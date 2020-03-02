Redmi K30 Pro 5G modeli ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı

Redmi yetkililerince kesinleşen bilgilere göre Redmi K30 Pro 5G modeli, markanın amiral gemisi olarak bu ay satışa sunulacak. Cihaz henüz satışa çıkmadan bazı sızıntılar ve görseller ise şimdiden ortaya çıktı.

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Redmi K30 Pro 5G hakkındaki sızıntılar

Cihaz, ön tarafta ekran üzerinde herhangi bir çentik bulunmayan bir tasarımla gelecek. Arka tarafında ise tasarımın çok da değişmemesi bekleniyor. Çin’de bulunan sosyal medya platformu Weibo’da yayınlanan yeni sızıntıya göre ise koyu mavi bir renk de renk seçeneklerine dahil olacak fakat paylaşılan sızıntıda arka kameranın sansürlenmiş olmasından dolayı kamera modülü ile ilgili net bir şey söylemek şimdilik zor görünüyor. Yine de Redmi’nin standart K30 modelinde kullandığı tasarımdan farklı olmayacaktır diye tahmin ediyoruz. Yani cihazın arka tarafında muhtemelen daire şeklindeki bir çerçeve içinde minimum 3 adet kamera karşımıza çıkacak. Düşük bir ihtimalle cihazın kamera modülünde telefoto lens bulunmayabilir diye tahmin ediyoruz. Bir diğer sızıntı ise kullanılan ana kameranın Sony’e ait olduğu ve ana kamerada kullanılan sensörün Sony IMX686 olduğu; yani 64 Mp çözünürlükle çekim yapabildiği yönünde.

Ekran tarafında Redmi K30, LCD bir panelle karşımıza çıkmıştı. Redmi K30 Pro 5G modelinde ise OLED bir ekran paneliyle beraber ekran altına gömülü bir parmak izi tarayıcısıyla piyasaya çıkması bekleniyor. Henüz netleşmemiş dedikodular ise ön kameranın pop-up mekanizmasına sahip olacağı ve mekanizmaya dahil olan çift kamera bulunacağı yönünde. Beklenen diğer teknik özellikler ise 256 GB depolama, 4,700 mAh pil ve 33W hızlı şarj desteğinin cihazda mevcut olacağı yönünde.