Redmi K20 Pro’nun kutu içerisinden çıkan şarj aleti eleştirildi

Bugün tanıtımı yapılan Redmi K20 Pro‘nun kutu içerisinden çıkan şarj aleti, Lenovo Başkan Yardımcısı Chang Cheng tarafından alaylı bir ifade ile eleştirildi.

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Kutu içinden çıkan şarj aleti, Redmi K20 Pro’nun sahip olduğu teknolojinin gerisinde

Bugün tanıtımı yapılan Redmi K20 Pro, gelişmiş teknik özellikleri ve ‘Amiral katili 2.0’ kod adıyla dikkatlari üzerine çekmişti. Cihazda öne çıkan özellikler ise Snapdragon 855 işlemcisi, 4000 mAH bataryası ve bu bataryayı hızlı şarj edecek 27 Watt teknolojisi. Redmi gerçekleştirdiği etkinlikte, cihazın bataryasının %57’sini 30 dakika içerisinde kullanıcıların şarj edebileceklerini belirtti.

Redmi hesabından paylaşılan gönderilerde Redmi K20 Pro’nun 27 Watt hızlı şarj teknolojisi öne çıkarılan detaylardan biriydi. Ancak , görsellerin alt kısımında nispeten daha küçük yazı boyutuyla kutu içerisinden çıkan şarj aletinin detaylı paylaşılıyor. Lenovo Başkan Yardımcısı Chang Cheng Weibo hesabından yaptığı paylaşımda ‘ 18+9= 27 , 27-9=18’ açıklaması ile cihazın içerisinden çıkan şarj aletini alaylı bir ifade ile eleştirdi. Redmi K20 Pro sahip olduğu şarj aleti 27 Watt hızlı şarj desteği ile öne çıkarken, kutu içerisinden çıkan şarj aleti ( K20 modelinde olduğu gibi ) 18 Watt teknolojisine sahip.