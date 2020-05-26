Redmi Earbuds S, Hindistan’da satışa sunuldu

Redmi, geçtiğimiz günlerde Redmi AirDots S ismiyle Çin’de tanıttığı TWS kulaklık modelini, bugün de Hindistan’da Earbuds S adıyla satışa sundu. Mi True Wireless Earphones 2’ye oranla daha bütçe dostu bir alternatif olarak sunulan Redmi Earbuds S’e, gelin beraber göz atalım.

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Redmi Earbuds S, fiyat performans kulaklığı olma yolunda iddialı adaylardan

Earbuds S modelinde, fiyattan kısılmış olsa da; özellik anlamında pek bir eksiklik yok diyebiliriz. Oyun modu da bulunan Earbuds S, akıllı cihazlarında oyun oynamayı seven kullanıcılar için düşük gecikmeli bir oyun moduna da sahip. Böylece kablosuz kulaklıklarınızla oyun oynarken, seste yaşanabilecek gecikme ve senkron sorunlarının önüne geçebilmeniz mümkün. Ayrıca her bir kulaklık 4.1 gr ağırlığa sahip ve bu değer ile skalanın hafif tarafında kalıyor diyebiliriz. Kulaklıklar, tam şarjda 4 saate kadar dinleme süresi sağlayabilir iken, kutu ile beraber bu süreyi 12 saate kadar çıkartabiliyorsunuz. Üstelik Bluetooth 5.0 desteği de cabası.

Yeni Earbuds S modeli, IPX-4 tere ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Yani terlediğiniz zaman kulaklıkların bozulma riskini dert etmenize gerek kalmayacak. 7.2 mm çapa sahip sürücüler ise, ufak boyutlu bir TWS kulaklık için iyi bir büyüklüğe sahip diyebiliriz. Ürünün Hindistan fiyatı ise yaklaşık 24 Dolar’a tekabül ediyor. Bakalım Redmi Earbuds S, ülkemizde ne zaman satışa sunulacak ve fiyat ne olacak. İlerleyen zamanlarda da detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!