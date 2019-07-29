Redmi Go 599 TL fiyatıyla BİM’de satışta!

Redmi Go 26 Temmuz’dan itibaren BİM mağazalarında satışa sunuldu.

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Xiaomi’nin yeni alt markası Redmi ailesinin en hesaplı üyesi Redmi Go Türkiye’de satışa çıkmasının ardından Türkiye’de bulunabilecek en hesaplı fiyatıyla BİM mağazalarında satışa sunuldu. 26 Temmuz’dan bu yana çeşitli BİM marketlerinde satışta olan cihaz, 599 TL fiyatıyla satın alınabiliyor. Yurt dışında yaklaşık 80 Euro fiyat ile satılan cihaz ülkemizde de 700 TL civarında satılırken 599 TL’lik fiyat fazlasıyla hesaplı görünüyor.

Redmi Go Özellikleri ve Fiyatı

Google’ın Android ve Android One projelerinden farklı olarak alt seviye telefonlar için geliştirdiği daha hafif bir Android sistemi olan Android Go ailesine katılan telefon, giriş seviyesinde stabil bir performans sergiliyor. 5 inç HD bir ekrana sahip olan telefon 1 GB bellek ve 8 GB depolama alanına sahip. Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisinden ve Adreno 308’den gücünü alan cihaz, 128 GB’a kadar da depolama alanını arttırmanıza izin veriyor. 3000 mAh bataryasıyla Xiaomi’nin iddiasına göre 10 güne varan batarya ömrü sunan cihaz, 8 MP arka ve 5 MP ön kamera kurulumu içermekte.

Ülkemizde 700 TL civarında bir fiyata çeşitli noktalardan bulunabilen Redmi Go, BİM’de ise 26 Temmuz’dan bu yana 599 TL’lik özel fiyata sınırlı sayıda satışa devam ediyor. Eğer bu fiyata giriş seviyesi bir telefon arıyorsanız size en yakın BİM mağazalarına uğrayıp telefonu sorabilirsiniz.