaşmaya başladı.
12 GB LPDDR5 RAM ve 512GB depolama seçenekleriyle sunulacak modelin sızdırıldığını görüyoruz. Bu en donanımlı model mi yoksa baz model mi olarak belirlenecek henüz belli değil.
Yüksek çözünürlükte RAW fotoğraflar çekilebilecek!
Cihaz üzerinde Sony’nin IMX689 sensörlü ana kamera kullanılacak. Üçlü kamera dizilimi bulunan akıllı telefonda sırasıyla yukarıdan aşağıya periskopik yakınlaştırma yapabilen OIS destekli 13 MP kamera, ortada Sony’nin üretmiş olduğu IMX586 ultra geniş açılı kamera sensörü ve en altta da yine Sony’nin IMX689 sensörünün kullanıldığı 48 MP çözünürlükte kamera bulunacak. En alttaki kamera aynı zamanda 1/1.4 diyafram açıklığı barındıracak ve 12 bit RAW fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyacak.
Kamera tarafında dikey olarak kullanımın tercih edildiğini gördüğümüz cihazda periskopik kameranın diğer cihazlardan farkla en üstte yer aldığını görüyoruz. Ayrıca bunlarla da bitmiyor. Kamera kurulumuyla birlikte 10X hibrit yakınlaştırma gerçekleştirilebiliyor iken dijital olarakta 60X’e kadar yakınlaştırma mümkün hale geliyor.
Super VOOC 2.0 ile 65 Watt hızlı şarj desteği barındıran Oppo Find X2’nin müzik tarafında Dolby Atmos çözümleri kullanılacak. Bunlara istinaden Wifi 6 gibi yeni nesil iletişim mimarilerini de bu cihazda bulabileceğiz.
Fiyat ve renk tarafında henüz net bir bilgi elimizde maalesef ki bulunuyor. Ama lansman tarihi yakınlaştıkça daha fazla bilginin sızdırılacağına emin olabilirsiniz. Oppo’nun premium sınıfa hitap ettiği düşünülüerse pek ucuz olacağı söylenemez.