Redmi K20 Pro tanıtıldı: Snapdragon 855 ve tam ekran tasarımı!

Redmi K20 Pro ve Redmi K20 modelleri, “amiral gemisi katili 2.0” ünvanıyla birlikte resmi olarak tanıtıldı. Her iki telefonda da tam ekran tasarımıyla birlikte “asansör kamera” sistemi, OLED panel ve 48 MP ana kamera gibi dikkat çekici özellikler sıralanıyor. İşlemci tarafında ise baz modelde Snapdragon 730 işlemcisi yer alırken Pro modelde Snapdragon 855 bulunuyor.

Redmi K20 Pro özellikleri

6.39 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük kullanan telefon, ön taraftan baktığınızda herhangi bir çerçeve veya çentik barındırmıyor. Bunu açılır-kapanır ön kamera sistemiyle gerçekleştirebilen telefonda Snapdragon 855 işlemcisiyle beraber 6 GB veya 8 GB RAM ile 64 GB veya 256 GB depolama alanı seçenekleri sunuluyor.

48 MP‘lik ana kamera Sony IMX586 sensörünü kullanıyor. Hatırlarsanız bu sensörü son olarak Honor 20 Pro modellerinde görmüştük. Ana kameraya ek olarak telefonun arka tarafında 13 MP’lik bir ultra geniş açı sensörü ve 8 MP’lik telephoto sensörü sıralanıyor. Cihaz 960 FPS super slow-mo videolar kaydedebiliyor. Asansör yapılı ön kamera ise 20 MP çözünürlüğünde ve yapay zeka destekli.

Telefonda 4.000 mAh batarya kapasitesi yer alırken 27 W’lık bir hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Açıklanan verilere göre 30 dakikada telefonu %57 oranında şarj edebilmek mümkün. Tam şarj ise sadece 74 dakika sürüyor.

Redmi K20 özellikleri

Aslında birçok yönden Pro modeliyle benzerlik taşıyan cihaz işlemci tarafında Snapdragon 730 ile kendisini sıyırıyor. Ayrıca ana kamera çözünürlüğü yine 48 MP olmasına karşın sensör Sony IMX582 olarak karşımıza çıkıyor. Batarya kapasitesi ise yine 4000 mAh olmasına karşın hızlı şarj desteği 18W düzeyinde.

Redmi K20 Pro ve K20 fiyatları

Redmi K20 Pro fiyatları:

6 GB + 64 GB 2499 CNY $361 / €323 6 GB + 128 GB 2599 CNY $377 / €337 8 GB + 128 GB 2799 CNY $405 / €362 8 GB + 256 GB 2999 CNY $434 / €388

Redmi K20 fiyatları:

6 GB + 64 GB = 1.999 CNY (298$)

6 GB + 128 GB = 2.099 CNY (303$)